Trupele rusești au redus probabil intensitatea atacurilor în direcția Kostantinivka, potrivit unui raport al Institutului de Cercetare a Războiului, care citează un subofițer ucrainean care acționează în direcția Pokrovsk.

„Trupele rusești au redus probabil prioritatea operațiunilor ofensive în zona tactică Costantinovka-Druzhkivka în favoarea finalizării capturării Pokrovsk și Mirnograd. Tactica rusă de ofensivă în direcția Pokrovsk duce la un nivel ridicat de pierderi”, se arată în raport.

Potrivit acestuia, un oficial ucrainean care acționează în direcția Pokrovsk a informat recent că trupele ruse au redus intensitatea atacurilor în direcția Konstantinovka după asaltul mecanizat eșuat din 27 octombrie.

Între timp, pe 1 noiembrie, un corespondent militar rus a estimat că Rusia va acorda probabil prioritate capturării orașelor Pokrovsk și Mirnograd, înainte de a relua eforturile semnificative de capturare a orașului Kostantinivka.

Potrivit comandantului batalionului ucrainean care acționează în direcția Pokrovsk, începând cu 1 noiembrie, unitățile de asalt rusești caută modalități de a ocoli punctele de sprijin ucrainene din Pokrovsk și de a pătrunde în spatele liniilor ucrainene. Între timp, alte unități rusești – probabil echipaje de drone sau artilerie, sau infanterie mai puțin calificată – lucrează la distrugerea punctului de sprijin ucrainean.

„Comandantul a declarat că trupele ruse trimit soldați nepregătiți în atacuri pentru a distrage focul dronelor și artileriei ucrainene, dezvăluind pozițiile echipajelor ucrainene de drone și artilerie, după care infanteria de asalt rusă antrenată încearcă să intre în luptă corp la corp cu aceste echipaje ucrainene. Comandantul a declarat că trupele ruse atacă în mod regulat pe aceleași rute, ceea ce duce la pierderi mari. Comandantul a declarat că trupele ruse introduc în mod constant noi unități în luptă și trimit întăriri în această zonă”, raportează cercetătorii.

ISW face referire la imaginile publicate de canalul Telegram al armatei ucrainene, în care se observă o concentrație mare de pierderi rusești în apropierea localității Rodynske (la nord de Pokrovsk). Canalul explică nivelul ridicat al pierderilor prin loviturile dronelor ucrainene.

În direcția frontului de la Pokrovsk se înregistrează rezultate în „distrugerea ocupantului”, a declarat ieri președintele Volodymyr Zelensky.

Săptămâna trecută, pe 26 octombrie, Statul Major General al Armatei Ucrainene a confirmat pătrunderea trupelor ruse în Pokrovsk.

Pokrovsk – un oraș cu o populație de aproximativ 7.000 de locuitori (înainte de începerea invaziei pe scară largă a Federației Ruse – peste 60.000) – este un important nod rutier și feroviar și a fost amenințat de înconjurarea trupelor rusești o mare parte a anului.

