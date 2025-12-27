Viziunea lui Vladimir Putin asupra unei „lumi multipolare” a fost piatra de temelie a politicii externe a Rusiei încă de la celebrul său discurs de la München din 2007. Afirmând că dominația SUA este în declin și că Rusia este destinată să joace un rol special în noua ordine internațională, acest concept ajută la explicarea apelurilor repetate ale lui Putin la o „nouă Yalta” și a criticilor sale regulate la adresa „Occidentului colectiv”. Însă, potrivit analistului politic Anton Barbașin, acest concept nu reușește să explice acțiunile concrete ale Rusiei pe scena mondială, în special în ceea ce privește invazia pe scară largă a Ucrainei, scrie Meduza.io.

După cum a scris Barbașin într-un articol recent pentru Riddle Russia, experții pro-Kremlin s-au orientat către un alt concept, mai maleabil, pentru a ajuta la înțelegerea mișcărilor de politică externă ale lui Putin din ultimul deceniu. Cunoscută sub numele de „Teoria haosului”, aceasta postulează că „lumea veche” a dispărut pentru totdeauna, că domnește un haos de necontrolat și că fiecare țară este pe cont propriu – că moralitatea a dispărut, puterea militară este la putere, iar războiul este noua normalitate. Pentru a înțelege mai bine ce relevă teoria haosului despre abordarea Rusiei în relațiile internaționale și invazia sa continuă a Ucrainei, redactorul adjunct al Meduza, Eilish Hart, a discutat cu Anton Barbașin, directorul editorial al publicației Riddle Russia.

Privită prin prisma propagandei ruse, o „lume multipolară” pare inevitabilă – dacă nu chiar iminentă. Între timp, însă, este firesc ca haosul să domnească în relațiile internaționale. Cel puțin asta susțin experții pro-Kremlin asociați cu Clubul de discuții Valdai din Rusia.

Analistul politic Anton Barbașin a observat că teoria haosului a câștigat popularitate în rândul gânditorilor ruși de politică externă la sfârșitul anilor 2010, la doar câțiva ani după ce Moscova a anexat Crimeea și a declanșat un război în estul Ucrainei. Experți proeminenți din Clubul Valdai – un think tank controlat de Kremlin, cunoscut pentru faptul că îl găzduiește pe președintele Vladimir Putin la conferința sa anuală – au elaborat acest concept în rapoartele lor de atunci. „Au devenit deziluzionați de ideea de «bipolaritate soft», în care vedeau Statele Unite și China ca fiind cei doi «poli mari», iar toți ceilalți se alăturau uneia dintre părți”, explică Barbașin. „Ei au citat numeroase schimbări în modul în care este guvernată lumea și, în opinia lor, nu exista un model.”

După cum a remarcat Barbașin într-un articol recent pentru Riddle Russia, comentariile Clubului Valdai servesc mai degrabă pentru a justifica politica externă actuală a Kremlinului decât pentru a o contesta. În acest spirit, Teoria haosului promovează ideea că turbulențele geopolitice sunt un pas inevitabil pe drumul către ordinea globală „multipolară” visată de Putin – una în care puterea ar fi distribuită mai mult sau mai puțin uniform între câțiva mari actori care domină în propriile sfere de influență. „Multipolaritatea este un ideal”, spune Barbașin, comparând-o cu obiectivul Uniunii Sovietice de a construi o societate comunistă.

„Rusia încearcă de mult timp să-și creeze propria zonă de influență. Războiul din Ucraina face parte din această poveste, dar încă nu am ajuns acolo. Deși sunt convinși că ne îndreptăm spre acest tip de configurație.”

Având în vedere acest lucru, experții Valdai consideră agresiunea rusă ca o modalitate de adaptare la haosul intervenit, o realitate pe care ei o consideră incontrolabilă. Pornind de la premisa că vechile „reguli ale jocului” nu mai sunt valabile, statele rămân cu puterea militară ca singură garanție a supraviețuirii și stabilității. Drept urmare, susțin ei, războiul devine status quo.

Întrebat ce relevă teoria haosului despre obiectivele militare ale Rusiei în Ucraina, Barbașin spune că aceasta ajută la explicarea disponibilității Kremlinului de a încălca acordurile internaționale și normele juridice preexistente.

„Nu are sens să te abții de la a folosi «orice forță necesară», deoarece aceasta este ceea ce creează de fapt noi reguli și definește dacă ești capabil să fii o mare putere”, spune el, urmând această linie de gândire. „Dacă schimbi regulile pe baza [...] «realităților de pe teren», atunci vei avea șansa de a-ți promova propriile reguli, iar ceilalți vor trebui să se adapteze și să le accepte.”

Comentariile recente ale lui Putin cu privire la eforturile SUA de a negocia un acord de pace între Rusia și Ucraina transmit exact acest mesaj. Vorbind la un summit în Kârgâzstan la sfârșitul lunii noiembrie, el a avertizat că Rusia este pregătită să continue să cucerească teritorii prin forță atâta timp cât Kievul respinge cererile sale de încetare a focului. Putin a reiterat apoi această poziție în cadrul unei întâlniri televizate cu înalți oficiali ruși din domeniul apărării, pe 17 decembrie.

„Obiectivele operațiunii militare speciale vor fi, fără îndoială, atinse”, a susținut el. „Dacă partea adversă și susținătorii săi străini refuză să poarte discuții substanțiale, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare.”

Barbașin nu vede nicio contradicție între teoria haosului, care postulează că „lumea veche” nu poate fi restaurată, și tendința lui Putin de a revendica teritoriul ucrainean din punct de vedere istoric. Referindu-se în mod selectiv la istoria imperială și sovietică a Rusiei, explică el, nu numai că oferă un sentiment de continuitate, dar creează și o viziune de „restabilire” a ceea ce ar fi trebuit să fie.

„Oamenii din Moscova [...] privesc modul în care s-au dezvoltat relațiile Rusiei cu Occidentul după 1991 și concluzionează, în esență, că acele reguli nu mai sunt valabile, deoarece, de fapt, Occidentul a încălcat toate regulile”, adaugă Barbașin. „Deci, în raționamentul lor, nu Rusia a dat prima lovitură – ci ei, iar Rusia doar răspunde.”

Putin însuși a spus acest lucru în cadrul emisiunii sale anuale „Linia directă”, vinerea trecută, când a negat categoric responsabilitatea Rusiei pentru victimele umane din Ucraina. „Nu ne considerăm responsabili pentru moartea oamenilor, deoarece nu noi am început acest război”, a insistat el. Putin a afirmat ulterior că Moscova nu va întreprinde nicio nouă „operațiune militară specială” atâta timp cât Occidentul „ne tratează cu respect”. În același timp, el a rămas ferm în ceea ce privește dorința Rusiei de a continua negocierile cu Statele Unite. În cadrul aceleiași conferințe de presă, Putin a considerat eforturile lui Trump de a negocia „complet sincere” și a afirmat chiar că a „acceptat practic” propunerile lui Trump în cadrul summitului din august din Alaska.

În viziunea lui Barbașin, tonul conciliant al lui Putin față de administrația Trump se datorează în mare parte dorinței liderului rus de a răsturna decenii de politică externă americană. „[Oficialii de la Kremlin] felicită destul de deschis Washingtonul pentru abordarea sa, recunoscând că Statele Unite nu mai sunt principalul susținător al ordinii care a existat în afacerile internaționale din 1991”, notează el.

Având în vedere că administrația Trump este dornică să „încheie un acord” cu privire la Ucraina și să restabilească relațiile comerciale cu Rusia, Putin a clarificat că acum consideră Europa principalul său obstacol. Cu toate acestea, după cum subliniază Barbașin, președintele rus pare să creadă că este doar o chestiune de timp până când politica europeană va evolua în favoarea sa. Într-adevăr, Putin a declarat săptămâna trecută că actualii lideri europeni vor pierde în cele din urmă puterea, ceea ce va face dialogul cu Rusia „inevitabil”.

În opinia lui Barbașin, oficialii de la Kremlin salută cu sinceritate posibilitatea restabilirii cooperării cu SUA – sau cu orice alt actor important, inclusiv blocul european. „Dacă interesele Rusiei sunt respectate, totul este în regulă”, spune el despre gândirea Kremlinului. În același timp, Moscova tinde să ignore statele pe care le consideră actori „mai mici”, adaugă el.

Această tendință este evidentă în atitudinea disprețuitoare a lui Putin față de Kiev, în ciuda eșecului Rusiei de a invada Ucraina în 2022 și a faptului că forțele sale încă luptă pentru a cuceri întreg Donbasul după aproape 12 ani de ostilități în regiune. Dar, având în vedere că înalții oficiali și comentatorii îi spun lui Putin ceea ce vrea să audă, se pare că putem presupune cu siguranță că el nu se confruntă cu nicio presiune internă pentru a-și schimba strategia.

„Este o caracteristică a oricărui regim autocratic: conducerea politică ia decizii, apoi subordonații trebuie să justifice aceste decizii și să vină cu explicații”, spune Barbașin. „Practic, oamenii se asigură reciproc că fac ceea ce trebuie, deoarece critica ca atare nu există.”

În aceeași ordine de idei, Financial Times a relata luni că informările eronate ale generalilor ruși alimentează convingerea lui Putin că poate câștiga războiul fără efort. Citând rapoartele pozitive ale generalilor săi, Putin a declarat vineri, în cadrul unei emisiuni telefonice, că este „pur și simplu încrezător” că forțele ruse vor obține „noi succese” pe câmpul de luptă „înainte de anul viitor”. „Trupele noastre avansează de-a lungul întregii linii de front”, a afirmat el. „Inamicul se retrage în toate direcțiile.”

În ceea ce privește previziunile Teoriei haosului pentru Rusia pe plan intern, Barbașhin spune că susținătorii acesteia oferă o viziune surprinzător de „sinceră” asupra gradului în care regimul lui Putin acționează fără restricții. După ce au dedus că valorile universale nu mai există, că moralitatea nu are loc în politica externă și că nu există „dreptul istoriei”, acești experți consideră că Kremlinul este acum liber să ia orice măsuri pe care le consideră necesare pentru a asigura stabilitatea internă. În caz contrar, adversarii săi ar putea profita de ocazie pentru a interveni pe plan intern. „Reprimarea sau vizarea a zeci, sute sau mii de oameni nu este o problemă dacă, în logica lor, aceasta asigură securitatea”, subliniază Barbașin.

Cu toate acestea, este important să nu se exagereze gradul de influență pe care acești gânditori de politică externă îl au asupra elitelor politice din Rusia. În absența unei dezbateri deschise, analiza lor reflectă în mare măsură Rusia de astăzi.

„Este, în esență, un serviciu pe care comunitatea de experți și comentatori îl oferă statului, definit de realitatea existentă și de percepția lor asupra a ceea ce ar fi binevenit [...] și s-ar potrivi cu narațiunea statului”, concluzionează Barbașin. „În esență, ce i-ar plăcea lui Putin?”





