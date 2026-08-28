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„Am bătut palma”. Serghei Lavrov vrea să rezolve „problema” Ucrainei „ca între băieți” cu Donald Trump

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Sergey Lavrov - Subrahmanyam Jaishankar meeting in Moscow​​​​​​​
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Sursa: Profimedia
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Autoritățile ruse practică o diplomație „de băieți” și sperau că, prin această abordare, vor ajunge la un acord cu președintele SUA, Donald Trump, în privința Ucrainei, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

„Suntem obișnuiți să facem lucrurile, s-ar putea spune, într-un mod nobil, sau, s-ar putea spune, «de băieți», ceea ce, în esență, înseamnă același lucru”, — a spus Lavrov într-un interviu acordat RBC.

Potrivit acestuia, cu intenția de a încheia o înțelegere în acest spirit, Vladimir Putin s-a deplasat acum un an la Anchorage pentru o întâlnire cu Trump. În cursul negocierilor, partea rusă a acceptat „în totalitate” propunerea SUA privind încheierea războiului din Ucraina. „Am bătut palma”, — a subliniat Lavrov.

Cu toate acestea, după aceea, potrivit lui, reprezentanții UE și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „s-au agățat de Trump” și au „îngropat” înțelegerile de la Anchorage. În final, poziția SUA s-a schimbat, iar șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, a îndemnat la căutarea unor „noi abordări”. În același timp, Lavrov a recunoscut că, după negocierile cu Putin, Trump a calificat drept „complexă” chestiunea transferului întregului teritoriu al Donbasului sub controlul Rusiei, lucru pe care Moscova îl solicită cu insistență.

Anterior, Lavrov declarase că tocmai SUA nu au respectat înțelegerile privind încheierea războiului. Potrivit acestuia, la Anchorage, Trump l-a asigurat pe Putin că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va face tot ce îi va spune el. „Ei bine, nu a ieșit așa”, a deplâns șeful Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, adăugând: „Băiatul a spus – băiatul a făcut. Noi am spus – suntem gata. Dar, din partea cealaltă, această abordare a fost modificată”.

Putin și Trump s-au întâlnit în Alaska pe 15 august 2025. În mod oficial, înțelegerile dintre părți nu au fost făcute publice. Totuși, nu era vorba despre un document finalizat, ci despre un principiu-cadru pentru încheierea războiului. Potrivit unei surse Reuters din Moscova, președinții Rusiei și SUA au convenit asupra „formulei de la Anchorage”, care presupunea cedarea întregului Donbas către Rusia, precum și înghețarea liniei frontului în alte zone.

Înainte de aceasta, Putin ceruse Kievului să retragă trupele ucrainene din „RPD”, „RPL”, regiunile Zaporijia și Herson pentru încetarea ostilităților. Zelenski a respins acest ultimatum. Ulterior, el a declarat că administrația Trump insistă ca Ucraina să cedeze Rusiei regiunea Donetsk pentru a pune capăt războiului. Cu toate acestea, potrivit lui Zelenski, Kievul nu poate accepta acest lucru, deoarece un astfel de pas ar afecta capacitatea de apărare a țării.

Editor : A.R.

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