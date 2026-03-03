„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Conflictul va începe fără îndoială dacă președintele SUA Donald Trump își va continua cursul, a subliniat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.
Al Treilea Război Mondial nu a început încă, dar poate izbucni în orice moment dacă președintele american Donald Trump își va continua politica nebunească. A evaluat situația actuală vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, în răspunsul său la o întrebare adresată de TASS.
„Formal, nu”, a răspuns el la întrebarea dacă a început deja al treilea război mondial. „Dar, dacă Trump va continua cursul său nebunesc de schimbare criminală a regimurilor politice, acesta va începe fără îndoială”.
„Și orice eveniment poate deveni un factor declanșator. Orice”, este convins Medvedev.