„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev

Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev Foto: Profimedia

Conflictul va începe fără îndoială dacă președintele SUA Donald Trump își va continua cursul, a subliniat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev. 

Al Treilea Război Mondial nu a început încă, dar poate izbucni în orice moment dacă președintele american Donald Trump își va continua politica nebunească. A evaluat situația actuală vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, în răspunsul său la o întrebare adresată de TASS.

„Formal, nu”, a răspuns el la întrebarea dacă a început deja al treilea război mondial. „Dar, dacă Trump va continua cursul său nebunesc de schimbare criminală a regimurilor politice, acesta va începe fără îndoială”.

„Și orice eveniment poate deveni un factor declanșator. Orice”, este convins Medvedev.

