„Am observat o prezență sistematică la orele de Studii familiale”. Preoții ortodocși predau „lecții de castitate” în școlile rusești

În luna martie a acestui an, la o școală rurală din regiunea Tver, Rusia, elevii dintr-o clasă a IX-a au examinat modele de fetuși în cadrul unei ore de curs. „Viitorii adulți au ajuns să înțeleagă responsabilitatea unei femei față de viața unui copil nenăscut”, a scris conducerea școlii referitor la această lecție. „Aceasta este perioada care determină dacă o mică ființă umană va trăi o viață împlinită sau va muri pentru totdeauna”, relatează The Moscow Times.

Această oră a fost o așa-numită „lecție de castitate”, parte a unei campanii naționale tot mai ample care aduce preoți ortodocși în sălile de clasă pentru a promova abstinența înainte de căsătorie, a descuraja avortul și a consolida ceea ce autoritățile ruse descriu drept valori familiale tradiționale.

Campania are loc într-un moment în care Rusia se confruntă cu o criză demografică tot mai gravă. La începutul acestui an, rata natalității din țară a scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii.

„Preoții au fost întotdeauna prezenți în școli, dar în ultimii trei ani am observat o prezență sistematică la orele de Studii familiale și Bazele culturii ortodoxe”, a declarat pentru The Moscow Times Marianna Muravieva, profesoară la Centrul Finlandez pentru Studii Ruse și Est-Europene, specializată în studii de gen.

Multe dintre așa-numitele „lecții de castitate” se desfășoară în cadrul disciplinei Studii despre familie, noul curs al Ministerului Educației privind viața de familie, introdus în 2024.

În 2025, când deputatul din Duma de Stat Nikolai Burliaev a propus introducerea obligativității orelor de educație sexuală, disciplina Studii despre familie se preda deja în 42 de regiuni rusești, iar primele manuale fuseseră deja elaborate. Această disciplină urmează să fie introdusă în școlile din toată țara ca disciplină extracurriculară opțională în anul școlar 2026-2027.

Propunerea lui Burliaev a stârnit reacții mixte din partea profesorilor și a părinților la acea vreme.

„În curând nu va mai rămâne nimeni care să predea materiile de bază la un astfel de salariu, dar, desigur, hai să ținem lecții de castitate”, a scris o utilizatoare, Anna, într-un grup de profesori de pe rețeaua de socializare VKontakte.

„Profesorii ar trebui să predea materiile școlare, iar tot ce ține de familie ar trebui să se învețe acasă”, a răspuns profesoara Daria.

„«Cursurile de castitate» ar trebui să aibă loc mai întâi chiar în Duma de Stat”, a declarat Ivan, un tată din orașul siberian Barnaul.

„Viața unui copil trebuie să fie o prioritate”

În mod tradițional, școlile din Rusia au abordat subiecte precum reproducerea umană, anatomia și bolile cu transmitere sexuală în cadrul orelor de biologie și de educație pentru sănătate, mai degrabă decât printr-un program cuprinzător de educație sexuală. În schimb, noul curs de Studii familiale pune accentul pe căsătorie, rolul de părinte și rolurile tradiționale în familie.

Unii reprezentanți ai Bisericii au propus extinderea campaniei dincolo de sala de clasă. Protopopul Igor Aksenov a sugerat realizarea unor articole promoționale pe tema castității, inclusiv tricouri cu sloganuri precum „Aștept” și „Cast până la căsătorie”, care ar putea atrage adolescenții.

„Lecțiile de castitate” se adresează în principal elevilor din clasele a IX-a până în a XI-a.

Biserica Ortodoxă Rusă susține că educația spirituală și morală ar trebui să ofere o alternativă la ceea ce ea numește „valorile hedoniste care domină societatea”. În consecință, în cadrul orelor de curs se face adesea o comparație între căsătoria creștină și concubinajul, denumit în mod obișnuit în Rusia „căsătorie civilă”.

La o școală din orașul Staritsa, din regiunea Tver, la începutul acestui an, elevilor din clasa a X-a li s-a pus următoarea întrebare: „Pe ce ar trebui să se bazeze o viață de familie solidă — pe castitate sau pe pasiune?”

Elevii s-au îndreptat spre partea din față a sălii de clasă și și-au exprimat voturile pe o tablă împărțită în două coloane, câte una pentru fiecare opțiune. Fotografiile de la vot au fost publicate ulterior pe pagina oficială a școlii de pe VKontakte.

Muravieva a afirmat că astfel de cursuri sunt deosebit de răspândite în regiunile din centrul Rusiei, precum Voronej, Briansk, Vladimir, Iaroslavl și Kostroma. Ultimele două regiuni oferă cursul opțional „Bazele culturii ortodoxe” încă din anii 2010.

„Nu veți vedea atât de multe ore de curs cu preoți în Siberia, Udmurtia sau Buriația”, întrucât Biserica Ortodoxă Rusă joacă un rol mai puțin important în școlile din aceste regiuni, a spus Muravieva.

Cu toate acestea, cursurile s-au extins și în unele dintre republicile etnice ale Rusiei. La o școală din Kyzyl, capitala republicii siberiene Tuva, Antoni Dulevich, un reprezentant al eparhiei ortodoxe locale, a susținut o lecție intitulată „Este acceptabilă intimitatea înainte de căsătorie?”

Dulevich conduce departamentul de activități pentru tineret al eparhiei, o funcție ocupată adesea de preoți care vizitează școlile, a spus Muravieva.

El a afirmat public că, în Rusia, aproximativ 1 milion de embrioni mor în urma avorturilor în fiecare an, deși agenția națională de statistică Rosstat a înregistrat, în ultimii ani, aproximativ jumătate de milion de avorturi anual.

La sfârșitul anului 2024, o școală din regiunea Sahalin a prezentat elevilor imagini explicite cu avorturi chirurgicale, clerul susținând că astfel de videoclipuri erau „necesare”, în ciuda faptului că puteau provoca suferință tinerilor.

„Le arăt [copiilor] cum arată diferitele tipuri de avorturi și care sunt consecințele acestora. Aceste informații pot fi șocante, dar nu există altă modalitate de a transmite adevărul”, a declarat protopopul Evgheni Klementiev pentru Jurnalul Patriarhiei Moscovei.

Klementiev, care își desfășoară activitatea în eparhia din Saratov, conduce, de asemenea, sesiuni din cadrul programului școlar finanțat de stat Conversații importante, introdus după invazia pe scară largă a Ucrainei.

Uneori, preoții țin cursuri de morală și pentru profesori. În această primăvară, protopopul Nikolai Arkhangelski a condus un seminar în orașul Ulianovsk, de pe malul Volga, pe tema „Probleme actuale în educația spirituală și morală a copiilor și tinerilor”.

El i-a îndemnat pe profesori să discute cu elevii despre importanța Bibliei și despre faptul că avortul este inacceptabil.

„Viața unui copil trebuie să fie o prioritate — trebuie protejată”, le-a spus Arkhangelski profesorilor. „Familia este o mică biserică. Dacă familia se destramă, vor cădea și statele”.

Filme care promovează mesaje împotriva avortului

Pe lângă prezentări cu modele de fetuși și imagini cu embrioni, preoții proiectează și filme care promovează mesaje împotriva avortului și valorile tradiționale ale familiei.

În timpul unei vacanțe școlare din toamna trecută, unii elevi au vizionat „Scrisoarea mamei”, un film produs de canalul de televiziune ortodox Spas.

Filmul prezintă povestea unei mame și a fiicei sale care rămân însărcinate în același timp și care, în cele din urmă, aleg să nască, deși au luat în considerare avortul. Întreruperea sarcinii este prezentată ca o dilemă morală care le consolidează relația.

„Avortul prin aspirație sau cu medicamente — e tot una, iar orice avort poate duce la complicații”, îi spune o prietenă personajului principal al filmului.

Spas a declarat că scopul filmului este acela de a „schimba atitudinile societății ruse față de avort, în sensul protejării vieții copiilor înainte de naștere”, precum și de a influența situația demografică a Rusiei și politica regională în materie de avort.

De asemenea, clericii au organizat dezbateri pe tema „Playing Family”, o altă producție a studioului Spas care reflectă poziția critică a Bisericii Ortodoxe Ruse față de concubinaj și relațiile sexuale înainte de căsătorie. La sfârșitul anului 2023, preotul Alexei Skrinnik de la Biserica Sfântului Duh din Krasnodar a moderat o discuție despre film cu elevii din clasa a X-a de la Școala nr. 37.

La începutul filmului, prezentatorul de televiziune și directorul general al Spas, Boris Korchevnikov, își expune gândurile cu privire la intimitatea înainte de căsătorie.

„Ne lipsește răbdarea”, spune el. „Suntem gata să vedem «persoana potrivită» chiar și în cineva care nu este. Începem să facem greșeli, să ne grăbim, să ne îndoim”.

Cu toate acestea, în ciuda rapoartelor primite de la școlile locale cu privire la organizarea unor astfel de lecții, Muravieva s-a arătat sceptică în ceea ce privește impactul acestora.

„Dacă luăm ca exemplu o familie religioasă, o adolescentă are deja o noțiune despre castitate, mai ales dacă frecventează școala duminicală”, a spus ea.

Însă, pentru un copil provenind dintr-o familie obișnuită, care nu este profund religioasă, este puțin probabil ca puritatea să devină o prioritate, în ciuda lecțiilor predate de preoți, a spus ea.

„Asta nu e suficient ca o adolescentă să înceapă brusc să creadă în castitate. Se întâmplă uneori, dar o singură lecție cu un preot pur și simplu nu e suficientă, având în vedere mediul informațional în care trăiește un adolescent în ziua de azi”, a spus ea.

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Editor : A.M.G.