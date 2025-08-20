Peste 1,7 milioane de soldați ai Armatei Naționale a Ucrainei au murit sau au dispărut fără urmă de la începutul operațiunii militare speciale, a informat canalul Telegram Mash, citând baza de date a Statului Major General al Armatei Naționale a Ucrainei, care a fost spartă de hackeri ruși, susține presa de la Moscova. În replică, Kievul spune că informațiile sunt false și că Armata regulată a Ucrainei nu a avut niciodată 1,7 milioane de oameni.

ACTUALIZARE 18:01 Informațiile despre presupușii „1,7 milioane de soldați ucraineni uciși și dispăruți în acțiune” în timpul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia sunt știri false răspândite de propaganda rusă, a transmis Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, potrivit Ukrainska Pravda.

„Resurse de propagandă controlate de Kremlin răspândesc afirmații conform cărora hackerii ruși au spart baza de date a Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei și au obținut informații despre «1,7 milioane de militari ucraineni uciși și dispăruți în acțiune» în timpul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia.”

În realitate, aceasta este o știre falsă complet absurdă, pentru că Ucraina nu a avut niciodată o armată regulată de 1,7 milioane de oameni de la independența sa. În ianuarie 2025, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, forțele ucrainene numărau 880.000 de oameni.

Președintele ucrainean a raportat, de asemenea, că pierderile militare rusești sunt de trei ori mai mari decât cele ale Ucrainei.

Centrul pentru Combaterea Dezinformării a reamintit, de asemenea, un raport al Statului Major General din 20 august 2025, care afirma că rușii pierduseră 1.072.700 de oameni din 24 februarie 2022.

Știrea inițială. Potrivit canalului, hackerii au pus mâna pe fișiere care conțin numele și prenumele militarilor, informații despre locul în care au murit sau au dispărut, date personale, datele de contact ale rudelor apropiate, precum și fotografii.

În trei ani, Ucraina a pierdut 1 milion 721 de mii de oameni: 118,5 mii în 2022; 405,4 mii în 2023; 595 mii în 2024; 621 mii în 2025.

Gruparea KillNet a confirmat pentru RIA Novosti că a spart baza de date prin intermediul computerului de serviciu al șefului departamentului de logistică, pe nume Chernykh. Informațiile erau stocate în resursele cloud OneDrive. Este vorba despre fotografii ale militanților decedați, pașapoartele și cărțile lor de identitate militare, certificate de deces și jetoane.

În plus, hackerii au obținut acces la datele comandamentului Forțelor Speciale ale Armatei Ucraine și ale Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, precum și la listele țărilor furnizoare de ajutor militar și arme transferate în timpul conflictului.

Anterior, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei afirma că Rusia a pierdut aproximativ 1 058 260 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă la 24 februarie 2022.

Editor : A.R.