Live TV

Aflată în colaps economic, Rusia reduce la o treime bonusurile de înrolare pentru „carnea de tun”. Cât ia un soldat la încorporare

Data publicării:
Soldați Rusia
Foto Profimedia
Din articol
Presiune economică Bani pentru reînarmare

Confruntată cu un deficit de 61 de miliarde de dolari, Moscova reduce bonusurile de înrolare în mai multe regiuni cu până la trei ori, în timp ce altele majorează plățile — un „sistem de caste” care evaluează viețile în funcție de regiune.

Rusia, care duce un război prelungit împotriva Ucrainei, reduce acum costurile chiar și pentru principala sa resursă de mobilizare – „carnea de tun”. Pe fondul unui deficit bugetar federal record și al unei crize financiare tot mai profunde în regiuni, o serie de entități ale Federației Ruse au redus drastic plățile unice pentru cei care semnează contracte militare.

Potrivit Direcției de Informații a Apărării din Ucraina (HUR), reducerile bonusurilor sunt înregistrate în mai multe regiuni: în Bashkiria – de la 1,6 milioane de ruble (aproximativ 18.000 de dolari) la 1 milion (11.000 de dolari), în Okrugul Autonom Yamalo-Nenets – de la 3,1 milioane (35.000 de dolari) la 1,9 milioane (21.000 de dolari), în regiunea Belgorod – de la 3 milioane (34.000 de dolari) la 800.000 (9.000 de dolari) și în regiunea Nijni Novgorod – de la 3 milioane (34.000 de dolari) la 1,5 milioane de ruble (17.000 de dolari)

În același timp, în unele regiuni, plățile sunt în creștere: în Tatarstan, bonusul a fost majorat la 3,1 milioane de ruble (35.000 de dolari), în regiunea Ryazan se promite un milion suplimentar (11.000 de dolari), iar în Kabardino-Balkaria suma a fost majorată de la 1,5 milioane (17.000 de dolari) la 1,8 milioane (20.000 de dolari).

O astfel de politică formalizează un fel de „sistem de caste” în care viețile cetățenilor sunt evaluate diferit în funcție de locul lor de reședință.

Presiune economică

Presiunea economică asupra bugetului Rusiei este în creștere. Numai în primele șapte luni ale anului 2025, deficitul a ajuns la 61 de miliarde de dolari – de patru ori mai mare decât planul inițial de 14,6 miliarde de dolari.

Motivele sunt scăderea veniturilor din petrol și gaze, neîndeplinirea obiectivelor fiscale și o creștere bruscă a cheltuielilor militare, raportează HUR.
„Gaura financiară a „pseudo-imperiului” crește într-un ritm record”, a declarat HUR.

Bani pentru reînarmare

Luna trecută, Kyiv Post a raportat că președintele rus Vladimir Putin intenționează să aloce aproximativ 1,1 trilioane de dolari pentru reînarmarea Rusiei până în 2036, potrivit șefului HUR, Kyrylo Budanov.

„Există o mobilizare totală a politicii, economiei și societății ruse pentru a se pregăti pentru un viitor război la scară largă”, a spus Budanov, conform unei actualizări a HUR pe rețelele de socializare.

Ca parte a reformei sale militare, Rusia a creat deja două noi districte militare – districtele Moscova și Leningrad – și intenționează să formeze noi divizii, unități și formațiuni militare.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
profimedia-1029620927
3
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
fulger furtuna
5
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Vieira s-a convins de Stanciu! Cum l-a numit pe căpitanul României, după debutul oficial la Genoa
Digi Sport
Vieira s-a convins de Stanciu! Cum l-a numit pe căpitanul României, după debutul oficial la Genoa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va...
profimedia-1029647444
Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obţinut aproape...
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Presa americană apropiată de Donald Trump, uimită de modul în care...
Taxe locale de plătit în România. Foto Getty Images
Ce taxe locale plătește un roman în 2025. Când este obligatorie taxa...
Ultimele știri
Ce mesaj transmite limbajul corporal al lui Trump după întâlnirea cu Putin: „Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”
Scrisoarea personală a Melaniei Trump pentru Vladimir Putin: care e subiectul documentului înmânat liderului rus chiar de Donald Trump
Explicația Kremlinului pentru faptul că Putin și Trump n-au răspuns întrebărilor presei după summitul din Alaska
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
A hearing on the criminal case of RusNews journalist Maria Ponomarenko, accused of spreading fake news about the Russian army, in the Leninsky District Court.
Jurnalista disidentă Maria Ponomarenko este în stare gravă, după a treia tentativă de suicid în închisoarea din Siberia
Poland's National Armed Forces Day Military Parade, Warsaw - 15 Aug 2025
„Rusia nu e invincibilă. Victoria Poloniei asupra bolșevicilor demonstrează asta”, afirmă președintele Poloniei
uuoKAzm1t7t-SBtu-ezgif.com-optimize
Un avion „invizibil” B-2, folosit la bombardarea instalațiilor nucleare ale Iranului, a zburat la mică înălțime, pe deasupra lui Putin
Osaka, Japan - 28 June 2019 - Donald Trump and Vladimir Putin meet at the G20 Summit
Gluma controversată despre alegeri pe care a făcut-o președintele SUA la ultima întâlnire Trump-Putin, în 2019
Vladimir PUTIN (President of Russia).
Ce documente a studiat Putin în zborul spre Alaska, înaintea întâlnirii cu Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul...
Adevărul
Imaginile cu Trump și Putin care au dat fiori Ucrainei și Europei
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Frumoasa lor prietenie, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan. „Unul dintre cei mai...
Digi Sport
Soția lui Adrian Șut a dat marea veste: 15 august 2025, o dată de neuitat pentru fotbalistul de la FCSB
Pro FM
„Norocoasă”. Cum arată o petrecere organizată de Dua Lipa. Prieteni, dans până la 6 dimineața, costume de...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Incredibila poveste a soldatului japonez care a luptat 30 de ani după încheierea războiului. Ordinul primit...
Newsweek
Un pensionar a luat 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Când a depus adeverințele?
Digi FM
Prinţesa Anne, la 75 de ani. Povestea de viață a singurei fiice a regretatei regine Elisabeta a II-a. Sora...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Harrison Ford, declarații rare după ce a împlinit 83 de ani: „Anii îți iau forța, dar îți dau profunzime. Nu...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...