Confruntată cu un deficit de 61 de miliarde de dolari, Moscova reduce bonusurile de înrolare în mai multe regiuni cu până la trei ori, în timp ce altele majorează plățile — un „sistem de caste” care evaluează viețile în funcție de regiune.

Rusia, care duce un război prelungit împotriva Ucrainei, reduce acum costurile chiar și pentru principala sa resursă de mobilizare – „carnea de tun”. Pe fondul unui deficit bugetar federal record și al unei crize financiare tot mai profunde în regiuni, o serie de entități ale Federației Ruse au redus drastic plățile unice pentru cei care semnează contracte militare.

Potrivit Direcției de Informații a Apărării din Ucraina (HUR), reducerile bonusurilor sunt înregistrate în mai multe regiuni: în Bashkiria – de la 1,6 milioane de ruble (aproximativ 18.000 de dolari) la 1 milion (11.000 de dolari), în Okrugul Autonom Yamalo-Nenets – de la 3,1 milioane (35.000 de dolari) la 1,9 milioane (21.000 de dolari), în regiunea Belgorod – de la 3 milioane (34.000 de dolari) la 800.000 (9.000 de dolari) și în regiunea Nijni Novgorod – de la 3 milioane (34.000 de dolari) la 1,5 milioane de ruble (17.000 de dolari)

În același timp, în unele regiuni, plățile sunt în creștere: în Tatarstan, bonusul a fost majorat la 3,1 milioane de ruble (35.000 de dolari), în regiunea Ryazan se promite un milion suplimentar (11.000 de dolari), iar în Kabardino-Balkaria suma a fost majorată de la 1,5 milioane (17.000 de dolari) la 1,8 milioane (20.000 de dolari).

O astfel de politică formalizează un fel de „sistem de caste” în care viețile cetățenilor sunt evaluate diferit în funcție de locul lor de reședință.

Presiune economică

Presiunea economică asupra bugetului Rusiei este în creștere. Numai în primele șapte luni ale anului 2025, deficitul a ajuns la 61 de miliarde de dolari – de patru ori mai mare decât planul inițial de 14,6 miliarde de dolari.

Motivele sunt scăderea veniturilor din petrol și gaze, neîndeplinirea obiectivelor fiscale și o creștere bruscă a cheltuielilor militare, raportează HUR.

„Gaura financiară a „pseudo-imperiului” crește într-un ritm record”, a declarat HUR.

Bani pentru reînarmare

Luna trecută, Kyiv Post a raportat că președintele rus Vladimir Putin intenționează să aloce aproximativ 1,1 trilioane de dolari pentru reînarmarea Rusiei până în 2036, potrivit șefului HUR, Kyrylo Budanov.

„Există o mobilizare totală a politicii, economiei și societății ruse pentru a se pregăti pentru un viitor război la scară largă”, a spus Budanov, conform unei actualizări a HUR pe rețelele de socializare.

Ca parte a reformei sale militare, Rusia a creat deja două noi districte militare – districtele Moscova și Leningrad – și intenționează să formeze noi divizii, unități și formațiuni militare.

