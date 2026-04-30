„Apocalipsa nucleară este cu adevărat posibilă”, amenință fostul președinte rus, Dmitri Medvedev

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că apocalipsa nucleară este „cu adevărat posibilă”, iar pe cei care nu conștientizează acest lucru i-a numit „visători sau naivi”.

„Sunt adesea criticat pentru că folosesc o retorică dură, vorbesc despre apocalipsa nucleară, dar, din păcate, aceasta este cu adevărat posibilă. Cel care nu-și dă seama de acest lucru este un visător sau un prost”, a spus Medvedev, vorbind la maratonul federal de educație „Cunoaștere”.

În același timp, el a adăugat că nu și-ar dori deloc o astfel de evoluție a evenimentelor, însă nu o poate exclude — și trebuie să fim pregătiți pentru ea. Tocmai pentru acest lucru, potrivit vicepreședintelui Consiliului de Securitate, în Rusia există triada nucleară. Medvedev a menționat, de asemenea, că nu are sens să se discute despre cine va folosi primul armele nucleare, dar „nodul contradicțiilor este acum foarte strâns, incluzând și situația din Orientul Mijlociu”.

La 5 februarie 2026 a expirat Tratatul privind măsurile de reducere și limitare în continuare a armamentelor strategice ofensive (START III) — ultimul acord care limitează arsenalele nucleare ale Rusiei și Statelor Unite. Administrația lui Donald Trump nu a prelungit acordul: secretarul de stat adjunct Thomas DeNanno a declarat că tratatul impunea Statelor Unite „restricții unilaterale inacceptabile” și a permis desfășurarea de arme nucleare suplimentare cu rază de acțiune mai mică. Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că SUA își vor moderniza arsenalul și vor purta negocieri „din poziția de forță”, iar vechiul sistem bilateral de control nu mai este relevant din cauza creșterii potențialului nuclear al Chinei.

Încă din septembrie 2025, Trump a însărcinat Pentagonul să reia testele nucleare — pentru prima dată în peste 30 de ani. „Din cauza puterii distructive enorme, mi-a părut rău să fac asta, dar nu am avut de ales”, a scris el atunci pe Truth Social.

La Moscova se declară disponibilitatea pentru dialog, dar în condiții noi. Reprezentantul permanent al Rusiei la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, Gennady Gatilov, a afirmat că negocierile sunt posibile numai cu participarea altor puteri nucleare, inclusiv Marea Britanie și Franța. Ministrul de externe Serghei Lavrov a subliniat că Rusia este gata să respecte restricțiile anterioare, dacă și SUA vor face același lucru, iar purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov, a declarat că este gata pentru dialog în cazul în care vor exista „răspunsuri constructive” din partea Washingtonului.

Axios a relatat, citând surse, că Statele Unite și Rusia au convenit să respecte prevederile Tratatului START III timp de șase luni după expirarea acestuia, înainte de a decide definitiv soarta tratatului.

