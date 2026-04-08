„Am primit cu satisfacţie această veste”. Reacția Kremlinului după semnarea armistițiului SUA-Iran

Kremlinul a salutat miercuri armistiţiul convenit între Statele Unite şi Iran, calificându-l drept o decizie „foarte importantă” pentru a permite o dezescaladare în Orientul Mijlociu şi afirmând că speră în curând la „contacte directe” între negociatorii americani şi iranieni. Totodată, Kremlinul susţine că aşteaptă acum reluarea consultărilor trilaterale privind Ucraina, potrivit TASS.

„Am primit cu satisfacţie această veste privind armistiţiul şi salutăm decizia de a nu continua escaladarea şi, mai ales, de a nu lansa atacuri asupra ţintelor civile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul conferinţei de presă zilnice.

Pe de altă parte, Kremlinul speră că negociatorii americani vor avea, în viitorul apropiat, mai mult timp şi mai multe oportunităţi pentru a se ocupa de soluţionarea crizei din Ucraina. Moscova aşteaptă reluarea consultărilor în format trilateral, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui Federaţiei Ruse, răspunzând la o întrebare adresată de TASS.

El a răspuns astfel la întrebarea dacă, pe fondul armistiţiului dintre SUA şi Iran, există speranţe pentru intensificarea eforturilor de soluţionare a conflictului ucrainean, de la care Washingtonul a fost distras în ultima perioadă de Orientul Mijlociu.

„Sperăm că, în viitorul apropiat, vor avea mai mult timp şi mai multe oportunităţi de a se întâlni în format trilateral, aşteptăm acest lucru”, a spus Peskov, menţionând că cele două procese de negociere sunt legate indirect doar prin faptul că negociatorii SUA sunt acum „ocupaţi cu problemele iraniene”.

