Live TV

Analiză Alegeri în Rusia: rezultate fără nicio surpriză. Ce contează e cum va folosi Kremlinul votul rușilor (BBC)

Data actualizării: Data publicării:
Vladimir Putin la o secție de votare în Rusia
Gafele comise de autoritățile ruse în felul cum au gestionat participarea partidului de opoziție Iabloko la alegerile din septembrie reprezintă un semn al „disfuncționalității” regimului lui Putin. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Multe aspecte legate de Rusia sunt greu de prevăzut. Însă rezultatul alegerilor legislative nu a fost unul dintre ele. Într-un sistem politic controlat strict de Kremlin, era mai mult ca sigur că partidul de la putere - Rusia Unită - va rămâne cel mai mare partid din parlament, cu o marjă considerabilă. Nu au existat răsturnări de situaţie. Nicio surpriză. Niciun alt partid nu s-a apropiat de acest rezultat, scrie Steve Rosenberg de la BBC, potrivit News.ro.

Rezultatele preliminare sugerează că „Rusia Unită”, susţinută de preşedintele Vladimir Putin, este pe cale să-şi păstreze majoritatea constituţională în Duma de Stat – cu un număr de mandate chiar mai mare decât la alegerile precedente. Şi asta după mai bine de patru ani şi jumătate de război împotriva Ucrainei, care au dus la pierderi masive pe câmpul de luptă pentru armata rusă, la dificultăţi economice şi, cel mai recent, la penurie generalizată de benzină din cauza atacurilor cu drone ucrainene asupra instalaţiilor petroliere ruseşti.

Partidele care se află cu mult în urmă, dar care au depăşit pragul de 5% şi au intrat în noua Dumă, au fost prezente şi în parlamentul anterior: o Dumă care a susţinut pe deplin Kremlinul şi aşa-numita operaţiune militară specială.

Un partid care nu a reuşit să intre în parlament a fost „Iabloko”.

Iabloko fusese singurul partid politic anti-război căruia i s-a permis să participe la alegeri – permisiune care a avut o durată scurtă. La doar douăsprezece zile după ce a fost înregistrat pentru alegeri, partidul a fost eliminat de pe buletinul de vot (lista electorală) de către Curtea Supremă, un indiciu al îngrijorării Kremlinului că mesajul pro-pace al partidului câştiga prea multă popularitate în rândul publicului.

Partidul nu este surprins că noua Dumă pare să fie la fel de pro-Kremlin ca şi cea precedentă. „Ce alt rezultat ar putea exista dacă pe buletinul de vot erau zece partide şi toate susţin politicile lui Putin?”, spune Nikolai Rîbakov, preşedintele partidului Iabloko. „Nu cred că Duma se va schimba. Vor vota 100% în favoarea politicilor lui Putin, exact aşa cum au făcut-o şi până acum”, spune politicianul.

Deşi Iabloko a fost eliminat de pe lista partidelor, aproximativ o sută dintre candidaţii săi au rămas în cursa electorală în circumscripţiile individuale. Conform rezultatelor preliminare, niciunul nu a câştigat un loc în Dumă. Partidul susţine că a fost supus unei presiuni constante. „Unii dintre candidaţii noştri, care ar fi trebuit să candideze, se află în închisoare, multora li s-a interzis să candideze, iar unii dintre observatorii noştri electorali nu au fost înregistraţi şi nu au putut supraveghea votul”, spune Nikolai.

Înaintea ultimei zile a acestor alegeri de trei zile, Ucraina a lansat un atac cu drone la scară largă asupra zonei Moscovei. Trei persoane au fost ucise în regiunea Moscovei, în timp ce în capitală a fost lovită rafinăria de petrol a oraşului.

La o secţie de vot situată lângă rafinărie, corespondentul BBC a discutat cu alegătorii despre atac. Nu s-a simţit nicio surprindere. Mai degrabă o resemnare tăcută. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei aflându-se acum în al cincilea an, moscoviţii s-au obişnuit ca oraşul lor să devină periodic o linie de front. „Oamenii din Donbas, precum şi din Briańsk şi Belgorod, lângă graniţa cu Ucraina, aud astfel de lucruri în fiecare zi”, spune un alegător pe nume Viktor. „Şi îşi văd pur şi simplu de viaţă”, adaugă el.

Rezultatul acestor alegeri era previzibil. Ce se va întâmpla în continuare este mai puţin clar.

Este probabil ca Kremlinul să folosească acest rezultat pentru a susţine că majoritatea ruşilor s-au raliat în spatele preşedintelui, pentru a justifica astfel viitoarele politici şi deciziile ulterioare privind evoluţia războiului. Întrebarea cheie este care vor fi acele decizii?

Preşedintele Putin a exclus recent un nou val de mobilizare. „În prezent, nu există niciun scenariu care să o impună”, a declarat el.

Deci, nu astăzi. Dar mâine? În ciuda negărilor oficiale, în societatea rusă persistă o profundă îngrijorare cu privire la posibilitatea unui nou val de mobilizare, relatează Steve Rosenberg. Cel puţin, este probabil ca Kremlinul să trateze rezultatul alegerilor ca pe un „mandat al poporului” pentru continuarea războiului, conchide el.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Călin Georgescu.
1
Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Bani ceruți pentru campania electorală...
Metode de curățate chiuvetă din inox. Sursă Foto Getty Images
2
Cu ce se curăță chiuveta din inox. Metoda simplă care îndepărtează petele de apă și...
putin vot calculator captura
3
Putin, „certat” cu computerul pe care a votat. Pe monitor i-a apărut mesaj că nu are...
doctor physician medic
4
Viața unei tinere din Marea Britanie, distrusă de un diagnostic greșit de cancer: 11 ani...
traian basescu inquam octav ganea
5
Băsescu explică de ce „e foarte posibilă” o guvernare PSD-AUR: „Mulți lideri, mințind...
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
Digi Sport
Romina Gingașu, mesaj în forță după ce a șters toate pozele cu Piero Ferrari: „Vreau să mă mut în casă nouă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
Ramzan Kadîrov a „câștigat” un nou mandat la conducerea Ceceniei. Dictatorul de la Groznîi a obținut 99,85% din voturi
foto articol georgescu presa rusia
Presa rusă, despre perchezițiile la Călin Georgescu: jurnaliștii lui Putin scriu despre „dictatură în Europa și tiranie în România”
Moscova lovită de drone
Putin a ascuns atacul masiv de drone asupra Moscovei pentru a nu afecta prezența la „alegeri”. Sistemul de alertă, suspendat (ISW)
donald trump
Lunga istorie a mitei electorale în SUA: poate scrie Donald Trump un nou capitol?
alegeri rusia
Alegeri în bătaia țevii de Kalașnikov. Putin cheamă rușii la urne pentru a-i alege pe cei aleși de el
Recomandările redacţiei
Călin Georgescu
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile...
Sorin Grindeanu.
PSD nu îl susține pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. Sorin...
Călin Georgescu.
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care...
34
WSJ: Românii fură ajutoarele sociale ale americanilor profitând de...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul: „Să nu pierdem timpul”
Schimb de replici între fratele prinţesei Diana şi Palatul Buckingham. Regele Charles, acuzat de „manipulare psihologică”
De la austeritate la relaxare fiscală. Siegfried Mureșan anunță obiectivul privind TVA: „Să nu vină cineva să facă din nou dezordine”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Echinocțiul de toamnă 2026. Norocul a trei zodii se schimbă la ora 3:05 pe 23 septembrie
Cancan
DRAMA neștiută a lui Presley Gerber. Afecțiunea de care suferea fiul lui Cindy Crawford, mort la 27 de ani
Fanatik.ro
Ianis Hagi, acord cu Olympique Marseille: a refuzat 1 milion de euro din Israel pentru transferul din iarnă
editiadedimineata.ro
Trump interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pentru ”fake news”
Fanatik.ro
Aymen Boutoutaou, la un pas de Dinamo: Gigi Becali cere 500.000 de euro și își asumă pierderea de 800.000
Adevărul
Cum se autosabotează UE în fața Chinei și a SUA. Expert: „Creează frustrări și ridică mingea la fileu...
Playtech
Ce retrageri de bani de la bancomat pot atrage atenția ANAF. Tranzacțiile care intră în „zona gri” fiscală
Digi FM
Ce semnifică singurul tatuaj pe care îl are Nadia Comăneci: „Înseamnă foarte mult pentru mine!”. L-a făcut la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a recunoscut: Anamaria Prodan i-a dat mesaj instant, după ce a aflat că Reghe revine la FCSB
Pro FM
Raluka nu-și mai ascunde iubirea. Imagini din vacanța cu Guy, după ani în care și-a protejat relația: "E...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Mama mea drăguță!” Melanie Griffith, siluetă admirată la 69 de ani. În costum de baie într-o stațiune de lux...
Adevarul
Armatele fantomă ale istoriei. Oameni, nisip și ceață: trei mari tragedii militare pentru care încă se caută...
Newsweek
Șeful Casei de Pensii refuză să analizeze 2.100.000 pensii recalculate în minus. E specialist în agricultură
Digi FM
A renunțat la cariera în Drept pentru a plimba câini. La 30 de ani, spune că acum câștigă cu mii de dolari...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Ceasurile îmbătrânirii”. Când suferă organismul uman cele mai mari schimbări. Vârstele diferă la bărbați...
Digi Animal World
De ce nu trebuie să ţipi la câinele tău. Iată care sunt efectele negative, conform unui studiu
Film Now
Meg Ryan, toată un zâmbet alături de fiul ei. Imagini rare cu actrița din „When Harry Met Sally” și Jack Quaid
UTV
Elena Vîșcu, ironie la adresa lui CRBL după ce a primit un buchet impresionant de flori: „Vaza a rămas din...