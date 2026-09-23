Premierul britanic Andy Burnham a acuzat Rusia că exploatează diviziunile apărute în Marea Britanie după Brexit și încearcă să influențeze opinia publică prin dezinformare. În discursul său de la ONU, Burnham a anunțat înființarea unui nou Centru Național pentru Apărarea Informațională, care va colabora cu serviciile de informații, autoritățile și platformele online pentru a combate atacurile informaționale ale unor state ostile, arată The Independent..

Burnham a prezentat planurile pentru un nou Centru Național pentru Apărarea Informațională în cadrul discursului susținut în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, la New York. Noua structură va avea rolul de a detecta, atribui și contracara atacurile informaționale lansate de state ostile, inclusiv cele sprijinite de inteligența artificială.

Premierul britanic le-a spus liderilor lumii că Regatul Unit și aliații săi s-au confruntat cu un „atac la scară industrială” asupra mediului informațional, acuzând Rusia că încearcă să exploateze temerile oamenilor și să adâncească diviziunile din societate.

Burnham a susținut că fenomenul dezinformării s-a intensificat în ultimii ani și a afirmat că agenții ruși au încercat să se amestece în alegerile generale britanice din 2019 și au recurs la falsificarea unor materiale de presă.

„Au trecut zece ani de la Brexit; țara mea a trecut prin această perioadă de distrugere, iar acest lucru ne-a oferit o perspectivă unică pe care doresc să v-o împărtășesc astăzi”, a declarat el în fața ONU.

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El a adăugat: „În ultimii ani, am asistat la un atac la scară industrială din partea unor actori ostili asupra mediului informațional din Regatul Unit și din multe dintre țările noastre aliate. Agențiile ruse au folosit toate mijloacele de care dispuneau pentru a răspândi minciuni și dezinformare și pentru a exploata temerile oamenilor.

„Știu că aceasta este o provocare comună. Așadar, vom folosi experiența noastră din Regatul Unit - și faptul că am trecut deja prin acest șoc - pentru a ajuta alte țări.”

Boți, site-uri false și articole de presă falsificate

Burnham a afirmat că tinerii care nu au un loc de muncă, nu urmează cursuri de educație sau formare profesională pot fi mai vulnerabili la campaniile de dezinformare și manipulare.

Agențiile ruse au folosit toate mijloacele de care dispun pentru a răspândi minciuni și dezinformare și pentru a exploata temerile oamenilor. Au folosit boți și site-uri web false. Articole de ziar falsificate. Au falsificat identitatea a 28 de organizații britanice - inclusiv universități și BBC. Au amplificat narațiunile de extremă dreaptă

Burnham a afirmat că autoritățile britanice au dovezi potrivit cărora Rusia a încercat să se amestece în alegerile generale din 2019.

„Și avem dovezi că au încercat să se amestece în alegerile generale din 2019”, a spus premierul. „Știm, de asemenea, că au încercat să alimenteze tensiunile și tulburările în urma unor evenimente îngrozitoare. Ideea că cineva ar încerca să folosească astfel de lucruri în propriul avantaj este pur și simplu respingătoare - dar asta fac ei.”

Autoritățile britanice au acuzat anterior Rusia că a încercat să influențeze alegerile generale din 2019. Într-un raport publicat în 2020, Comisia pentru Informații și Securitate a Parlamentului britanic a analizat acuzațiile privind interferența rusă și a menționat, printre altele, informații referitoare la documente obținute ilegal despre negocierile comerciale dintre Marea Britanie și Statele Unite.

Un centru pentru combaterea războiului informațional

Noua structură anunțată de Burnham va fi coordonată inițial de Cabinet Office și va colabora cu serviciile de informații, departamentele guvernamentale, poliția și companiile de social media.

Centrul Național pentru Apărarea Informațională va avea rolul de a identifica și contracara atacurile informaționale provenite din străinătate și de a consolida capacitatea societății britanice de a recunoaște și combate dezinformarea. Potrivit planurilor prezentate de guvern, centrul va trebui să răspundă inclusiv amenințărilor amplificate de inteligența artificială.

Burnham a afirmat că Kremlinul cheltuiește aproximativ 1,3 miliarde de lire sterline în fiecare an pentru manipularea informațiilor.

„Vorbim despre o campanie insidioasă care pătrunde în casele oamenilor și le denaturează sentimentele față de propria țară și comunitate – creând o narațiune a declinului, alimentând diviziunea și semănând disperare”, a spus premierul britanic.

„Pe lângă aceasta, am asistat la atacuri cibernetice asupra companiilor și instituțiilor noastre. Și știm că inteligența artificială va amplifica această amenințare.”

Guvernul britanic a prezentat noul centru drept un instrument pentru consolidarea rezilienței naționale în fața războiului informațional. Burnham a susținut că autoritățile britanice trebuie să răspundă mai ferm unor campanii care folosesc tehnologii precum boții, site-urile false și conținutul generat sau manipulat cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Trebuie să ne apărăm democrația”

Secretarul apărării, Wes Streeting, a declarat că Marea Britanie trebuie să ia în calcul un „război de propagandă din ce în ce mai dificil”, purtat de actori statali precum Rusia.

El a afirmat că Kremlinul și actori nestatali încearcă să răspândească dezinformare pentru a le oferi britanicilor o „percepție distorsionată a ceea ce se întâmplă”, ceea ce poate îngreuna capacitatea oamenilor de a „distinge faptele de ficțiune și de a ajunge la propriile concluzii informate”.

„Așadar, în acest context dificil, la fel cum ne gândim la modul în care ne apărăm cablurile submarine sau sateliții din spațiu, trebuie să ne gândim și la modul în care ne apărăm democrația împotriva ingerințelor”, a declarat el pentru BBC.

Mesajul lui Burnham la ONU vine într-un context în care guvernul britanic încearcă să își consolideze capacitățile de apărare împotriva amenințărilor hibride. Londra consideră că atacurile informaționale și cibernetice pot fi folosite pentru a exploata vulnerabilitățile sociale și pentru a afecta încrederea publicului în instituții.

În discursul său, Burnham a legat această amenințare de experiența ultimului deceniu, afirmând că perioada de după Brexit a oferit Marii Britanii o perspectivă asupra modului în care diviziunile interne pot fi exploatate de actori externi. El a pledat pentru o cooperare mai strânsă între state pentru combaterea dezinformării și pentru consolidarea rezilienței societăților democratice.

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Editor : C.A.