Aproape nouă milioane de ruși nu pot părăsi țara pentru că au datorii. Deputații ruși vor și o nouă taxă pentru cei care vor să plece

La începutul anului 2026, Serviciul de Frontieră al FSB avea în curs de executare 8,9 milioane de hotărâri privind restricția temporară de ieșire din țară — cu 41,5% mai mult decât în anul precedent. Informația a fost publicată de RBC, citând statisticile Serviciului Federal de Executare Silită.

Conform legii, restricția de ieșire din țară se aplică în cazul datoriilor de peste 10.000 de ruble — dacă este vorba de pensie alimentară, despăgubiri pentru vătămări corporale sau prejudicii morale — și de peste 30.000 de ruble — pentru alte tipuri de datorii. Măsura se aplică în cadrul procedurii de executare silită, alături de blocarea conturilor și a bunurilor.

În total, în 2025, executorii judecătorești au emis 9,2 milioane de hotărâri privind interdicția de ieșire din țară — cu 20% mai puțin decât în anul precedent. Acest lucru se explică, în special, prin modificările legislative: de la sfârșitul anului 2023, astfel de restricții au devenit pe termen nelimitat și sunt valabile până la achitarea integrală a datoriei sau până la încheierea procedurii.

În același timp, debitorii înșiși au început să-și achite mai activ obligațiile. În 2025 au fost finalizate 1,86 milioane de proceduri de executare silită, cu 28% mai mult decât în anul precedent. Suma totală a fondurilor recuperate a ajuns la 149,1 miliarde de ruble, crescând cu 31%, scrie RBC.

Ildar Bagautdinov, partener senior al firmei de avocatură „ANP Zenit”, consideră că interdicția de a părăsi țara rămâne o măsură eficientă în cazul debitorilor solvabili, pentru care amenințarea de a nu putea pleca în străinătate devine o „surpriză” și îi determină să își achite integral datoria.

Ilya Plotnikov, partenerul director al firmei de avocatură „Plotnikov și Partenerii”, precizează că măsura își demonstrează cea mai mare eficiență în cazurile de pensie alimentară și datorii fiscale. Cu toate acestea, eficiența sa scade în segmentul creditelor de consum și al microîmprumuturilor, unde, potrivit expertului, o parte dintre cetățeni depinde mai puțin de călătoriile în străinătate.

Pe lângă datorii, rușii s-au confruntat și cu un alt mecanism de blocare a plecării: după lansarea registrului de citații electronice, cetățenii care au primit o notificare pe „Gosuslugi” intră automat sub interdicția de a pleca din țară până la prezentarea personală la comitatul militar. Astfel de cazuri au fost deja înregistrate în Moscova, Cheliabinsk, Krasnodar, Krasnoiarsk, Kuzbass, Kazan, Perm și Samara.

În acest context, Sangaji Tarbaev, președintele Comisiei pentru turism din Duma de Stat, a susținut ideea lui Ilia Umanski, președintele Uniunii Ruse a Industriei Turistice, privind introducerea unei taxe speciale pentru cei care pleacă în străinătate, în scopul „susținerii turismului intern”, precum și crearea unui fond de rezervă pentru eventualitatea evacuării cetățenilor ruși din zonele de criză.

Conform datelor Serviciului de Frontieră al FSB, în 2025 rușii au efectuat peste 31,5 milioane de călătorii în străinătate — cu 15,6% mai mult decât în anul precedent.

Editor : A.R.