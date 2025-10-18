Agenta de turism, coafeza și războiul. Două rusoaice au trimis cubanezi să lupte în Ucraina, dar chiar ele au ajuns pe front

Publicația de investigații Sistema a publicat o anchetă despre modul în care cetățeni din Cuba și Sri Lanka au fost recrutați pentru a se alătura Armatei ruse și a lupta în Ucraina. Jurnaliștii au descoperit că două femei din Reazan, vestul Rusiei, se aflau în spatele schemei - o agentă de turism și o coafeză. Ambele au fost ulterior închise pentru furt și, în cele din urmă, trimise pe front.

Rapoartele conform cărora cubanezi erau recrutați pentru a lupta în războiul Rusiei împotriva Ucrainei au apărut pentru prima dată în septembrie 2023, când guvernul cubanez a anunțat că a descoperit o rețea de trafic de persoane implicată în acest efort. 17 suspecți au fost arestați. Oficialii au declarat că erau recrutați atât cubanezi care locuiau în Rusia, cât și pe insulă. În octombrie anul acesta, autoritățile americane au estimat că între 1.000 și 5.000 de cubanezi luptau în Ucraina.

În mai 2024, guvernul din Sri Lanka a lansat propria anchetă privind scheme similare de recrutare, după ce Ministerul de Externe a primit sute de plângeri de la cetățeni care au declarat că au fost atrași în Rusia cu promisiuni false de salarii mari și cetățenie. Oficialii au confirmat primirea a 455 de rapoarte oficiale, dar au spus că numărul real de recruți era probabil mult mai mare.

În 2023, presa cubaneză a relatat povestea a doi tineri, Alex Vega și Andorf Velasquez, care au spus că au călătorit în Rusia pentru lucrări de construcții, dar au fost trimiși pe front. Aceștia au spus că au semnat contracte pentru a „săpa tranșee” și a efectua alte munci manuale, fără a menționa luptele. O femeie cubaneză și două femei ruse i-au ajutat să cumpere bilete și să completeze actele. Potrivit lui Vega și Velasquez, aproximativ 200 de alți cubanezi se aflau în zborul lor spre Moscova, toți sperând să câștige bani în același mod.

La aeroport, au fost întâmpinați de o femeie rusă și un soldat cubanez care le-au oferit contracte pe un an cu Armata rusă. Acordul promitea salarii de 200.000 de ruble (aproximativ 2.500 de dolari) pe lună și cetățenie rusă pentru ei și familiile lor. Pașapoartele cubaneze le-au fost confiscate, chipurile pentru a procesa actele de cetățenie. La scurt timp după semnare, Vega și Velasquez au fost trimiși într-o tabără de antrenament militar - și apoi în Ucraina, unde au săpat tranșee într-o pădure.

Un canal de recrutare ar fi fost, se pare, un grup de Facebook numit Cubanos en Moscú („Cubanezi la Moscova”). Majoritatea postărilor care încurajau cubanezii să se înroleze în Armata rusă au fost distribuite de o utilizatoare pe nume Elena Șuvalova, care oferea același salariu și aceleași beneficii de cetățenie menționate de Vega și Velasquez. În 2023, ea a declarat pentru The Moscow Times că a ajutat într-adevăr la aranjarea contractelor, inclusiv pentru migranții fără acte.

Jurnaliștii de la Sistema au identificat-o pe femeia din spatele profilului de Facebook „Elena Șuvalova” ca fiind Elena Smirnova, în vârstă de 41 de ani, din Reazan, fostă agentă de turism care vorbește șase limbi, inclusiv spaniolă, portugheză și turcă. Conform anchetei publicației, copiii femeii din prima căsătorie au fost îngrijiți de o bonă cubaneză. Se pare că tatăl ei s-a căsătorit ulterior cu bona pentru a o ajuta să obțină statut legal în Rusia. Apoi, în 2022, Smirnova însăși s-a căsătorit cu tatăl copiilor bonei, un cubanez, pentru a putea primi cetățenia rusă.

Citește și:

Ce țară a trimis cele mai multe trupe străine care luptă de partea Rusiei în Ucraina, după Coreea de Nord: „Pioni în război”

Până în 2023, Smirnova începuse să recruteze cetățeni din Cuba și Sri Lanka care căutau de lucru, punându-i în legătură cu oficiali militari ruși care le ofereau contracte cu armata. Se pare că ea le-a plătit zborurile, transportul și cazarea în Rusia, așteptând rambursarea odată ce se înrolau. Recruții și-au semnat contractele la un birou de recrutare militară din Reazan. Dar, potrivit Sistema, unii au refuzat să ramburseze suma după ce și-au dat seama că fuseseră înșelați cu privire la trimiterea lor în război.

Mai mulți au spus, de asemenea, că nu și-au primit niciodată salariile integrale și au suspectat că recrutorii luau o parte din venit. În aprilie 2024, mai mulți cubanezi au depus plângeri la poliție în Rusia, iar Smirnova a fost arestată pentru furt și plasată în arest preventiv.

O scrisoare de la avocatul ei către comisarul rus pentru drepturile omului, Tatiana Moskalkova, susținea că Smirnova a trimis peste 3.000 de cetățeni străini să lupte în Ucraina - o cifră citată și de una dintre cunoștințele sale.

Apărarea a insistat că Smirnova nu a furat nimic și că, dacă retrăgea fonduri suplimentare din conturile recruților, banii mergeau la soldații ruși ca „ajutor umanitar”. Avocata a susținut, de asemenea, că cei 11 cubanezi care au raportat-o ​​pe Smirnova poliției au făcut-o „sub presiunea agenților”.

O altă femeie acuzată de recruții cubanezi de furt de bani, Olga Șiliaeva, în vârstă de 40 de ani, a fost, de asemenea, arestată. Soțul ei este militar, iar în momentul în care a cunoscut-o pe Smirnova în 2023, ea lucra cu jumătate de normă ca și coafeză.

Potrivit unei cunoștințe comune care a vorbit cu Sistema, cele două s-au întâlnit întâmplător în fața unui restaurant fast-food din Reazan. Smirnova i-ar fi oferit lui Șiliaeva de lucru pentru a ajuta familiile luptătorilor străini să își legalizeze șederea în Rusia, spunând că nu se poate descurca singură.

La început, Șiliaeva a lucrat doar cu familii, dar curând a început să se ocupe și de contracte de recrutare. Împreună, cele două femei și-au petrecut, se pare, aproape tot timpul la centrul de recrutare din Reazan, trimițând 30-40 de persoane pe front în fiecare zi.

Conform scrisorii avocatului ei, în timp ce se afla în detenție, Smirnova „și-a pierdut încrederea în corectitudinea anchetei” și a depus o cerere scrisă pentru a semna propriul contract cu Ministerul Apărării și a merge să lupte în Ucraina. Momentul exact nu este clar, dar scrisoarea avocatului era datată 23 octombrie 2024.

O cunoștință comună a declarat pentru Sistema că ambele femei servesc acum în unitatea de asalt „Storm V”, formată din recruți deținuți. Se pare că Șiliaeva consideră că urmărirea penală și detașarea sa au fost o răzbunare din partea oficialilor militari pentru că i-a ajutat pe unii cubanezi să conteste ceea ce ea a descris ca fiind concedieri ilegale.

Sora ei a scris ulterior într-un comentariu pe VKontakte că Olga a fost „trimisă la război sub pretexte false”. Ea a spus că sora ei a fost detașată în satul Zaițeve din regiunea Luhansk, unde se presupune că există un centru de detenție ilegală pentru soldații ruși care au refuzat să lupte.

Citește și:

Armata din umbră a Rusiei: cum ademenește Kremlinul arabi pentru războiul din Ucraina

Editor : Ș.R.