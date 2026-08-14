Live TV

„Anul distrugerii NATO și UE din interior”. Ordinul lui Putin dat serviciilor secrete din Rusia. Și Moldova este vizată direct

Data publicării:
Vladimir Putin
Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Declarațiile constante ale țărilor occidentale potrivit cărora Vladimir Putin duce împotriva lor un război hibrid, care devine din ce în ce mai „fierbinte” și ar putea degenera în confruntări armate, nu reprezintă o „isterie” nefondată, așa cum o numesc cei de la Moscova. În decembrie 2025, Putin și-a convocat subordonații la o ședință secretă, scrie The New York Times, citând oficiali din cele două țări care au cunoștință despre această întâlnire. Potrivit acestora, Putin a stabilit pentru serviciile secrete și armata o sarcină pentru anul 2026 – „să distrugă NATO și UE din interior”.

Această sarcină se realizează pe cel puțin două direcții. Începând din toamna acestui an, Putin ar putea încerca să divizeze NATO și să testeze hotărârea membrilor alianței de a se apăra reciproc, lansând un atac limitat asupra uneia dintre țările membre, a concluzionat serviciul de informații al SUA. Gama de amenințări, potrivit estimărilor acestora, variază de la atacuri cibernetice la tentative de ocupație cu ajutorul unor grupuri armate neidentificate, până la o invazie limitată într-o țară de pe flancul estic al NATO, a relatat săptămâna trecută The Wall Street Journal.

O altă direcție importantă este destabilizarea Moldovei. Aceasta ocupă un loc central în eforturile Moscovei de a submina Uniunea Europeană și NATO, scrie NYT. După cum au declarat pentru ziar reprezentanții serviciilor secrete occidentale, în ierarhia priorităților Kremlinului, pe primul loc se află cucerirea Ucrainei, iar pe al doilea – stabilirea controlului asupra Moldovei. Potrivit acestora, Putin speră în continuare să cucerească sudul Ucrainei pentru a crea un coridor terestru care să lege Rusia de Moldova.

Aceasta din urmă ocupă o poziție strategică, având graniță cu Ucraina pe de o parte și cu țările UE și NATO pe de altă parte. Moldova ar deveni pentru Rusia un punct de sprijin ideal pentru continuarea agresiunii atât împotriva Ucrainei, cât și împotriva Occidentului, afirmă serviciile de informații occidentale.

Rusia încearcă să exploateze particularitățile geografice și economice în scopul destabilizării. În martie, un atac asupra unei centrale hidroelectrice ucrainene, situată în apropierea frontierei cu Moldova, a dus la contaminarea rețelei de alimentare cu apă pe un teritoriu extins al ambelor țări. Ulterior, dronele rusești au lovit, în vestul Ucrainei, o linie de înaltă tensiune prin care Moldova primește până la 70% din energia electrică, ceea ce a dus la întreruperi masive de curent.

În țările NATO, „atacurile hibride au loc în fiecare zi”, în special pe flancul estic, afirmă generalul Carsten Breyer, inspectorul general al forțelor armate germane. Potrivit acestuia, Rusia organizează tot mai multe operațiuni în „zona gri” cu scopul de a destabiliza guvernele și instituțiile europene, utilizând în mod sistematic drone pentru a identifica punctele vulnerabile de care se poate profita. În ciuda războiului care continuă în Ucraina, Rusia „își reorientează deja economia și forțele armate, pregătindu-se pentru un conflict de mai mare amploare cu Occidentul”, a avertizat Broyer.

Din această cauză, Polonia și țările baltice au început să apere și să consolideze în mod activ barajele, conductele de gaz și centralele electrice împotriva acțiunilor de sabotaj rusești. Armata și serviciile secrete rusești planifică un posibil atac simulat, în cadrul căruia ar putea fi utilizate drone de fabricație ucraineană, a declarat pentru Reuters un angajat al serviciului de informații dintr-una dintre țările baltice.

„Undă verde” pentru o astfel de operațiune trebuie să o dea conducerea rusă, inclusiv Putin. Principala îngrijorare nu o reprezintă atât posibilele consecințe ale acesteia, cât „haosul politic” pe care l-ar putea provoca în cadrul conducerii NATO, atunci când țările europene și SUA vor discuta dacă ar trebui să reacționeze la acest incident și, dacă da, în ce mod, a explicat ofițerul de informații.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
2
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
bile loto
3
S-a câștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49. Unde s-a jucat biletul și...
dezertor
4
Comandantul singurului submarin ucrainean care a dezertat la ruși cu tot cu navă a fost...
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
5
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Digi Sport
Ordinul lui Vladimir Putin a dărâmat-o pe Aryna Sabalenka: ”Am ajuns să plâng isteric”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov anunță că „Rusia nu se va opri la actuala linie a frontului”. El amintește de „lupta bunicilor împotriva nazismului”
militari din Forța de Reacție Rapidă a NATO
Polonia vrea să devină a treia putere militară din NATO: planul ambițios pentru 500.000 de soldați până în 2039
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
„Nu va mai fi nici Moscova, nici Sankt Petersburg”. Ideologul lui Putin, teorie apocaliptică despre „probabilul” război nuclear
drapelul nato
Cum vrea NATO să-și consolideze apărarea pe flancul estic: „Valoarea unei drone nu este determinată exclusiv de performanțele sale”
MiG-29 Ucraina
Schimbare radicală de poziție: Polonia va trimite Ucrainei avioane de luptă. Ce va primi Varșovia în schimb de la Kiev
Recomandările redacţiei
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
O dronă s-a prăbușit în nordul județului Tulcea. MApN a găsit...
dunare debit 2
Debitul Dunării la intrarea în ţară va scădea la 1300 mc/s până în 21...
lia olguta vasilescu vorbeste la o intalnire a primarilor
Olguța Vasilescu, despre sporul pentru fonduri europene: „Fie sunt...
drona saturn
Fragment de dronă găsit pe plaja din Saturn. Turiștii au fost evacuați
Ultimele știri
„Franţa arde și preşedintele se distrează pe jet-ski”. Imagini cu Emmanuel Macron din vacanță stârnesc numeroase critici
Grindeanu: Bolojan şi gaşca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD
Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului pentru urările de ziua onomastică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă, în sfârșit, de doi ani de ghinion. Astrolog: "Testele karmice s-au încheiat"
Cancan
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, prezentat oficial la CFR Cluj: „Bine ai revenit!” Update exclusiv
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
LIVE / David Popovici, finala de 200 m liber LIVE la CE de natație Paris 2026. Adrian Rădulescu, ultimele...
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Nu a fost lăsată să urce în avion spre Bali din cauza unui detaliu aproape invizibil din pașaport. A costat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Statele Unite, în șoc”: Americanii acuză că Donald Trump e în spatele celei mai mari afaceri din istorie
Pro FM
Robbie Williams, diagnostic surprinzător la 52 de ani: "Explică atât de multe". Artistul a vorbit și despre...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
Digi FM
Bunica de 70 de ani cu trup de fier. Mănâncă peste cinci kilograme de carne pe săptămână și merge la sală cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
De ce acest teckel nu se atinge de mâncare imediat. Refuză să mănânce până când stăpâna lui face un gest...
Film Now
Linda Gray, de la Sue Ellen Ewing la rolul de menajeră. Motivul pentru care regizorii o refuzau după faima...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...