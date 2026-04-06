Ucraina a efectuat mai multe atacuri cu drone, 41 de mineri fiind blocaţi în Lugansk, în partea controlată de Rusia, potrivit oficialilor locali, citați de France24. De asemenea, Rusia a anunţat că opt persoane au fost rănite într-un atac cu drone asupra oraşului port la Marea Neagră Novorosiisk.

Ucraina a lovit mina de cărbune Biloricenska din regiunea Lugansk, controlată de Rusia, avariind o substaţie electrică şi lăsând 41 de mineri blocaţi sub pământ, a declarat luni un oficial instalat de Rusia. „Toate serviciile relevante iau măsuri pentru a salva minerii şi a restabili alimentarea cu energie electrică a minei”, a declarat Leonid Pasecinik, şeful regiunii numit de Moscova.

El a spus că s-a stabilit deja contactul cu minerii şi că aceştia dispun de o rezervă de apă potabilă.

În regiunea Doneţk din estul Ucrainei, controlată de Rusia, şeful guvernului instalat de Rusia, Andrei Certkov, a declarat că echipele de reparaţii au restabilit alimentarea cu energie electrică în două oraşe importante, Doneţk şi Makiivka, după atacuri ucrainene asupra infrastructurii energetice.

Certkov declarase anterior că aproape jumătate de milion de gospodării au rămas fără energie electrică. Lucrările continuau în zonele care încă nu aveau energie electrică.

Echipele restabileau, de asemenea, alimentarea cu energie electrică după întreruperi masive în zonele controlate de Rusia din regiunea Zaporojie.

Pe de altă parte, cel puţin opt persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, în timpul atacurilor cu drone ucrainene asupra oraşului portuar Novorosiisk de la Marea Neagră, mai multe case fiind avariate, au declarat luni autorităţile ruse, citate de Reuters.

Primarul din Novorosiisk, Andrei Kravcenko, a declarat că resturile unei drone au lovit un bloc de apartamente înalt.

Rusia nu a precizat dacă portul Novorosiisk, cel mai mare punct de export al Rusiei la Marea Neagră, a fost şi el lovit.

Ucraina, la rândul ei, şi-a intensificat semnificativ atacurile asupra instalaţiilor energetice ale Rusiei, inclusiv asupra celor mai mari centre de export de petrol atât de la Marea Baltică, cât şi de la Marea Neagră, încercând să reducă veniturile Moscovei din vânzările de petrol, sursa vitală a economiei sale.

Zona portului Novorosiisk găzduieşte, de asemenea, terminalul Caspian Pipeline Consortium, care exportă petrol din Kazahstan (n.r. inclusiv în România) şi printre acţionarii căruia se numără marile companii americane precum Chevron şi Exxon Mobil.

