„Ai impresia că și soarele răsare datorită partidului”. Propaganda, arma electorală a Kremlinului pentru alegerile parlamentare

Cu alegerile pentru Duma de Stat din Rusia programate pentru septembrie 2026, echipa de politică internă a Kremlinului presează mass-media de stat și pro-guvernamentală să intensifice acoperirea inițiativelor sociale ale partidului de guvernământ Rusia Unită, potrivit a doi angajați ai unor importante agenții de știri online care au vorbit cu Meduza.

Unul dintre ei a afirmat că partidul a „bombardat” redacțiile cu comunicate de presă, pe care echipa de politică internă a Kremlinului a instruit editorii să nu le ignore. În unele cazuri, jurnaliștii primesc comunicate de presă identice atât de la Rusia Unită, cât și de la administrația Putin.

Editorii spun, de asemenea, că uneori primesc îndrumări cu privire la titluri. În special, li se spune să se asigure că numele partidului este prezentat în mod vizibil.

Cea mai mare parte a acoperirii mediatice se concentrează pe inițiativele sociale ale partidului. De exemplu, mass-media pro-guvernamentală a primit sfaturi despre cum să scrie despre un proiect de lege introdus de deputatul Artyom Metelev, membru al partidului Rusia Unită, care ar modifica regulile de alocare a locuințelor pentru studenți.

Metelev a propus acordarea priorității studenților căsătoriți sau care au copii la alocarea camerelor în cămine. Duma de Stat a aprobat deja proiectul de lege în a doua lectură. Pentru acoperirea mediatică, administrația prezidențială a sugerat titluri precum: „Familiile studenților vor primi locuințe în cămine datorită partidului Rusia Unită” și „Rusia Unită ajută familiile studenților să obțină locuințe în cămine”.

Agențiile de știri pro-guvernamentale Lenta și Gazeta au folosit titlurile sugerate în reportajele lor, la fel ca și 5TV, un canal deținut de o companie cu legături cu guvernul rus. Programul de știri Vesti, difuzat pe canalul de televiziune de stat Russia 1, a prezentat inițiativa, dar a omis orice mențiune despre partidul de guvernământ în titlul său, scriind în schimb: „Duma de Stat aprobă legea care acordă cazare în cămine studențești familiilor studenților”.

Printre alte inițiative ale partidului Rusia Unită pe care jurnaliștii au fost încurajați să le evidențieze s-a numărat un proiect de lege care oferea beneficii participanților la războiul împotriva Ucrainei. Ziarul online pro-guvernamental Vzglyad, agenția de știri de stat TASS și Gazeta au relatat toate despre această propunere. Aceasta ar fi acordat transport gratuit pentru două rude ale unui militar rănit până la locul unde era tratat și ar fi acordat prioritate la locuințe pentru polițiști și membri ai Gărzii Naționale care cresc copii cu dizabilități.

Un alt subiect pe care mass-media pro-guvernamentală a fost instruită să îl promoveze a fost organizarea de către Rusia Unită a transferului de echipament militar către front. Canalul pro-Kremlin NTV și agenția de știri de stat RIA Novosti au relatat despre acest subiect, menționând numele partidului direct în titlurile lor. Lenta a publicat, de asemenea, un articol, dar a menționat Rusia Unită doar în subtitlu.

Editorii au fost, de asemenea, sfătuiți să acopere crearea unui consiliu de experți al partidului Rusia Unită, însărcinat cu elaborarea platformei electorale a partidului. Marile agenții de presă naționale au ignorat această evoluție, dar cele regionale au publicat articole pe această temă.

După cum a raportat anterior Meduza, partidul de guvernământ nu a stabilit încă sloganurile și mesajele principale ale campaniei sale. Vladimir Yakushev, prim-vicepreședinte al Consiliului Federației și șeful consiliului general al partidului Rusia Unită, preferă sloganurile cunoscute, axate pe „rezultate tangibile”. Alexander Kharichev, care conduce unitatea Kremlinului responsabilă cu monitorizarea tendințelor sociale, preferă o platformă „conservatoare-patriotică”. Sergey Kiriyenko, care supraveghează blocul de politică internă al administrației, preferă mesaje care fac aluzie la „dezvoltarea postbelică”.

Un consultant politic care lucrează cu echipa de politică internă a administrației Putin a declarat pentru Meduza că Kremlinul și Rusia Unită s-au bazat, în esență, pe aceeași strategie de campanie în ultimii 20 de ani. Cu câteva luni înainte de fiecare alegeri, spațiul informațional se umple de știri optimiste despre activitatea partidului. Scopul, a spus el, este de a „reduce ratingul negativ al partidului”.

De data aceasta, popularitatea partidului Rusia Unită este erodată de creșterea prețurilor la alimente și utilități – una dintre principalele preocupări ale alegătorilor ruși. O sursă Meduza din biroul trimisului prezidențial în Districtul Federal Nord-Vest a declarat că popularitatea partidului în district a scăzut cu aproximativ 10% în ultimele luni și cu până la 13-15% în Sankt Petersburg.

„Oamenii trebuie să vadă că Rusia Unită nu este formată numai din nemernici, ci că membrii ei fac și lucruri bune”, a glumit consultantul. El a adăugat că guvernatorii regionali vor începe în curând să pună în evidență partidul în postările lor de pe rețelele sociale și în aparițiile publice, subliniind că proiectele de infrastructură – de la reparații de drumuri la renovări ale instituțiilor finanțate de stat – sunt realizate la inițiativa Rusiei Unite.

„Cu un flux constant de astfel de povești, ai impresia că în Rusia chiar și soarele răsare datorită partidului”, a concluzionat sursa.

Citește și:

Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin

„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin

Editor : A.M.G.