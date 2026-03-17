Introducerea „listelor albe” pe internet are ca scop îmbunătățirea confortului și a siguranței utilizatorilor, a declarat deputatul Dumei de Stat Andrei Svintsov.

Potrivit acestuia, întreruperile actuale ale conexiunii sunt legate de reconfigurarea tehnică a infrastructurii și au un caracter temporar. „Consider că aceste lucrări de punere în funcțiune, acest sistem de rutare a traficului, sunt probabil deja configurate în mare parte. Cred că în marile orașe acest lucru se va întâmpla în decurs de o săptămână, maximum două”, a spus el la conferința de presă a NSN.

Deputatul a explicat că „listele albe” vizează creșterea stabilității comunicațiilor în condiții de amenințare. „Aceasta este o sarcină menită să le asigure confortul cetățenilor noștri. Se face în interesul cetățenilor, pentru ca în cazul unor situații de urgență. Literalmente acum două zile, 250 de drone zburau spre Moscova. Mulțumesc lui Serghei Sobianin și Ministerului Apărării că toate acestea nu au ajuns la destinație”, a adăugat Svintsov.

La Moscova, săptămâna trecută au intrat în funcțiune „listele albe” cu site-uri care rămân accesibile utilizatorilor în timpul blocării internetului, a informat Forbes, citând surse. O sursă a publicației din cadrul unuia dintre operatorii de internet a precizat că sistemul nu funcționează încă la capacitate maximă.

Lista platformelor accesibile include portalul „Gosuslugi”, site-urile guvernului, ale președintelui, ale Dumei de Stat, ale ministerelor și ale agențiilor, precum și serviciile „Yandex”. Dintre rețelele sociale, sunt accesibile resursele holdingului VK: „VKontakte”, „Odnoklassniki”, „Zen”, serviciul de e-mail Mail.ru și aplicația de mesagerie a statului MAX.

De asemenea, pe listă se află Rutube, Ozon, Wildberries, Alfa-Bank, VTB, PSB, sistemul de plăți „Mir”, 2GIS, RZD, serviciul de taxi „Maxim”, Gismeteo, „Delimobil” și BelkaCar, conturile personale ale operatorilor, serviciile de livrare „Samokat”, mass-media de stat și alte resurse.

