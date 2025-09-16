Armata lui Putin a bombardat mai multe case în sudul Ucrainei. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 18 rănite

Live TV

Sursa foto: Captura foto/X

Forţele ruse au lansat marţi dimineaţă un atac de amploare asupra oraşului ucrainean Zaporojie, ucigând un bărbat de 41 de ani, rănind cel puţin 18 persoane şi provocând incendii, a declarat guvernatorul regional, relatează Reuters.

Alte oraşe ucrainene din centrul, sudul şi estul Ucrainei au fost, de asemenea, vizate de atacuri.

O persoană a fost ucisă în regiunea Mîkolaiv, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce alte două persoane au fost rănite în oraşul Harkov, potrivit oficialilor locali.

În total, trupele ruse au lansat peste o sută de drone şi aproximativ 150 de bombe planante în timpul nopţii, a declarat Volodimir Zelenski.

În Zaporojia, serviciile de urgenţă ucrainene au raportat un incendiu care a acoperit o suprafaţă de 350 de metri pătraţi în trei clădiri rezidenţiale şi o benzinărie.

Conform rapoartelor preliminare, forţele ruse au efectuat 10 atacuri cu ajutorul mai multor sisteme de lansare a rachetelor, avariind 10 clădiri rezidenţiale şi 12 case, a declarat guvernatorul regional Ivan Fedorov. Doi copii se numără printre răniţi, a precizat el.

În regiunea centrală a Kievului, un mare centru logistic de vânzări cu amănuntul a fost lovit de atacurile ruseşti, provocând un incendiu cu coloane groase de fum negru.

„Acesta este exact tipul de teroare aeriană împotriva căreia Ucraina solicită o apărare comună”, a declarat Volodimir Zelenski într-un mesaj publicat pe X. „A sosit momentul să punem în aplicare protecţia comună a cerului nostru european cu un sistem de apărare aeriană pe mai multe niveluri”, a adăugat el.

De la începutul lunii, Rusia a lansat peste 3.500 de drone de diferite tipuri, aproape 190 de rachete şi peste 2.500 de bombe aeriene, a declarat preşedintele ucrainean.

