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Analiză Alegeri în bătaia țevii de Kalașnikov. Putin cheamă rușii la urne pentru a-i alege pe cei aleși de el

Data publicării:
alegeri rusia
Sursa foto: Captura video
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Din articol
Cine este ales? Nu există opoziție reală Ce spun observatorii?

În Federația Rusă au început alegerile pentru Duma de Stat (n.red. Parlamentul rus). Scrutinul, care a debutat deja în teritoriile anexate, se desfășoară ca în orice veritabilă dictatură: fără partide reale de opoziție și cu lideri care au alte păreri trimiși la închisoare. Mai mult, în zonele ocupate, urna cu voturi este purtată de soldați care au puști automate Kalașnikov. Digi24.ro trece în revistă cele mai importante informații despre sufragiul în care nu ar trebui să existe surprize. 

Rusia, țara în care opoziția a fost eliminată, chiar fizic de foarte multe ori, încearcă să pară o democrație, ocazie cu care organizează alegeri. Singura diferență față de țările tip Coreea de Nord sau Iran, unde pe liste există un singur partid, este existența mai multor formațiuni politice.

Ceea ce, la prima vedere, poate părea o formă de pluripartidism, este doar disiparea în mai multe partide a oamenilor care au aceeași părere și-l susțin necondiționat pe dictatorul care se află la putere din 1999, Vladimir Putin. 

Singurul partid care avea un alt ton față de celelalte, Iabloko (n.red. Mărul) a fost exclus din cursa electorală în baza unor motive considerate puerile de către observatorii internaționali. Motivul real: era singura formațiune care cerea deschis încetarea războiului din Ucraina.

Este, de altfel, pentru prima dată în istoria post-sovietică a Rusiei când nu există nici măcar opoziție „tip figurație”. 

Pe rețelele sociale au apărut mai multe imagini din regiunile ocupate ilegal de către armata lui Putin care arată adevărul dur din spatele așa-numitului scrutin „democratic”. 

Undeva în regiunea Donețk, oamenii se bucură de posibilitatea de a vota cu ajutorul urnei mobile. Doar că, urna este transportată de soldați înarmați până în dinți. 

Din imaignile ajunse pe rețele, se poate observa clar că nu există nici măcar cea mai mică urmă de „secret” al votului. Oamenii ștampilează la vedere buletinul, sub atenta privire a soldatului care transportă urna mobilă. 

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Jurnaliștii de la reuters au trecut în revistă cele mai importante informații despre scrutinul în care nu ar trebui să existe surprize, nici măcar una. 

Cine este ales?

Alegătorii vor alege toți cei 450 de membri ai Dumei pentru un mandat de cinci ani. Jumătate din locuri sunt alocate prin votul național pe liste de partid. Celelalte 225 de locuri se decid prin votul din circumscripțiile uninominale.

Un sondaj realizat de institutul de sondaje de stat VTsIOM la sfârșitul lunii august a arătat că „Rusia Unită” (n.red. partidul fondat de Putin) se află cu mult în fruntea celorlalte partide, cu un sprijin de 37% în rândul respondenților, urmată de Partidul Comunist, cu 11,6%.

Atenția se va concentra asupra marjei de victorie preconizate pentru „Rusia Unită”. În prezent, partidul deține 310 de locuri în Duma și trebuie să câștige cel puțin 300 pentru a-și păstra majoritatea calificată și capacitatea de a promova modificări constituționale fără sprijinul altor partide.

Nu există opoziție reală

Celelalte patru partide care se așteaptă să reintre în Duma, inclusiv Partidul Comunist și Partidul Liberal-Democrat al Rusiei, de orientare ultranaționalistă, susțin în mare măsură războiul și tind să voteze alături de „Rusia Unită” în chestiuni cheie.

Curtea Supremă a interzis partidului liberal „Iabloko” să participe la scrutinul pe liste de partid, excluzând astfel singurul partid politic înregistrat care se opune războiului Rusiei în Ucraina. Unii candidați ai partidului „Iabloko” candidează în continuare, întrucât hotărârea nu se aplică circumscripțiilor uninominale, dar pare puțin probabil ca aceștia să câștige vreun loc.
Un număr de alți politicieni din opoziție au fost excluși de la participare după ce au fost desemnați drept „agenți străini”.

Ce spun observatorii?

Singura organizație independentă de monitorizare a alegerilor la nivel național, Golos, care a criticat aspru modul în care s-au desfășurat alegerile anterioare, și-a încetat activitatea în 2025, după ani de presiuni din partea autorităților.

Moscova nu a invitat observatori internaționali din partea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) să observe viitoarele alegeri, fapt despre care OSCE a afirmat că reflectă o tendință a guvernului rus de a ignora transparența, responsabilitatea democratică și statul de drept.

OSCE afirmă că sistemul politic al Rusiei a devenit mai restrictiv de la ultimele alegeri parlamentare din 2021, prin excluderea candidaților etichetați drept „agenți străini”, impunerea de limite suplimentare asupra finanțării campaniilor electorale și alte măsuri.

Autoritățile ruse au respins criticile aduse procesului electoral, susținând că votul se desfășoară în conformitate cu legea, și au afirmat că dușmanii occidentali ai Rusiei încearcă să submineze și să perturbe alegerile.

Alegerile au loc și în Crimeea, pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina în 2014, precum și în zonele controlate de Rusia din regiunile ucrainene Donețk, Luhansk, Zaporijia și Herson.
Votarea a început mai devreme în unele zone din motive de securitate, potrivit autorităților.

Editor : Alexandru Rotaru

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