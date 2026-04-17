Apeluri fără precedent ale unor personalități ruse către Putin: „Oamenii se tem de tine. Caută pe Google cum să părăsească Rusia”

Influenceri și personalități publice ruse au lansat o serie de apeluri rare către președintele Vladimir Putin, afirmând că mulți ruși se tem să vorbească deschis despre problemele cu care se confruntă și criticând ceea ce au numit „intenția de a ne readuce în URSS”.

Apelurile au început când bloggerița și influencerița Viktoria Bonia i-a cerut lui Putin să abordeze presiunile sociale și economice crescânde care au dominat titlurile naționale în ultimele săptămâni, scrie Moscow Times.

„Oamenii se tem de dumneavoastră, artiștii se tem, guvernatorii se tem”, a spus ea, adăugând că ea nu se teme.

„Există un zid uriaș între dumneavoastră și noi, oamenii obișnuiți, și vreau să sparg acel zid”, a spus ea în videoclipul de 18 minute, care a strâns 24,1 milioane de vizionări și peste 1 milion de aprecieri în ultimele două zile.

„Te considerăm un politician excelent, dar sunt multe lucruri pe care nu le știi”, a spus Bonia, care este cunoscută mai ales pentru aparițiile sale în popularul reality show Dom-2 („Casa-2”) și care locuiește în afara Rusiei.

Ea a enumerat problemele „despre care niciun guvernator nu i-ar spune” lui Putin, inclusiv inundațiile devastatoare din Dagestan, poluarea cu petrol de-a lungul coastei Mării Negre, sacrificarea animalelor în Siberia și întreruperile de internet, precum și creșterea prețurilor și a sarcinilor fiscale asupra întreprinderilor mici.

„Oamenii țipă cu voce tare în acest moment. Au fost lipsiți de ultimele lor resurse și continuă să piardă și mai mult. Afacerile mor”, a spus ea. „Oamenii caută pe Google cum să părăsească Rusia. Este una dintre cele mai populare căutări în acest moment.”

Pe măsură ce videoclipul a devenit viral, unii spectatori au speculat că ea s-ar putea alinia cu opoziția rusă sau chiar că ar acționa la instrucțiunile serviciilor de informații străine.

„Nu sunt o figură a opoziției. Nu am fost niciodată și nu intenționez să fiu. Sunt doar o persoană cu inimă”, a spus Bonia în răspuns la solicitările de interviu din partea mass-media din exil. Ulterior, ea a declarat că nu a fost plătită pentru a înregistra apelul.

Controverse

Alți critici s-au întrebat dacă apelurile către Putin erau de fapt o campanie de PR menită să-l prezinte ca un „președinte puternic” care nu este conștient de problemele de pe teren sau un semnal mai nuanțat din partea facțiunilor concurente care doresc să relaxeze restricțiile din Rusia.

Criticile publice la adresa lui Putin sau a politicilor guvernamentale pot duce la urmărirea penală și includerea pe lista neagră a autorităților, atât pentru celebrități, cât și pentru cetățenii obișnuiți.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că Bonia a ridicat „probleme foarte importante”, dar că autoritățile lucrează deja pentru a le rezolva.

„Am văzut videoclipul. Este destul de popular și a înregistrat un număr mare de vizualizări”, a spus Peskov, adăugând că „niciuna dintre aceste [probleme] nu a rămas fără atenție”.

Tot miercuri, populara bloggeriță Aiza (cunoscută și sub numele de Aiza-Liluna Ai sau Aiza Dolmatova) a postat un videoclip de opt minute în care a criticat aspru corupția din rândul parlamentarilor, precum și creșterea impozitelor și a tarifelor la utilități.

În clipul șters între timp, Aiza a sugerat că Putin probabil „nu este de fapt conștient” de ceea ce se întâmplă și primește informații doar din briefinguri special pregătite.

A doua zi, ea a spus că „a vrut pur și simplu să susțină oamenii” și a șters ulterior videoclipul din cauza atenției mass-media și a „amenințărilor” pe care le-a primit.

„Sunt foarte speriată”, a spus ea. „Nu am spus nimic rău sau ceva ce nu se află deja în mass-media.”

Chiar și actorul pro-Kremlin Ivan Okhlobistin, care odată a descris invazia pe scară largă a Ucrainei ca fiind un „război sfânt”, s-a alăturat apelurilor adresate liderului de la Kremlin, calificând restricțiile impuse internetului și platformelor de socializare străine drept „o greșeală uriașă”.

„Dacă vor să ne readucă în URSS, atunci ar trebui să construiască mai întâi o mașină a timpului. Fără asta, pur și simplu nu va funcționa”, a spus el.

„Însăși ideea de a restricționa accesul la informații pentru știința și cultura noastră este de neînțeles”, a adăugat el. „Nimic nu poate fi cu adevărat «restricționat» în zilele noastre — trăim în secolul XXI — iar această lipsă de înțelegere nu va face decât să afecteze și mai mult reputația.”

Care mai este ratingul de aprobare al lui Putin

Ratingul de aprobare al lui Putin a scăzut la cel mai scăzut nivel (67,8%) de la invazia Ucrainei din februarie 2022, pe fondul întreruperilor de internet, restricțiilor asupra aplicațiilor de mesagerie și creșterilor de prețuri, a declarat agenția de sondaje de stat VtSIOM.

Nemulțumirea publicului față de înăsprirea restricțiilor privind internetul i-a determinat pe unii oficiali să avertizeze asupra „riscurilor politice și economice” generate de aceste măsuri, a raportat Bloomberg săptămâna aceasta.

Analistul politic Stanislav Belkovski a spus că apelul lui Bonia se încadrează în narațiunea clasică „Țar bun, boieri răi”, în care problemele sunt puse pe seama oficialilor de rang inferior, mai degrabă decât a liderului.

„Către bunicul atotputernic, generos și bun la suflet, care pur și simplu s-a rătăcit puțin în modernitatea tehnologică — de la o nepoată dulce care încă îl iubește și empatizează cu el”, a spus el.

Politologul și fostul redactor de discursuri al lui Putin, Abbas Galliamov, a spus că apelurile reflectă „schimbări tectonice” în societatea rusă.

„Mulți oameni din opoziție… reacționează la toate acestea cu batjocură”, a spus el. „Este complet nedrept, deoarece [Bonia] atrage în tabăra opoziției un public fundamental nou, care nu exista înainte.”

De asemenea, el nu a crezut afirmațiile potrivit cărora apelurile ar fi fost orchestrate de Kremlin.

„Ea va atrage oameni care anterior nu aveau niciun interes pentru politică. Nemulțumirea lor crește, de asemenea — există probleme cu internetul, prețurile din magazine cresc, războiul le calcă pe nervi, totul, în general, îi epuizează, iar statul, ca să spunem așa, le invadează viața privată”, a spus el.

„Bonia este, într-un fel, un indicator al faptului că aceasta este o tendință — oamenii simt că nu sunt singuri, că există personalități proeminente care își exprimă emoții similare cu ale lor”, a spus el.

Editor : Sebastian Eduard