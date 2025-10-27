Live TV

Afaceriștii ruși, sub birul taxelor impuse de Kremlin. Firmele critică majorarea dărilor la stat pentru finanţarea economiei de război

Data publicării:
steag rusia-kremlin
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Cel mai recent val de creşteri de impozite din Rusia, conceput pentru a consolida finanţele statului în contextul continuării războiul din Ucraina, va afecta puternic o zecime dintre firmele mici. Mulţi dintre patroni ruși spun că nu vor avea de ales decât să închidă sau să treacă în zona gri a economiei, transmite Reuters.

Rusia a majorat treptat impozitele locale din 2023, al doilea an al războiului, inclusiv impozitele pe venitul personal şi pe profitul companiilor, pentru a ţine pasul cu cheltuielile militare, aflate acum la cel mai înalt nivel de la Războiul Rece.

Noul regim fiscal, inclusiv o măsură de reducere a pragului anual de venituri pentru scutirea de TVA pentru întreprinderile mici, până la 10 milioane de ruble (n.r. 123.000 dolari) de la 60 de milioane de ruble, urmează să intre în vigoare în 2026, în aşteptarea aprobării de către Parlament.

Acesta este un şoc pentru toate întreprinderile mici, a declarat Serghei Borisov, şeful organismului reprezentativ pentru întreprinderile mici Opora, care săptămâna trecută, alături de alte organisme reprezentative, a trimis o scrisoare preşedinţilor ambelor camere ale Parlamentului, în încercarea de a opri iniţiativa.

Conform propunerilor fiscale, întreprinderile cu venituri anuale între 10 şi 250 de milioane de ruble, scutite în prezent de la plata TVA, vor trebui să plătească TVA de până la 5% şi vor trebui să angajeze contabili pentru a se ocupa de documentele lor fiscale.

Opora spune că măsura va afecta 700.000 de antreprenori sau o zecime din întreaga clasă antreprenorială. O treime dintre cei 11.000 de proprietari de afaceri chestionaţi de Opora au declarat că vor fi gata să închidă afacerile, iar o proporţie similară a spus că ar putea fi nevoiţi să se mute în economia informală şi să renunţe complet la plata impozitelor. Serghei Pahomov, care administrează un magazin alimentar în centrul Moscovei, declară:

Ani de zile, am funcţionat în cadrul sistemului fiscal simplificat, care era clar şi convenabil. Acum costurile noastre vor creşte şi nu ştim cum vom supravieţui

Măsura vine pe lângă o propunere de creştere a cotei generale de TVA, de la 20% până la 22%, care este aşteaptă să genereze aproximativ 1.000 de miliarde de ruble pentru a ajuta la finanţarea cheltuielilor militare şi la reducerea deficitului bugetar în creştere.

IMM ruse sunt cele mai afectate de noile măsuri

Întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă peste o cincime din PIB-ul Rusiei, conform celor mai recente date disponibile de la Ministerul Economiei, şi angajează 31 de milioane de persoane, aproximativ 40% din forţa de muncă totală.

Rusia defineşte întreprinderile mici şi mijlocii ca fiind cele care angajează până la 250 de persoane şi generează venituri anuale de până la două miliarde de ruble. Guvernul se aşteaptă să strângă 200 de miliarde de ruble (n.r. 2,5 miliarde de dolari) din aceste măsuri.

Însă Opora a calculat că, în urma acestor măsuri, costurile suplimentare pentru întreprinderi s-ar ridica la până la 420 de miliarde de ruble (n.r. 5,2 miliarde de dolari), dublu faţă de veniturile bugetare suplimentare. Organismele reprezentative au propus stabilirea pragului pentru plăţile de TVA la 30 de milioane de ruble, în loc de 10 milioane de ruble propuse.

Deşi nu contestăm necesitatea incontestabilă de a creşte veniturile bugetului federal pentru a asigura apărarea şi securitatea naţională, este important să observăm consecinţele extrem de negative pentru sectorul microîntreprinderilor, au precizat organizaţiile reprezentative în scrisoare.

Confruntat cu criticile, ministrul Finanţelor, Anton Siluanov, a declarat miercuri în Parlament că este gata să ajusteze propunerea, dar nu a oferit detalii.

Vom vedea dacă vom rezista

Ministerul Finanţelor de la Moscova a declarat că reformele vor combate schemele frauduloase în care întreprinderile mai mari se împart în unităţi mai mici pentru a plăti mai puţine impozite, argumentând că, la un prag mai scăzut, astfel de divizări nu ar mai avea sens din punct de vedere economic.

Dar proprietarii de mici afaceri susţin că ei vor fi cei mai afectaţi. Irina Pankratova, proprietara atelierului de croitorie Artel din Moscova, este revoltată:

Luaţi bani de la marii rechini, nu de la noi, cei mici...Deja ne storc de viaţă

Creatoarea de bijuterii Anna Slavutina, care şi-a început afacerea în 2003 şi deţine acum trei magazine împreună cu soţul ei, Alexei Filimonov, a declarat că unul dintre cele două magazine ale lor din Sankt Petersburg a funcţionat pe pierdere în ultimul an.

Clienţii noştri de acolo ne întreabă dacă vom închide. Ce le pot spune? Vom vedea, a spus Slavutina, adăugând că, dacă se vor închide, statul va pierde impozite.

