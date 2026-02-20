Live TV

„Ai impresia că și soarele răsare datorită partidului”. Propaganda, arma electorală a Kremlinului pentru alegerile parlamentare

Data publicării:
propaganda - rusia tv
Televizor cu mesajul „Propaganda” pe fundalul steagului Rusiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Cu alegerile pentru Duma de Stat din Rusia programate pentru septembrie 2026, echipa de politică internă a Kremlinului presează mass-media de stat și pro-guvernamentală să intensifice acoperirea inițiativelor sociale ale partidului de guvernământ Rusia Unită, potrivit a doi angajați ai unor importante agenții de știri online care au vorbit cu Meduza.

Unul dintre ei a afirmat că partidul a „bombardat” redacțiile cu comunicate de presă, pe care echipa de politică internă a Kremlinului a instruit editorii să nu le ignore. În unele cazuri, jurnaliștii primesc comunicate de presă identice atât de la Rusia Unită, cât și de la administrația Putin.

Editorii spun, de asemenea, că uneori primesc îndrumări cu privire la titluri. În special, li se spune să se asigure că numele partidului este prezentat în mod vizibil.

Cea mai mare parte a acoperirii mediatice se concentrează pe inițiativele sociale ale partidului. De exemplu, mass-media pro-guvernamentală a primit sfaturi despre cum să scrie despre un proiect de lege introdus de deputatul Artyom Metelev, membru al partidului Rusia Unită, care ar modifica regulile de alocare a locuințelor pentru studenți.

Metelev a propus acordarea priorității studenților căsătoriți sau care au copii la alocarea camerelor în cămine. Duma de Stat a aprobat deja proiectul de lege în a doua lectură. Pentru acoperirea mediatică, administrația prezidențială a sugerat titluri precum: „Familiile studenților vor primi locuințe în cămine datorită partidului Rusia Unită” și „Rusia Unită ajută familiile studenților să obțină locuințe în cămine”.

Agențiile de știri pro-guvernamentale Lenta și Gazeta au folosit titlurile sugerate în reportajele lor, la fel ca și 5TV, un canal deținut de o companie cu legături cu guvernul rus. Programul de știri Vesti, difuzat pe canalul de televiziune de stat Russia 1, a prezentat inițiativa, dar a omis orice mențiune despre partidul de guvernământ în titlul său, scriind în schimb: „Duma de Stat aprobă legea care acordă cazare în cămine studențești familiilor studenților”.

Printre alte inițiative ale partidului Rusia Unită pe care jurnaliștii au fost încurajați să le evidențieze s-a numărat un proiect de lege care oferea beneficii participanților la războiul împotriva Ucrainei. Ziarul online pro-guvernamental Vzglyad, agenția de știri de stat TASS și Gazeta au relatat toate despre această propunere. Aceasta ar fi acordat transport gratuit pentru două rude ale unui militar rănit până la locul unde era tratat și ar fi acordat prioritate la locuințe pentru polițiști și membri ai Gărzii Naționale care cresc copii cu dizabilități.

Un alt subiect pe care mass-media pro-guvernamentală a fost instruită să îl promoveze a fost organizarea de către Rusia Unită a transferului de echipament militar către front. Canalul pro-Kremlin NTV și agenția de știri de stat RIA Novosti au relatat despre acest subiect, menționând numele partidului direct în titlurile lor. Lenta a publicat, de asemenea, un articol, dar a menționat Rusia Unită doar în subtitlu.

Editorii au fost, de asemenea, sfătuiți să acopere crearea unui consiliu de experți al partidului Rusia Unită, însărcinat cu elaborarea platformei electorale a partidului. Marile agenții de presă naționale au ignorat această evoluție, dar cele regionale au publicat articole pe această temă.

După cum a raportat anterior Meduza, partidul de guvernământ nu a stabilit încă sloganurile și mesajele principale ale campaniei sale. Vladimir Yakushev, prim-vicepreședinte al Consiliului Federației și șeful consiliului general al partidului Rusia Unită, preferă sloganurile cunoscute, axate pe „rezultate tangibile”. Alexander Kharichev, care conduce unitatea Kremlinului responsabilă cu monitorizarea tendințelor sociale, preferă o platformă „conservatoare-patriotică”. Sergey Kiriyenko, care supraveghează blocul de politică internă al administrației, preferă mesaje care fac aluzie la „dezvoltarea postbelică”.

Un consultant politic care lucrează cu echipa de politică internă a administrației Putin a declarat pentru Meduza că Kremlinul și Rusia Unită s-au bazat, în esență, pe aceeași strategie de campanie în ultimii 20 de ani. Cu câteva luni înainte de fiecare alegeri, spațiul informațional se umple de știri optimiste despre activitatea partidului. Scopul, a spus el, este de a „reduce ratingul negativ al partidului”.

De data aceasta, popularitatea partidului Rusia Unită este erodată de creșterea prețurilor la alimente și utilități – una dintre principalele preocupări ale alegătorilor ruși. O sursă Meduza din biroul trimisului prezidențial în Districtul Federal Nord-Vest a declarat că popularitatea partidului în district a scăzut cu aproximativ 10% în ultimele luni și cu până la 13-15% în Sankt Petersburg.

„Oamenii trebuie să vadă că Rusia Unită nu este formată numai din nemernici, ci că membrii ei fac și lucruri bune”, a glumit consultantul. El a adăugat că guvernatorii regionali vor începe în curând să pună în evidență partidul în postările lor de pe rețelele sociale și în aparițiile publice, subliniind că proiectele de infrastructură – de la reparații de drumuri la renovări ale instituțiilor finanțate de stat – sunt realizate la inițiativa Rusiei Unite.

„Cu un flux constant de astfel de povești, ai impresia că în Rusia chiar și soarele răsare datorită partidului”, a concluzionat sursa.

Citește și:

Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin

„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
3
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
Israelul este în alertă maximă, pe fondul unui posibil atac al SUA în Iran Foto Profimedia
5
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra...
"E așa ironic!". A rupt tăcerea, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Digi Sport
"E așa ironic!". A rupt tăcerea, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Plenary session of Russian State Duma
Rusia vrea să interzică site-urile pentru adulți pentru cei fără copii: „Ei pur şi simplu au nevoie să facă sex”
soldați și rachete în ucraina
Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea iarnă de război. Și îl avertizează pe Zelenski
Doctori
Duma de Stat a adoptat o nouă lege care reintroduce parțial o practică din era sovietică. Vizați sunt medicii tineri
vladimir putin sampanie GettyImages-477126141
Găselnița prin care Duma de Stat îi va oferi flux continuu de soldați lui Putin pentru frontul din Ucraina
deputat rus
Un deputat rus mort a votat 11 legi. Acesta era membru în partidul Rusia Unită, condus neoficial de către Vladimir Putin
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio...
Sahara
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească...
Donald Trump.
Tarifele lui Trump și decizia Curții Supreme: care sunt efectele și...
USS Gerald R Ford
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul...
Ultimele știri
Bucureștiul, plin de nămeți, iar utilajele de topit zăpada zac nefolosite. Explicația autorităților
Donald Trump îi îndeamnă pe liderii Iranului să negocieze „un acord echitabil”: „Îmi pare rău pentru popor. Au trăit într-un iad”
Încă o lovitură pentru Andrew: Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care să fie eliminat din linia de succesiune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi”
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Țara importantă din Europa în care va investi Cristiano Ronaldo. Portughezul are o avere astronomică
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Congress approves measures against Trump's tariffs
Poziția anti-Trump aduce câștiguri interne pentru Pedro Sanchez, dar pune la încercare relațiile strategice...
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...