„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită tot mai des de forțele ruse în Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
telefon militar de campanie în Ucraina
Firele unui telefon militar de campanie sovietic TA-57, cunoscut și sub denumirea de „tapik”, sunt conectate la părțile vulnerabile de pe corpul prizonierului ca să îi fie administrate șocuri electrice extrem de dureroase. Foto: Profimedia Images
Din articol
Execuții false și înecări simulate sunt doar o parte din metodele de tortură folosite de soldații ruși

Forțele ruse au torturat prizonieri de război și civili ucraineni folosind o metodă ce implică electrocutarea victimelor în zona organelor genitale și a picioarelor folosind un telefon militar de campanie, potrivit unui nou raport care va fi prezentat în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (CDO) la mijlocul lunii octombrie.

Firele unui telefon militar de campanie sovietic TA-57, cunoscut și sub denumirea de „tapik”, sunt conectate la părțile vulnerabile de pe corpul prizonierului, inclusiv de urechi, degete și zona genitală, ca să administreze un șoc electric extrem de dureros.

Vechiul telefon sovietic ar putea genera până la 80 de volți de electricitate, ceea ce înseamnă că victima este supusă unei experiențe agonizante. Această metodă de tortură mai este cunoscută în armata rusă și drept „apelul către Putin” sau „apelul către Lenin”.

Raportorul special al ONU asupra torturii, Alice Jill Edwards, a spus că „amploarea întrece toate limitele în ceea ce privește numărul de oameni reținuți care sunt supuși unei forme de tratament degradant sau inuman”.

Acțiunile Rusiei în Ucraina „ne arată cea mai rea față a omenirii”, a mai spus Edwards. Printre atrocitățile comise de soldații ruși asupra civililor ucraineni se numără violuri în grup, șocuri electrice, lovituri și înjunghieri la nivelul organelor genitale și amenințări cu castrarea.

profimedia-0732068527
Putin este personal responsabil pentru „crimele împotriva umanității” comise de soldații lui, tortura fiind folosită de Rusia ca „parte a tacticilor și politicilor sale de război”. Foto: Profimedia

Execuții false și înecări simulate sunt doar o parte din metodele de tortură folosite de soldații ruși

Putin este personal responsabil pentru „crimele împotriva umanității” comise de soldații lui, tortura fiind folosită de Rusia ca „parte a tacticilor și politicilor sale de război”, a mai spus Edwards pentru The Telegraph. Printre victime se numără și femei și copii.

Actele de tortură nu se întâmplă doar „la un nivel individual” ci sunt des întâlnite și sistematice, potrivit lui Edwards. „Este la nivelul statului – Putin și Lavrov sunt cei responsabili de aceste tipuri de politici.”

Biroul procurorului general al Ucrainei a raportat în luna iunie 363 de cazuri identificate de violență sexuală împotriva civililor. În 19 dintre ele, victimele au fost copii.

Civilii au povestit cum au fost reținuți sub acuzația falsă că ar avea legături cu armata ucraineană sau pentru că nu aveau un pașaport rusesc.

Unele dintre victime au fost supuse unor execuții false, în timp ce altele au fost torturate prin metoda înecării simulate. O femeie de 40 de ani din Herson a fost agresată sexual, înainte ca ea și fiica ei minoră să fie amenințate cu violul.

Edwards a explicat că aceste forme de tortură sunt folosite de obicei pentru a obține informații sau înregistrări în care oamenii sunt forțați să mărturisească lucruri pe care nu le-au făcut, ca mai apoi să fie exploatați.

„Sunt folosite ca o formă de șantaj ca să îi țină loiali autorităților ruse din acele zone sau ca să insufle teama în populație”, a explicat Edwards, care a menționat că a investigat și unele presupuse acte de tortură comise de trupele ucrainene ce „trebuie, de asemenea, să fie bine documentate, iar autorii trași la răspundere”.

Editor : Raul Nețoiu

