Live TV

Argumentul absurd pentru care rușii au rămas fără internet: „Pentru îmbunătățirea confortului”

Data publicării:
Closed,Padlock,On,A,Knotted,Network,Wire,On,The,Background
Rusia lucrează de ani buni la dezvoltatea propriului „internet suveran" Foto: Shutterstock

Introducerea „listelor albe” pe internet are ca scop îmbunătățirea confortului și a siguranței utilizatorilor, a declarat deputatul Dumei de Stat Andrei Svintsov.

Potrivit acestuia, întreruperile actuale ale conexiunii sunt legate de reconfigurarea tehnică a infrastructurii și au un caracter temporar. „Consider că aceste lucrări de punere în funcțiune, acest sistem de rutare a traficului, sunt probabil deja configurate în mare parte. Cred că în marile orașe acest lucru se va întâmpla în decurs de o săptămână, maximum două”, a spus el la conferința de presă a NSN.

Deputatul a explicat că „listele albe” vizează creșterea stabilității comunicațiilor în condiții de amenințare. „Aceasta este o sarcină menită să le asigure confortul cetățenilor noștri. Se face în interesul cetățenilor, pentru ca în cazul unor situații de urgență. Literalmente acum două zile, 250 de drone zburau spre Moscova. Mulțumesc lui Serghei Sobianin și Ministerului Apărării că toate acestea nu au ajuns la destinație”, a adăugat Svintsov.

La Moscova, săptămâna trecută au intrat în funcțiune „listele albe” cu site-uri care rămân accesibile utilizatorilor în timpul blocării internetului, a informat Forbes, citând surse. O sursă a publicației din cadrul unuia dintre operatorii de internet a precizat că sistemul nu funcționează încă la capacitate maximă.

Lista platformelor accesibile include portalul „Gosuslugi”, site-urile guvernului, ale președintelui, ale Dumei de Stat, ale ministerelor și ale agențiilor, precum și serviciile „Yandex”. Dintre rețelele sociale, sunt accesibile resursele holdingului VK: „VKontakte”, „Odnoklassniki”, „Zen”, serviciul de e-mail Mail.ru și aplicația de mesagerie a statului MAX.

De asemenea, pe listă se află Rutube, Ozon, Wildberries, Alfa-Bank, VTB, PSB, sistemul de plăți „Mir”, 2GIS, RZD, serviciul de taxi „Maxim”, Gismeteo, „Delimobil” și BelkaCar, conturile personale ale operatorilor, serviciile de livrare „Samokat”, mass-media de stat și alte resurse.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
calin georgescu la tribunal
3
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
4
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Digi Sport
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Agenți FSB.
Fiul unui șef FSB câștigă miliarde de pe urmă închiderii internetului în Rusia
Panel discussion "Crisis of the world order and Ukraine" as part of the forum "What kind of Ukraine do we need?" at the International Multimedia Press Center "Rossiya Segodnya".
Ideologul lui Putin le cere rușilor să renunțe complet la internet: pot fluiera la ferestre pentru a comunica
oameni la rand
„Așa am fost învățați”. Taxe la ghișeu: doar un român din patru folosește serviciile publice online. Explicația sociologilor
Femeie Moscova
Locuitorii din Moscova apelează la pagere și hărți tipărite, pe fondul aplicării de către Rusia a „listei albe” pentru internet
putin rade
O nouă „țeapă” marca Putin. Veteranii războiului din Ucraina nu vor mai primi locurile promise în Parlamentul rus
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-03-17 at 15.16.03
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Ce poate determina PNL să iasă de la guvernare. Un deputat liberal...
radu miruta
Radu Miruță: România are capacități de apărare în fața unei posibile...
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Israelul l-a ucis pe Ali Larijani într-un atac aerian nocturn...
Ultimele știri
Nicușor Dan a donat sânge chiar în Palatul Cotroceni. Îndemnul către români
Ciolacu, atac dur la Bolojan și Nazare: „Îi mint pe români cu un cinism absolut” privind prețurile la carburanți
Comisia Europeană alocă 189 de milioane euro pentru Republica Moldova, după progrese în reforme
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Fanatik.ro
Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Gigi Becali, răspuns devastator după acuzațiile lui Vasile Dîncu: „Doar numele meu face cat 1000 de Dîncu...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cum speli o pilotă din puf acasă fără să o strici. Metoda folosită de hoteluri
Digi FM
Prințul William, poză nemaivăzută din colecția personală, alături de mama lui. El avea doi ani, prințesa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Val de comentarii după ce actori celebri nu au fost incluși în segmentul „In Memoriam” de la Oscaruri 2026...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Pericol ascuns în grădini și parcuri. Planta de primăvară care poate intoxica pisicile și câinii
Film Now
Glumă sau înțepătură? Jane Fonda, după ce Barbra Streisand l-a omagiat pe Robert Redford la Oscar 2026: Eu...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026