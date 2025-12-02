Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”

Dictatorul de la Kremlin a susținut, marți, în fața jurnaliștilor ruși declarații după ce a participat la un eveniment economic. Vladimir Putin a ieșit cu amenințări de o violență fără precedent la adresa statelor europene, acesta a susținut voalat că statele europene vor fi distruse, dacă „ar începe un război cu Rusia”.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, în timpul răspunsurilor la întrebările jurnaliștilor, a amenințat că dacă Europa se hotărăște să intre în război cu Rusia și într-adevăr va declanșa un conflict, foarte repede ar putea apărea o situație în care Moscova pur și simplu „nu va avea cu cine să negocieze”.

Amintim, săptămâna trecută Vladimir Putin a declarat că guvernul său elaborează măsuri reciproce în cazul în care Uniunea Europeană decide să utilizeze valoarea în numerar a activelor rusești înghețate pentru a finanța un împrumut de reparații în valoare de 140 de miliarde de euro către Ucraina.

„Guvernul Federației Ruse, la indicația mea, elaborează un pachet de măsuri reciproce în cazul în care acest lucru se va întâmpla”, a declarat Putin jurnaliștilor în cadrul unei conferințe de presă la Bișkek, în Kîrgîstan.

Putin a afirmat că utilizarea activelor înghețate pentru finanțarea împrumutului ar fi echivalentă cu „furtul proprietății altcuiva” – o măsură care ar afecta poziția Europei pe scena internațională. „Este clar că acest lucru va avea un impact negativ asupra sistemului financiar internațional”, a subliniat Putin. „Încrederea în zona euro va scădea, va cădea brusc.”

Editor : A.R.