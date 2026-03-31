„Află cine se află în Europa și în ce țară, precum și cine îi ajută”. Cum își recrutează și presează spionii ruși informatorii

Chiar înainte de Revelionul din 2024, în timp ce mulți ruși își sunau rudele și prietenii pentru a le transmite urări de sărbători, un student la informatică în vârstă de 21 de ani, care locuia în Moscova, a primit o urare foarte diferită. „Soarta te ferește mereu de urmărirea penală și de armată. Sper să-ți meargă totul bine”, a spus cel care a sunat. Apoi, urările au luat o turnură mai sumbră: „Nu-ți uita patria. Și trimite-ne mai multe informații”, relatează Politico.

Studentul — numit Ivan din motive de siguranță — s-a simțit intimidat, dar nu surprins. Pe parcursul anului precedent, fusese hărțuit de același bărbat și de colegul acestuia, ambii ofițeri ai serviciilor secrete ruse. Totul începuse cu 16 luni în urmă, după ce Ivan fusese reținut de ei și i se propusese o înțelegere: să-și denunțe cunoștințele din cercurile anti-Kremlin, dintre care mulți fugiseră în străinătate, sau să ajungă la închisoare.

Apelul de Anul Nou face parte dintr-o serie de mesaje text și conversații înregistrate între Ivan și coordonatorii săi, care au fost partajate cu Politico.

Într-un moment în care Kremlinul desfășoară o campanie tot mai amplă de sabotaj și spionaj pe întreg teritoriul Europei, acestea oferă o perspectivă documentară rară asupra modului în care agențiile de informații ruse recrutează, constrâng și gestionează informatorii.

Pe măsură ce această practică de lungă durată se extinde dincolo de granițele Rusiei, ea ridică noi provocări pentru țările gazdă europene și agențiile lor de informații, notează sursa citată.

Discuțiile — care au avut loc între verile anilor 2023 și 2025 — dezvăluie o tactică de tipul „polițistul bun, polițistul rău” menită să-l preseze pe Ivan să se infiltreze în rețelele de comunicare online ale unui grup de opoziție și să raporteze de la Moscova despre activitățile acestora în Europa.

Bărbații erau dornici să afle chiar și cele mai aparent neînsemnate detalii, iar interesul lor nu se limita doar la cetățenii ruși. Ei doreau, de asemenea, informații concrete despre cei — ruși sau de altă naționalitate — care ajutau emigranții în Europa, fie că era vorba de profesori de limbi străine sau de funcționari ai ministerelor de externe din țările în care disidenții își găsiseră un nou cămin.

„Află cine se află în Europa și în ce țară, precum și cine îi ajută, inclusiv organizațiile specializate”, se arată într-un mesaj.

Când Ivan i-a povestit unuia dintre coordonatori despre un miting organizat la Berlin în noiembrie 2024, în semn de protest față de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, agentul a insistat să afle mai multe: „Îți spun eu, descrie-mi situația, descrie-mi-o, trimite-mi un raport”, a scris el. „Nu mă face să te urmăresc.”

„Știm deja totul, dar am vrea să aflăm mai multe”, se arată într-un alt mesaj.

De la declanșarea atacului în forță al Moscovei asupra Ucrainei, sute de mii de ruși au părăsit țara, printre ei numărându-se și unii dintre cei mai vocali critici ai Kremlinului. În Europa sperau să găsească siguranță. În schimb, au devenit atât ținte, cât și resurse prețioase pentru serviciile de securitate ruse.

Deși s-a acordat multă atenție „agenților de unică folosință” recrutați online pentru acte de sabotaj sau vandalism, discuțiile împărtășite de Ivan indică o tactică diferită: cultivarea pe termen lung a informatorilor infiltrați chiar în rândurile cercurilor de opoziție.

„Trebuie să fim pregătiți să trăim cu această situație pentru mult timp de acum înainte”, a declarat Andrei Soldatov, unul dintre cei mai renumiți experți în domeniul serviciilor secrete ruse.

Anul trecut, în primul caz cunoscut de spionaj împotriva unui disident politic rus în Europa de la invazia pe scară largă a Ucrainei, Polonia l-a judecat pe Igor Rogov — un activist al opoziției exilat, devenit student — în orașul Sosnowiec, din sudul țării.

Autoritățile l-au acuzat pe Rogov că ar fi implicat într-un complot cu bombe și că ar fi spionat atât pe compatrioții săi exilați, cât și pe funcționarii guvernului polonez și pe personalul universitar, inclusiv pe profesorii de limbi străine, care îi ajutau să se adapteze la noua lor viață.

Conform rechizitoriului, Rogov a fost recrutat în Rusia de către Serviciul Federal de Securitate (FSB) cu câțiva ani înainte de plecarea sa și și-a continuat rolul de informator în exil. Avocatul lui Rogov a refuzat să comenteze cazul, dar documentele judiciare consultate de Politico arată că acesta a recunoscut că a lucrat pentru FSB.

Pentru serviciile de securitate ruse, crearea de rețele de informatori în rândul cercurilor de exilați are un dublu scop, a afirmat Soldatov.

Atâta timp cât informatorii rămân ascunși, aceștia pot furniza Moscovei informații despre locul unde se află, viața personală și punctele vulnerabile ale criticilor Kremlinului, într-un moment în care accesul la aceștia este limitat din cauza expulzării a zeci de spioni ruși. Iar dacă un informator este prins, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Rogov, acest lucru alimentează neîncrederea – atât în cadrul cercurilor de activiști, cât și între acestea și țările gazdă.

„Oricum ar fi, toată lumea are de câștigat”, a spus Soldatov.

„Îți vom scrie pe Telegram”

Deși Moscova îi desconsideră public pe liderii opoziției aflați în exil, considerându-i inutili și irelevanți, atenția pe care le-o acordă trădează o profundă nesiguranță. Pe lângă eforturile de infiltrare, autoritățile ruse continuă să inițieze proceduri penale împotriva criticilor Kremlinului, chiar și în lipsă, etichetându-i drept „extremiști” sau „teroriști”.

Logica serviciilor de securitate, a explicat Soldatov, este că, deși exilații de astăzi pot părea neimportanți, la fel părea și Vladimir Lenin înainte de revoluțiile din 1917 care l-au detronat pe țarul de atunci și au pus capăt celor peste 300 de ani de domnie a dinastiei Romanov.

„Din perspectiva FSB, nu își pot permite nici măcar o șansă de 1% ca aceste persoane să poată submina într-o bună zi stabilitatea politică a Rusiei” sau să amenințe puterea președintelui rus Vladimir Putin, a declarat Soldatov.

Problemele lui Ivan au început în vara anului 2023. Tocmai ieșise pe pasarela de îmbarcare după ce aterizase pe Aeroportul Șeremetievo din Moscova — întors de la o vizită la părinții săi într-un oraș rus situat la două ore și jumătate de zbor — când a fost abordat de doi bărbați îmbrăcați în haine civile și de doi polițiști în uniformă, care i-au confiscat telefonul și pașaportul.

Cei doi bărbați îmbrăcați în haine civile s-au prezentat drept anchetatori ai cazurilor deosebit de importante, un departament de elită al FSB însărcinat cu infracțiunile împotriva statului. I-au arătat insignele, prea repede ca să le poată vedea, și l-au condus la banda de bagaje.

În timp ce așteptau împreună cu Ivan bagajele sale, au început să-l întrebe în mod aparent întâmplător despre viața sa personală, datoriile din perioada studenției și părinții săi — „lucruri pe care nu aveau cum să le afle decât prin monitorizarea comunicărilor mele”, își amintește Ivan. „Căutau puncte vulnerabile”.

Ulterior, într-o cameră folosită de poliția aeroportuară, conversația a luat o turnură mai serioasă. Cei doi bărbați l-au confruntat cu o organigramă pe care figurau numele și fotografia lui, precum și ale mai multor cunoștințe, acuzându-l — pe bună dreptate — că a făcut parte din grupul de tineret Vesna.

Grupul pro-democrație s-a făcut inițial remarcat prin proteste satirice și mediatizate. În 2017, membrii săi au organizat o „înmormântare a viitorului Rusiei” înaintea alegerilor prezidențiale care i-au asigurat lui Putin încă un mandat. Un an mai târziu, au atârnat de un pod din Sankt Petersburg un banner pe care scria „Această Cupă Mondială este plină de sânge”, înaintea finalei turneului de fotbal găzduit de Rusia.

În urma atacului la scară largă al Moscovei asupra Ucrainei, Vesna devenise una dintre principalele forțe de opoziție din țară, contribuind la coordonarea și încurajarea protestelor împotriva războiului și împotriva Kremlinului.

Cei doi agenți i-au arătat lui Ivan și un alt document care părea să conțină fragmente subliniate dintr-o conversație a grupului Vesna de pe Telegram, care fusese ștearsă după ce o instanță rusă a calificat organizația drept „extremistă” în decembrie 2022.

Bărbații i-au dat lui Ivan de ales. Putea fie să devină informatorul lor, fie să fie dus direct la închisoare, unde ar fi riscat o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru participarea la un grup de chat „extremist”.

După ce Ivan a acceptat prima opțiune, a fost obligat să semneze un acord de confidențialitate și apoi dus în centrul Moscovei într-o mașină fără însemne, unde a fost lăsat la o stație de metrou. „Îți vom scrie pe Telegram”, i-a spus unul dintre bărbați la despărțire.

La scurt timp după aceea, Ivan a primit un prim mesaj în care i se propunea o întâlnire în fața clădirii unde studia, ceea ce urma să fie prima dintr-o serie de întâlniri față în față. În cea mai mare parte a timpului, însă, agenții au păstrat legătura cu el online, prin mesaje și apeluri pe Telegram.

„Ar fi bine să mă suni cât mai repede”

Un agent, înalt și zvelt, a preluat un rol aproape frățesc, oferindu-i lui Ivan sfaturi de natură familială, propunându-se să-i rezolve „problemele” legate de studii și sugerându-i că l-ar putea feri de recrutarea în forțele armate ruse și de trimiterea pe frontul din Ucraina.

„Am discutat problema, nimeni nu te va lua în armată”, a scris agentul la sfârșitul lunii noiembrie 2024, aparent încercând să-i liniștească lui Ivan temerile că ar putea fi recrutat în armată. Cazul lui Ivan, a promis el, se afla sub „controlul său personal”.

Celălalt agent, de statură mai robustă, părea să fi primit sarcina de a asigura respectarea regulilor prin intimidare.

„Aveam mari speranțe că ne vei ajuta cu informații, dar, judecând după interacțiunile noastre, se pare că nu împărtășești această dorință”, a scris el într-un ton amenințător cu o ocazie.

Odată, după ce Ivan a invocat în repetate rânduri diverse pretexte pentru a nu se întâlni față în față, agentul părea să-și piardă răbdarea: „Sunt o persoană decentă, nu încerca să mă iei de prost. Nimeni nu se grăbește să se împrietenească cu tine. Avem o treabă de făcut împreună!”. Invitația la o bere, a continuat el, este „pentru a te motiva” și pentru a-ți arăta că „nu suntem niște animale și avem nevoie de ajutorul tău, pe care, până acum, nu l-ai oferit”.

Din când în când, rolurile se inversau.

„Ivan, te rog, ocupă-te naibii de găsirea și restabilirea legăturii cu Vesna, ai înțeles?”, a spus primul agent în timpul unei convorbiri. „Da, încerc, înțeleg, bine”, a răspuns Ivan, vizibil stresat, ceea ce părea să-l irite și mai mult pe agent.

„De ce ești nervos? Te presez cumva? Relaxează-te. Respiră. Totul va fi bine. Bine?”

Cei doi agenți nu au ascuns deloc ce urmăreau: informații despre criticii Kremlinului, dintre care majoritatea fugiseră în străinătate pentru a evita închisoarea, pe fondul represiunii exercitate de Moscova împotriva disidenților în urma invaziei.

Sarcina lui Ivan era să-și folosească vechile legături pentru a se infiltra în noile lor canale de comunicare și a furniza informații despre rețelele de activiști și planurile acestora de a protesta împotriva Kremlinului, indiferent unde locuiau.

„Ei [activiștii] sunt foarte activi și recrutează în permanență”, a scris al doilea agent. „Ideea este să înțelegem ce activități concrete se desfășoară în fiecare țară.”

Bărbații l-au îndrumat, de asemenea, pe Ivan cu privire la modul în care să câștige încrederea foștilor săi colegi.

„Lansează subiectul că Rusia e nașpa, că te gândești să emigrezi”, se arăta într-un alt mesaj. „Întreabă cum și unde poți pleca. De exemplu, unde s-au stabilit băieții, unde poți găsi de lucru.”

Ceea ce nu știau, însă, era că Ivan jucase un joc dublu încă de la început.

În săptămânile care au urmat reținerii sale, în timp ce aștepta ca agenții să ia legătura cu el, starea lui psihică s-a deteriorat rapid, a povestit el. Viața lui socială s-a blocat, iar el a început să ia note proaste la cursuri, pe măsură ce se gândea tot mai mult la situația în care se afla.

Colaborarea însemna să-și trădeze prietenii și, după cum vedea el, țara. De asemenea, probabil că nu i-ar fi adus niciun beneficiu real. Odată ce nu le mai era de folos, agenții probabil că l-ar fi închis oricum, a concluzionat el.

A decis să se confeseze uneia dintre persoanele pe care trebuia să le spioneze: Alexander Kashevarov, un activist al mișcării Vesna care locuia în străinătate. Împreună, au pus la cale un plan: activistul urma să-i furnizeze lui Ivan informații false sau inofensive pe care acesta să le transmită superiorilor săi, în timp ce Ivan se ocupa de procurarea documentelor necesare pentru a părăsi Rusia. (Kashevarov a confirmat această versiune.)

La începutul anului 2025 a reușit și, după o călătorie ocolitoare, a ajuns în Spania, unde așteaptă în prezent azilul.

Spre surprinderea lui, agenții păreau inițial să nu-și fi dat seama că fugise.

„Începi să mă obosești. Nu răspunzi niciodată la telefon”, a scris primul agent la cinci luni după plecarea lui Ivan. „Nu mă obliga să vin să te caut.”

Câteva luni mai târziu, păreau să fi pus cap la cap indiciile.

„De ce ai plecat în străinătate?”, a scris al doilea agent. „Ar fi bine să mă suni cât mai repede.”

După aceea, s-a făcut liniște la telefon.

„Fie sistemul lor [de urmărire] nu funcționează bine, fie au un milion de oameni ca mine și au decis pur și simplu să renunțe”, a spus Ivan. El a spus că nu îi condamnă pe cei care, sub presiune, cedează și devin informatori.

„E o prostie să te aștepți ca toată lumea să fie erou”, a spus el.

„Trăim într-o atmosferă de neîncredere”

Nu este clar în ce măsură FSB a reușit să recruteze informatori în rândul cercurilor de opoziție. Însă povestea lui Ivan nu este un caz izolat, a remarcat Kashevarov, care a afirmat că știe personal două cazuri similare în care FSB a încercat să recruteze foști activiști.

Deși rușii care trăiesc în exil în Europa ar putea fi mai greu de contactat fizic, este puțin probabil ca aceștia să nu se afle în vizorul FSB, a spus Kirill Shamiev, cercetător în politici publice la Consiliul European pentru Relații Externe și coautor al unui raport privind emigranții ruși din Europa.

El a afirmat că statutul lor de exilați îi poate face vulnerabili: mulți se confruntă cu dificultăți financiare, au un statut juridic incert și au rude în Rusia care pot fi folosite ca mijloc de presiune împotriva lor.

„Acest lucru îi transformă în ținte valoroase pentru serviciile secrete ruse”, a spus Shamiev.

În încercarea de a riposta împotriva sabotajului și spionajului rusesc, guvernele europene au încercat pe scară largă să limiteze comunitățile de exilați ruși care trăiesc pe teritoriul lor.

Unele au înăsprit regimurile de vize, inclusiv pentru cei care solicită protecție umanitară. Altele, precum Lituania, au impus restricții privind frecvența cu care rezidenții ruși din țară pot călători în Rusia.

Pentru unii disidenți, suspiciunea sporită în urma arestării lui Rogov, studentul rus judecat în Polonia, a agravat o existență deja dificilă.

„Pentru noi, cei care ne opunem războiului, viața este deja destul de grea”, a declarat Artyom Vazhenkov, un activist al opoziției. „Acasă [în Rusia], ești considerat un dușman, un trădător, un dușman al statului. Iar acum, în străinătate, [ești văzut ca] un agent al FSB.”

I-a fost greu să creadă că Rogov, căruia îi atribuia meritul de a-l fi ajutat să rămână în viață și „să nu fie bătut până la moarte” după ce au fost închiși împreună în Belarus în urma unui protest antiguvernamental din 2020, ar fi putut lucra pentru guvernul rus.

„Trăim într-o atmosferă de neîncredere”, a confirmat Anastasia Șevcenko, o politiciană proeminentă din opoziție care îl cunoștea pe Rogov. „Și, din cauza eforturilor autorităților ruse, această neîncredere reciprocă crește tot mai mult.”

Faptul că nu știa cui să se confeseze a făcut ca munca să devină „imposibilă”, a adăugat ea.

Atât Shamiev, cât și Soldatov au afirmat că recrutarea rușilor necesită o vigilență sporită din partea serviciilor de informații europene.

Totuși, ei au avertizat, de asemenea, că țările europene nu ar trebui să înăsprească obstacolele cu care se confruntă exilații ruși. În cele din urmă, „vrei ca [rușii] să se integreze, deoarece acesta este cel mai bun remediu împotriva activităților ilegale”, a spus Shamiev.

