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Video Amenințare de la Kremlin: Putin anunță intensificarea atacurilor asupra infrastructurii Ucrainei. „Descurajăm forțele armate inamice”

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Vladimir Putin la birou în fața unei hărți
Președintele rus Vladimir Putin și o hartă a Ucrainei. Foto: Profimedia Images
Din articol
Forțele de drone ale Ucrainei au lovit peste 356.000 de ținte rusești Rusia își construiește propriile sisteme de sateliți

Rusia se pregătește să-și intensifice atacurile la scară largă asupra infrastructurii Ucrainei, prezentând această inițiativă drept ripostă la recentele atacuri asupra teritoriului rus, anunță TASS, citată de Kyiv Post. „Rusia va intensifica atacurile de ripostă pentru a descuraja forțele armate ucrainene să vizeze infrastructura civilă”, a declarat Vladimir Putin.

Ucraina a lansat atacuri cu drone de lungă distanță asupra Rusiei în ziua de 12 iunie, lovind importante instalații de rafinare a petrolului din Tatarstan și regiunea Samara, ceea ce a forțat restricționarea spațiului aerian.

Președintele Vladimir Putin a anunțat că Rusia își va intensifica atacurile în ceea ce a descris ca fiind o ripostă sistematică ca răspuns la acțiunile inamice, adăugând că infrastructura avariată din Rusia este restaurată rapid și că atacurile nu reprezintă o provocare semnificativă.

„Restaurăm rapid, nu sunt probleme aici”, a spus Putin, adăugând că „ei (n.r. Ucraina) nu vor putea să ne creeze probleme serioase”.

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El a anunțat planul de a „răspunde corespunzător” prin intensificarea atacurilor asupra infrastructurii ucrainene, explicând că atacurile au scopul de a descuraja Ucraina să atace și să vizeze ceea ce el a descris ca fiind infrastructura civilă rusă.

„Ei nu vor putea nici să rezolve problema dezbinării societății, nici să ne prejudicieze în domeniul economic”, a spus Putin.

Forțele de drone ale Ucrainei au lovit peste 356.000 de ținte rusești

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Forțele de Sisteme Fără Pilot (USF) ale Ucrainei au lovit peste 356.000 de ținte rusești între iunie 2025 și iunie 2026.

„Forțele de Sisteme Fără Pilot reprezintă una dintre cele mai mari realizări ale Ucrainei - dovada leadershipului ucrainean în domeniul tehnologiei și al salvării de vieți prin intermediul tehnologiei”, a spus Zelenski, onorând soldații ucraineni.

Ucraina a înființat oficial USF ca ramură militară separată, cu intenția de a extinde utilizarea sistemelor robotizate și a dronelor, precum și a altor tipuri de tehnologii pe câmpul de luptă.

Rusia își construiește propriile sisteme de sateliți

Ca parte a eforturilor mai ample de îmbunătățire a capacităților de război și de extindere a comunicațiilor, Rusia dezvoltă propria rețea de internet prin satelit, descrisă ca alternativa sa internă la Starlink a lui Elon Musk.

Duma de Stat a adoptat amendamente pe 10 iunie, interzicând vânzarea și promovarea online a terminalelor satelitare străine fără licență, cu scopul de a viza sistemele de tip Starlink care sunt utilizate pe scară largă de forțele armate ucrainene.

Autoritățile au prezentat această inițiativă ca o mișcare atât tehnologică, cât și strategică, menită să reducă dependența de sistemele străine și să îmbunătățească accesul utilizatorilor din sectorul public, din mediul de afaceri și din domeniul securității.

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Editor : C.A.

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