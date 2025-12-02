Live TV

Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”

Data actualizării: Data publicării:
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
Vladimir Putin / Sursa foto: Profimedia Images

Dictatorul de la Kremlin a susținut, marți, în fața jurnaliștilor ruși declarații după ce a participat la un eveniment economic. Vladimir Putin a ieșit cu amenințări de o violență fără precedent la adresa statelor europene, acesta a susținut voalat că statele europene vor fi distruse, dacă „ar începe un război cu Rusia”. 

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în timpul răspunsurilor la întrebările jurnaliștilor, a amenințat că dacă Europa se hotărăște să intre în război cu Rusia și într-adevăr va declanșa un conflict, foarte repede ar putea apărea o situație în care Moscova pur și simplu „nu va avea cu cine să negocieze”.

Amintim, săptămâna trecută  Vladimir Putin a declarat că guvernul său elaborează măsuri reciproce în cazul în care Uniunea Europeană decide să utilizeze valoarea în numerar a activelor rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de reparații în valoare de 140 de miliarde de euro către Ucraina.

„Guvernul Federației Ruse, la indicația mea, elaborează un pachet de măsuri reciproce în cazul în care acest lucru se va întâmpla”, a declarat Putin jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă la Bișkek, în Kîrgîstan.

Putin a afirmat că utilizarea activelor înghețate pentru finanțarea împrumutului ar fi echivalentă cu „furtul proprietății altcuiva” – o măsură care ar afecta poziția Europei pe scena internațională. „Este clar că acest lucru va avea un impact negativ asupra sistemului financiar internațional”, a subliniat Putin. „Încrederea în zona euro va scădea, va cădea brusc.”

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Vladimir Putin
3
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Kirill Dmitriev - Steve Witkoff
Steve Witkoff se întâlnește cu Kirill Dmitriev, omul lui Vladimir Putin, la Moscova. Dar Kremlinul trece la amenințări
nicolas maduro
Donald Trump ar fi vrut să-l exileze pe Nicolas Maduro în „cimitirul dictatorilor”
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Cadoul pe care i-l pregătește Donald Trump lui Vladimir Putin dacă oprește războiul din Ucraina (Politico)
d trumo cu cravata in vant
De ce planul de pace al lui Trump are șanse mici să pună capăt războiului din Ucraina. „Putin nu are niciun motiv să se oprească acum”
Captură dintr-un videoclip postat de Rusia și distribuit online cu soldati rusi in Pokrovsk
Putin a fost informat despre „capturarea” orașului Pokrovsk. Ce reprezintă localitatea ucraineană și de ce este importantă pentru Rusia
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
Guvernul și-a asumat răspunderea pe legea care taie pensiile...
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu acuză autoritățile locale că știau de pericolul crizei...
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia...
brazi
Ministerul Energiei, după oprirea centralei de la Brazi: „Sistemul...
Ultimele știri
Cetățenii ar putea primi amenzi de până la 20.000 lei pentru comportament agresiv în instituții. Ce prevede proiectul adoptat de Senat
Procurorii s-au sesizat din oficiu după comemorarea lui Zelea Codreanu la Tâncăbeşti
Sorin Grindeanu dă vina pe „haosul userist” pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița. Ce îi reproșează ministrei Diana Buzoianu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Dacă observi această culoare în uleiul de măsline, aruncă-l imediat. Detaliul care arată că este fals
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Erwin Bach, văduvul Tinei Turner, surprins cu o femeie misteroasă. Le-ar fi spus unor apropiați că e...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...