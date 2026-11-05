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„Are încă anumite linii roșii”. Rusia consolidează parteneriatul cu Iranul și acceptă să furnizeze lansatoare pentru rachete (FT)

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Steag Rusia Iran
Foto: Profimedia
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Rusia a acceptat să furnizeze Iranului 90 de lansatoare pentru rachetele ghidate avansate utilizate pe scară largă de forțele sale în Ucraina, un semn al sprijinului militar acordat de Moscova Teheranului, în ciuda cerințelor propriului efort de război care se află în impas, relatează Financial Times.

Un program de producție pentru anii 2024 și 2025 al unui important producător rus din domeniul apărării, consultat de FT, prezintă detalii privind o comandă de export pentru lansatoare montate pe elicoptere, destinată unui cumpărător identificat printr-un nume de cod utilizat în documentele rusești din domeniul apărării pentru a se referi la Iran.

Comanda, despre care nu s-a mai vorbit până acum, arată modul în care cei doi aliați și-au consolidat legăturile militare de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Oficiali ai serviciilor de informații occidentale afirmă că Rusia și Iranul și-au consolidat și mai mult parteneriatul în timpul războiului din Orientul Mijlociu din acest an, în ciuda afirmațiilor recente ale președintelui american Donald Trump, potrivit cărora Moscova făcea „foarte puțin, dacă nu chiar nimic” pentru a ajuta Republica Islamică.

FT a relatat anterior că Rusia a ajutat Iranul să dezvolte rachete de croazieră supersonice, i-a vândut rachete antiaeriene lansate de pe umăr de tip Verba și a purtat discuții cu Teheranul cu privire la informații care ar putea fi relevante pentru armele nucleare. 

„Acest lucru arată că Rusia este dispusă să continue să aprovizioneze Iranul, în ciuda propriilor necesități de război și acordând mult mai puțină importanță obiecțiilor occidentale decât în trecut”, a declarat Nicole Grajewski, cercetătoare non-rezidentă la Carnegie Endowment for International Peace.

Documentul de producție, furnizat FT de către Dallas Analytics, o organizație ucraineană privată de informații, a fost transmis printr-o scrisoare din mai 2024 din partea companiei Vympel, unul dintre principalii proiectanți ruși de rachete și sisteme de lansare.

Vympel a solicitat unui alt birou rus din domeniul apărării, KBM, să accelereze livrările de componente pentru două tipuri de lansatoare de rachete, APU-L și APU-305, care sunt montate în principal pe elicoptere. Întârzierile ar putea pune în pericol nouă contracte, a avertizat compania în scrisoare.

Programul de producție anexat menționează șapte clienți ruși și doi cumpărători străini. China este menționată ca unul dintre aceștia, cu o comandă de 192 de lansatoare APU-305. Celălalt cumpărător, identificat doar ca „K-10”, a comandat 90 de lansatoare APU-L.

Rosoboronexport, agenția de stat rusă specializată în armament, folosește termenul „K-10” pentru a se referi la Iran, potrivit unei surse familiarizate cu subiectul și a unor documente interne rusești obținute de FT.

Un contract privind avioanele de antrenament cu reacție și de atac ușor Yak-130, consultat de FT, identifică în mod explicit cumpărătorul ca fiind „K-10, Iran”. Un alt document, un program de producție pentru 2023 al unei filiale a conglomeratului rus de stat din domeniul apărării Rostec, menționează șase avioane Yak-130 destinate K-10, dintre care două urmează să fie produse în prima jumătate a anului și patru în a doua.

Programul corespunde livrărilor făcute publice. În 2023, agenția de știri semi-oficială Tasnim a relatat că Iranul primise două avioane Yak-130. Până la sfârșitul anului 2024, toate cele șase avioane fuseseră livrate, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm.

Documentul nu precizează dacă lansatoarele destinate Iranului au fost livrate în cele din urmă.

Ambele tipuri de lansatoare sunt concepute pentru a transporta racheta ghidată ușoară multifuncțională a Rusiei, cunoscută sub denumirea de LMUR sau Izdeliye 305, o armă de precizie capabilă să lovească ținte în mișcare. Prezentată pentru prima dată la expoziția Army Expo din Rusia în 2021, racheta a intrat în dotarea armatei în 2022 și, de atunci, a fost utilizată pe scară largă de forțele ruse în Ucraina.

„Această rachetă este mult mai rapidă decât o dronă și își atinge ținta mult mai repede. Cu aproximativ 230 de metri pe secundă, parcurge 14 km în aproximativ un minut”, a declarat un reprezentant al Dallas Analytics. Un operator poate ghida racheta în zbor, permițându-i să lovească cu precizie ținte mici și în mișcare.

„Conceptul se numește «trage și fugi»: te deplasezi într-o poziție de tragere, tragi, nimerești ținta și te retragi rapid”, a adăugat reprezentantul. Arma cu rază scurtă de acțiune este deosebit de potrivită pentru raiduri și ambuscade, lăsând inamicului foarte puțin timp să reacționeze.

Conform Ghidului mondial al echipamentelor al Armatei SUA, lansatoarele APU-L sunt concepute pentru elicopterele de atac rusești Mi-28 și pot transporta câte două rachete fiecare, în timp ce modelul APU-305 poate transporta o singură rachetă.

Iranul dispune deja de elicoptere rusești de tip Mi-28. În noiembrie 2023, viceministrul apărării Mehdi Farahi a declarat pentru Tasnim că s-au finalizat demersurile necesare pentru ca aceste elicoptere să fie integrate în forțele armate iraniene.

În ianuarie 2026, jurnalistul Tasnim Mohammad Taheri a publicat o fotografie cu un elicopter Mi-28, însoțită de mesajul: „Inshallah, să ai un serviciu militar reușit”. Mai târziu în aceeași lună, au apărut online fotografii cu un elicopter Mi-28 într-un hangar din Teheran, cercetătorii din domeniul surselor deschise localizând aeronava într-o bază aeronautică iraniană.

Rusia se află într-o situație delicată, încercând să se asigure că sprijinul acordat Iranului nu afectează celelalte relații ale sale, inclusiv cele cu alte țări din Orientul Mijlociu și cu SUA, a declarat Hanna Notte, directoarea programului Eurasia din cadrul Centrului James Martin pentru Studii privind Neproliferarea.

„Rusia are încă anumite linii roșii în ceea ce privește implicarea sa în acest război”, a afirmat Notte. „De aceea, sprijinul pe care l-a acordat Iranului este util din punct de vedere operațional, dar nu reprezintă un factor decisiv în acest război”.

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Editor : A.M.G.

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