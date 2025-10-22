Aplicația MAX, noul instrument de control al regimului lui Putin: „Toată lumea are nevoie de timp pentru a accepta inevitabilul”

În Rusia, este greu să scapi de MAX, noua aplicație de mesagerie controlată de stat. Panourile publicitare o promovează. Școlile o recomandă. Celebritățile sunt plătite să o promoveze. Telefoanele mobile sunt vândute cu aplicația preinstalată. Într-un oraș din sud-estul Moscovei, difuzoarele municipale de urgență au transmis un mesaj prin care se încuraja instalarea aplicației, relatează New York Times.

Moscova aplică o strategie mai subversivă pentru a-i determina pe ruși să utilizeze aplicația. De câteva săptămâni, autoritățile sabotează cele două alternative mai populare, WhatsApp și Telegram, împiedicând apelurile vocale și video pe aceste servicii, în cadrul unei măsuri pe care guvernul o numește „antifraudă”.

Lansarea noii aplicații este cea mai recentă măsură luată de președintele Vladimir Putin pentru a întări controlul asupra a ceea ce poate fi văzut și spus online în Rusia. Analiștii spun că Putin face presiuni pentru a-i determina pe ruși să treacă la ceea ce Moscova numește „internet suveran”, o lume online izolată de tehnologia occidentală și de alte influențe străine, care este mai susceptibilă la cenzură și control din partea guvernului.

„Dacă ai un internet liber, unde fiecare poate face ce vrea, pentru un sistem autoritar asta pur și simplu nu funcționează”, a declarat Philipp Dietrich, expert în internetul rus la Consiliul German pentru Relații Externe. „Așadar, ceea ce trebuie să faci este să împingi utilizatorii către sisteme interne pe care le poți controla într-un fel sau altul.”

„Oamenii nu observă”

De ani, liderul rus critică companiile străine de tehnologie pentru refuzul lor de a se supune în totalitate regulilor Kremlinului. Acum, cu videoclipurile de pe YouTube restricționate, Facebook și Instagram interzise oficial și apelurile WhatsApp și Telegram blocate, Moscova strânge lațul.

Alternativa Kremlinului la platformele de mesagerie, MAX, seamănă cu WeChat, aplicația care domină viața în China. Acolo, autoritățile cenzurează strict internetul și blochează conținutul din lumea exterioară prin intermediul unui „Mare Firewall”. Nu este clar până unde va merge Moscova în eforturile sale de a restricționa internetul.

„Trebuie să faci acest lucru într-un mod care să nu pară complet o dictatură”, a spus Dietrich despre Kremlin.

Conform lui Dietrich, autoritățile ruse au aplicat măsuri restrictive treptat. De exemplu, au încetinit YouTube în loc să interzică complet serviciul. De asemenea, nu au interzis rețelele private virtuale (VPN), care permit utilizatorilor ruși să ocolească multe dintre restricții. Acest lucru a temperat protestele populare.

„Cred că liderii ruși nu sunt siguri până unde pot merge”, a spus domnul Dietrich. „De aceea, ei iau măsuri cu pași foarte mici, așteaptă reacția și văd cum evoluează situația.”

Pentru mulți ruși, reacția a fost una de frustrare. Yevgeny Zudin, un muncitor de 35 de ani, a descris modul în care schimbările i-au îngreunat posibilitatea de a păstra legătura cu alți pasionați de paleontologie din întreaga lume. El a participat la o mică manifestație de protest în Omsk, orașul din sud-vestul Siberiei în care locuiește.

„Acest lucru se întâmplă treptat, iar oamenii nu observă”, a spus el. „Ei consideră că o singură limitare a drepturilor și libertăților lor este tolerabilă, dar dacă o acceptă, vom continua să fim din ce în ce mai izolați și incapabili să comunicăm cu lumea exterioară.” În cele din urmă, Zudin a apelat la VPN.

Peste 45 de milioane de oameni utilizează MAX

Alții au ignorat aceste evoluții. Denis Dmitriev, un psiholog în vârstă de 46 de ani din Moscova, a declarat că a descărcat MAX după ce nu a mai putut efectua apeluri video pe WhatsApp și Telegram. Până în prezent, a spus el, a fost mulțumit de serviciu, indiferent de riscul de a fi supravegheat.

„Părerea mea este că trebuie să trăiești astfel încât să nu ai nimic de ascuns”, a spus el.

Dmitriev a declarat că susține dezvoltarea unor alternative rusești la aplicațiile străine utilizate pe scară largă, menționând agresivitatea sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei din ultimii ani. El a spus că a primit notificări care arătau că mai multe persoane din lista sa de contacte se alăturau MAX.

„Toată lumea are nevoie de timp pentru a accepta inevitabilul”, a spus el.

Peste 45 de milioane de persoane și-au creat conturi MAX, echivalentul a aproape o treime din populația Rusiei, a declarat luna aceasta compania mamă a aplicației. În medie, luna aceasta, 18 milioane de persoane au utilizat aplicația zilnic, a declarat compania.

Autoritățile ruse au prezentat MAX ca o modalitate de combatere a fraudelor online care, potrivit acestora, vizează copiii și alte persoane vulnerabile pe WhatsApp și Telegram. Rușii pot în continuare să trimită mesaje și înregistrări vocale prin intermediul acestor două aplicații, deși unii se tem că autoritățile ruse vor interzice într-o zi complet aceste servicii.

Când a început restricționarea apelurilor WhatsApp și Telegram, Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în domeniul comunicațiilor, a declarat că restricționează parțial apelurile pe aceste servicii pentru a combate activitățile criminale și frauda. Interferența a coincis cu o campanie amplă a Moscovei pentru a-i determina pe ruși să înceapă să utilizeze MAX.

Dmitri Peskov, despre aplicațiile de mesagerie

VK, rețeaua socială rusă din spatele MAX, continuă să dezvolte funcțiile aplicației, cu scopul clar de a face platforma indispensabilă pentru ruși. Moscova a declarat că rușii vor putea utiliza MAX pentru a se conecta la serviciile guvernamentale, pentru a face programări la medic, pentru a găsi teme pentru acasă și pentru a discuta cu autoritățile locale. Serviciul a început să ofere un act de identitate digital pe care rușii îl pot utiliza în locul celui fizic.

Promovarea utilizării aplicației a fost deosebit de agresivă în instituțiile guvernamentale, în special în școli.

WhatsApp și Telegram oferă ambele criptare end-to-end a apelurilor, dar MAX nu. În declarația legală a aplicației rusești, utilizatorii sunt avertizați că MAX poate transfera datele sau conturile utilizatorilor către organele guvernamentale locale sau de stat, dacă acest lucru este solicitat de lege.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat luna trecută agenției de știri de stat TASS că autoritățile ruse pot supraveghea conversațiile pe toate serviciile, străine sau interne.

„Orice aplicație de mesagerie este un sistem complet transparent”, a spus Peskov. „Iar persoanele care le utilizează trebuie să înțeleagă că toate sunt transparente — pentru serviciile de informații.”

