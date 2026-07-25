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Anchetă în Ucraina: Un bărbat este acuzat că a ajutat Rusia cu peste 1.000 de terminale Starlink

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Antenă Starlink
De fiecare dată când soldații își schimbă poziția, trebuie să demonteze aparatura cu mare atenție. Abilitatea de a rămâne în legătură cu aproape oricine din lumea largă prin sistemul de sateliți al lui Musk este ca o mană cerească pentru ucraineni. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Linia de supraviețuire a Ucrainei pe câmpul de luptă

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut un bărbat acuzat că a ajutat forțele ruse să activeze peste 1.000 de terminale satelitare Starlink pentru a fi utilizate pe câmpul de luptă. Suspectul, un locuitor al orașului Dnipro din centrul țării, ar fi fost recrutat de serviciile secrete ruse prin intermediul unor canale Telegram care ofereau „bani ușori”, a declarat SBU, citat de TVP World.

Ofițerii care au efectuat percheziția la domiciliul suspectului au confiscat un smartphone care ar conține dovezi ale comunicărilor sale cu serviciile secrete ruse.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, originar din regiunea Lugansk, ocupată de Rusia, a înregistrat inițial un terminal Starlink pe numele său, folosind informațiile furnizate de coordonatorul său rus.

Ulterior, i s-a cerut să extindă operațiunea folosind datele personale ale altor persoane pentru a activa sute de terminale suplimentare la oficiile poștale din toată țara.

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SBU a declarat că peste 1.000 de terminale înregistrate prin această schemă au fost blocate de atunci, împiedicând forțele ruse să mai aibă acces la aceste dispozitive.

Bărbatul a fost acuzat de complicitate cu un stat străin, în conformitate cu Codul penal al Ucrainei. Dacă va fi condamnat, ar putea primi o pedeapsă de până la 12 ani de închisoare.

Linia de supraviețuire a Ucrainei pe câmpul de luptă

Starlink, un sistem de Internet prin satelit operat de compania aerospațială americană SpaceX a miliardarului Elon Musk, a devenit o componentă esențială a efortului de război al Ucrainei, asigurând conectivitate la internet pentru comunicațiile de pe linia frontului, operațiunile cu drone și comanda de pe câmpul de luptă.

Polonia a furnizat Kievului mii de terminale Starlink și plătește aproximativ 50 de milioane de dolari anual pentru a asigura accesul Ucrainei la sistemul de sateliți.

Rusia a reușit, de asemenea, să obțină terminale Starlink în ciuda restricțiilor la export, oficialii ucraineni afirmând că dispozitivele au ajuns la trupele ruse prin intermediul unor țări terțe și al rețelelor de contrabandă.

SpaceX a blocat accesul Rusiei la acest serviciu la începutul acestui an, în urma apelurilor venite de la Kiev.

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Editor : C.A.

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