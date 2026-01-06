Încă de la începutul anului 2024, Rusia a recunoscut că tancurile Armata, care beneficiează de cele mai noi tehnologii, nu vor fi trimise la război. Explicația oficială a fost că vehiculul este prea scump și că fondurile ar fi mai bine cheltuite pentru achiziționarea de tancuri T-90.

Analiștii britanici și-au exprimat surprinderea că, la aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, forțele de ocupație rusești încă nu au desfășurat unele dintre cele mai „prestigioase” sisteme de arme în luptă.

În primul rând, este vorba de tancul principal de luptă T-14 Armata. Acest punct de vedere a fost exprimat de maiorul Maguire, care a participat anterior la programul de instruire al Regatului Unit pentru trupele ucrainene și a fost, de asemenea, implicat în întocmirea de rapoarte pe baza lecțiilor învățate din analiza operațiunilor de luptă din Ucraina.

Declarațiile sale au fost citate de Business Insider. Se poate presupune că în Regatul Unit, tancul Armata este luat în considerare din punct de vedere practic. În esență, există un sentiment de regret că Rusia nu a folosit aceste tancuri în luptă, deoarece forțele de apărare ale Ucrainei ar fi capturat probabil cel puțin unul ca trofeu. Acest lucru, la rândul său, ar fi oferit specialiștilor occidentali posibilitatea de a avea acces deplin la vehicul pentru o analiză detaliată.

Explicație

În ansamblu, însă, pare oarecum ciudat că acest subiect continuă să fie abordat și astăzi, scrie Defence Express. În urmă cu aproape doi ani, în martie 2024, corporația rusă de stat Rostec a recunoscut oficial că tancul Armata nu era destinat utilizării în timp de război și că va rămâne un vehicul de paradă. Acest lucru a fost declarat de directorul general al Rostec, Serghei Chemezov, care a recunoscut că, deși T-14 „depășește semnificativ tancurile existente în ceea ce privește funcționalitatea”, este pur și simplu prea scump și că ar fi mai rațional să se achiziționeze un număr mai mare de alte vehicule cu aceleași fonduri.

Anterior, mass-media, inclusiv publicațiile occidentale, au raportat în repetate rânduri că Rusia s-ar fi abținut să desfășoare Armata pe front din cauza preocupărilor legate de riscurile reputaționale. Se temea că un vehicul în care s-au investit atât de mult timp și bani ar putea să nu îndeplinească așteptările în condiții reale de luptă.

În prezent, estimările occidentale situează costul unui singur tanc T-14 Armata între 5 și 9 milioane de dolari. Această cifră poate fi chiar subestimată, având în vedere că prețurile tancurilor de luptă occidentale ating adesea câteva zeci de milioane de dolari.

