„Anul distrugerii NATO și UE din interior”. Ordinul lui Putin dat serviciilor secrete din Rusia. Și Moldova este vizată direct

Declarațiile constante ale țărilor occidentale potrivit cărora Vladimir Putin duce împotriva lor un război hibrid, care devine din ce în ce mai „fierbinte” și ar putea degenera în confruntări armate, nu reprezintă o „isterie” nefondată, așa cum o numesc cei de la Moscova. În decembrie 2025, Putin și-a convocat subordonații la o ședință secretă, scrie The New York Times, citând oficiali din cele două țări care au cunoștință despre această întâlnire. Potrivit acestora, Putin a stabilit pentru serviciile secrete și armata o sarcină pentru anul 2026 – „să distrugă NATO și UE din interior”.

Această sarcină se realizează pe cel puțin două direcții. Începând din toamna acestui an, Putin ar putea încerca să divizeze NATO și să testeze hotărârea membrilor alianței de a se apăra reciproc, lansând un atac limitat asupra uneia dintre țările membre, a concluzionat serviciul de informații al SUA. Gama de amenințări, potrivit estimărilor acestora, variază de la atacuri cibernetice la tentative de ocupație cu ajutorul unor grupuri armate neidentificate, până la o invazie limitată într-o țară de pe flancul estic al NATO, a relatat săptămâna trecută The Wall Street Journal.

O altă direcție importantă este destabilizarea Moldovei. Aceasta ocupă un loc central în eforturile Moscovei de a submina Uniunea Europeană și NATO, scrie NYT. După cum au declarat pentru ziar reprezentanții serviciilor secrete occidentale, în ierarhia priorităților Kremlinului, pe primul loc se află cucerirea Ucrainei, iar pe al doilea – stabilirea controlului asupra Moldovei. Potrivit acestora, Putin speră în continuare să cucerească sudul Ucrainei pentru a crea un coridor terestru care să lege Rusia de Moldova.

Aceasta din urmă ocupă o poziție strategică, având graniță cu Ucraina pe de o parte și cu țările UE și NATO pe de altă parte. Moldova ar deveni pentru Rusia un punct de sprijin ideal pentru continuarea agresiunii atât împotriva Ucrainei, cât și împotriva Occidentului, afirmă serviciile de informații occidentale.

Rusia încearcă să exploateze particularitățile geografice și economice în scopul destabilizării. În martie, un atac asupra unei centrale hidroelectrice ucrainene, situată în apropierea frontierei cu Moldova, a dus la contaminarea rețelei de alimentare cu apă pe un teritoriu extins al ambelor țări. Ulterior, dronele rusești au lovit, în vestul Ucrainei, o linie de înaltă tensiune prin care Moldova primește până la 70% din energia electrică, ceea ce a dus la întreruperi masive de curent.

În țările NATO, „atacurile hibride au loc în fiecare zi”, în special pe flancul estic, afirmă generalul Carsten Breyer, inspectorul general al forțelor armate germane. Potrivit acestuia, Rusia organizează tot mai multe operațiuni în „zona gri” cu scopul de a destabiliza guvernele și instituțiile europene, utilizând în mod sistematic drone pentru a identifica punctele vulnerabile de care se poate profita. În ciuda războiului care continuă în Ucraina, Rusia „își reorientează deja economia și forțele armate, pregătindu-se pentru un conflict de mai mare amploare cu Occidentul”, a avertizat Broyer.

Din această cauză, Polonia și țările baltice au început să apere și să consolideze în mod activ barajele, conductele de gaz și centralele electrice împotriva acțiunilor de sabotaj rusești. Armata și serviciile secrete rusești planifică un posibil atac simulat, în cadrul căruia ar putea fi utilizate drone de fabricație ucraineană, a declarat pentru Reuters un angajat al serviciului de informații dintr-una dintre țările baltice.

„Undă verde” pentru o astfel de operațiune trebuie să o dea conducerea rusă, inclusiv Putin. Principala îngrijorare nu o reprezintă atât posibilele consecințe ale acesteia, cât „haosul politic” pe care l-ar putea provoca în cadrul conducerii NATO, atunci când țările europene și SUA vor discuta dacă ar trebui să reacționeze la acest incident și, dacă da, în ce mod, a explicat ofițerul de informații.

Editor : A.R.