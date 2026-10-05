Aproximativ 60 de persoane au fost reținute la un miting autorizat al Partidului Comunist al Federației Ruse (KPRF) la Moscova, după ce participanții au început să scandeze lozinci prin care cereau alegeri corecte, libertăți politice și „Jos cu țarul”, au raportat partidul și mass-media rusă.

Mitingul de duminică, 4 octombrie, organizat pentru a marca aniversarea bombardamentului din 1993 asupra parlamentului rus, a fost aprobat de autoritățile din Moscova. Acesta a avut loc lângă Monumentul Eroilor Revoluției din 1905 din Piața Krasnopresnenskaia Zastava și a atras între câteva sute și aproximativ 2.000 de participanți, conform unor estimări diferite.

KPRF a declarat că aproximativ 60 de persoane au fost reținute pe măsură ce mitingul se apropia de final. Partidul a precizat că filiala sa din Moscova depune eforturi pentru a asigura eliberarea acestora și pentru a le oferi asistență juridică.

Potrivit canalelor rusești de pe Telegram Ostorozhno, Novosti, SOTAvision și OVD-Info, arestările s-au intensificat după ce demonstranții au început să scandeze lozinci precum „Jos cu țarul”, „Pentru alegeri corecte”, „Vrem libertate”, „Jos cu Roskomnadzor”, „Nu represiunii politice” și „Libertate pentru prizonierii politici”.

Rapoartele citate de OVD-Info au indicat că printre cei reținuți se aflau 26 de membri ai KPRF, aproximativ 30 de membri ai partidului Iabloko și mai mulți alți activiști. Persoanele reținute au fost duse la mai multe secții de poliție din Moscova.

Martorii oculari au descris cum polițiștii au pătruns în mulțime și au reținut cu forța demonstranții. OVD-Info a raportat acuzații conform cărora polițiștii ar fi lovit cu piciorul o persoană care căzuse la pământ și ar fi tras de păr un alt participant.

KPRF a declarat că depune eforturi pentru a asigura eliberarea celor reținuți. Partidul „Iabloko”, pe de altă parte, a afirmat că nu deține informații care să confirme participarea membrilor săi la mitingul Partidului Comunist.

Conform relatărilor presei ruse, unii dintre cei reținuți ar fi fost eliberați, în timp ce alții au rămas la secțiile de poliție în așteptarea audierilor în instanță.

Apeluri pentru eliberarea prizonierilor politici

Participanții la miting au cerut, de asemenea, eliberarea activistului din Izhevsk, Dmitri Morozov, care a fost reținut de Serviciul Federal de Securitate (FSB) vineri, 2 octombrie, după ce a organizat o campanie pentru un miting împotriva presupuselor fraude electorale. Presa rusă a relatat ulterior că împotriva sa a fost deschis un dosar penal privind acuzații de trafic de droguri.

Manifestanții și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru Nikolai Bondarenko, membru al KPRF, căruia i s-a interzis să candideze la alegerile pentru Duma de Stat.

Mitingul a fost organizat pentru a comemora victimele crizei politice din octombrie 1993, când președintele de atunci, Boris Elțîn, a ordonat armatei să bombardeze clădirea parlamentului, cunoscută sub numele de „Casa Albă”, în urma unei confruntări cu parlamentarii.

KPRF, principalul partid de opoziție parlamentară din Rusia, a rămas, în mare măsură, aliniat cu Kremlinul în ceea ce privește principalele chestiuni de politică externă, inclusiv sprijinul acordat războiului Rusiei împotriva Ucrainei, criticând totuși, ocazional, politicile interne ale guvernului.

Editor : Sebastian Eduard