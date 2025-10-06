Forțele ruse au atacat orașul Sumy, lovind o unitate medicală locală cu o dronă, a transmis luni, Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei.

Acoperișul centrului perinatal a luat foc. În momentul atacului, în interiorul unității se aflau 166 de persoane, dintre care 11 copii și 35 de pacienți.

Nu au existat victime civile, deoarece toată lumea se afla într-un adăpost în momentul loviturii dronei.

Amintim, săptămâna trecută forțele ruse au lansat 65 de drone și momeli de tip Shahed din Briansk, Orel, Primorsk-Akhtarsk, Millerovo și Crimeea ocupată de Rusia, în Ucraina, potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

Apărarea aeriană și războiul electronic al Ucrainei au interceptat 46 de drone, în timp ce alte 19 drone și-au atins țintele în șase locații.

În regiunea Sumî, un atac cu drone rusești a ucis o întreagă familie, inclusiv un bărbat de 35 de ani, o femeie de 26 de ani și cei doi copii ai lor, în vârstă de 6 și 4 ani, în comunitatea Krasnopillia.

Editor : A.R.