Deputații din Duma de Stat din Rusia s-au confruntat cu blocarea conturilor personale Apple. Trei reprezentanți ai camerei inferioare a parlamentului au declarat acest lucru pentru „Vedomosti” sub condiția anonimatului.

Una dintre „victime” a primit o notificare de blocare atunci când a încercat să plătească abonamentul, iar al doilea a primit un mesaj similar de la Apple în mod spontan. După cum notează publicația, deputații se află pe listele de sancțiuni ale SUA. Până în prezent, singura persoană publică care a vorbit despre blocarea contului Apple rămâne senatorul din regiunea Zaporojia ocupată de Rusia, Dmitri Rogozin.

El a declarat că tehnologia companiei este „echipament pur și simplu de spionaj” și că, dacă ar avea posibilitatea, ar introduce el însuși sancțiuni „împotriva ticăloșilor de la Apple”.

Faptul că parlamentarii nu au renunțat încă la produsele corporației americane pare a fi o manifestare de duplicitate, spune politologul Konstantin Kalachev. „Deși îi înțeleg. Produsele sunt de calitate, este greu să renunți la obiceiuri”, a remarcat Kalaciov. El și-a exprimat speranța că blocarea conturilor va încuraja utilizarea tehnologiei Android sau a „prietenoasei Huawei chinezești, cu propriul sistem de operare”.

La mijlocul lunii februarie, utilizatorii Apple din Rusia au început să se plângă că compania americană le restricționează accesul la o serie de servicii din conturile lor. Mai exact, nu puteau să plătească cumpărăturile din App Store și să-și reînnoiască abonamentele. Era vorba despre rușii ale căror date se potriveau parțial sau total cu datele persoanelor care făceau obiectul sancțiunilor. Apple a explicat blocările prin faptul că are obligația de a respecta legislația și normele în vigoare.

Apple nu poate obține datele din pașapoarte prin intermediul operatorilor ruși pentru a bloca în mod garantat persoanele vizate de sancțiuni, spune Dmitri Entin, șeful departamentului de dezvoltare al companiei EvApps. Potrivit acestuia, chiar dacă persoanele aflate sub sancțiuni vor introduce voluntar datele în sistem, nu se pot exclude blocări eronate ale persoanelor cu același nume ca cele aflate sub sancțiuni. În același timp, deputații din Duma de Stat pot ocoli sancțiunile și pot utiliza conturi cu nume noi și legate de alte țări, a concluzionat Entin.

