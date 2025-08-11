Live TV

Aplicația Telegram a fost amendată în Rusia cu 3,5 milioane de ruble. Cum își motivează autoritățile decizia

Telegram
Tribunalul districtual Tagansky din Moscova a amendat Telegram Messenger Inc. cu 3,5 milioane de ruble în cadrul unui caz administrativ pentru că nu a furnizat informații interzise în Rusia.

"Prin decizia tribunalului districtual Tagansky din Moscova, Telegram Messenger Inc. a fost găsită vinovată de comiterea unei infracțiuni administrative în temeiul părții 2 a articolului 13.41, a fost impusă o sancțiune administrativă sub forma unei amenzi administrative de 3,5 milioane de ruble", a fost informată instanța.

Serviciul de presă nu a precizat ce fel de informații interzise au fost motivul amenzii administrative. În august și octombrie 2024, Telegram a fost amendată cu 4 milioane de ruble pentru fiecare infracțiune similară. Roskomnadzor a tras în mod repetat la răspundere mesagerul Telegram în temeiul acestui articol.

Aplicația de mesagerie a mai fost amendată anterior în baza aceluiași articol, fără a fi dezvăluit motivul exact. 

Amintim, cenzura în Federația Rusă a căpătat dimensiuni fără precedent odată cu începerea războiului în februarie 2022.

