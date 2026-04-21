Armata lui Putin modifică regulamentul intern după ce numărul alcoolicilor recrutați a crescut semnificativ

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Ministerul Apărării din Rusia a propus simplificarea procedurii de control al consumului de alcool în rândul militarilor, în urma unor informații privind recrutarea în masă în armată a persoanelor cu dependență de alcool.

Ministerul a elaborat amendamente la Legea „Privind statutul militarilor”, care permit efectuarea acestor controale la fața locului, de exemplu în unități. Comisia guvernamentală pentru activitatea legislativă a aprobat inițiativa pe 20 aprilie, au informat surse din cabinetul de miniștri pentru „Izvestia”.

Conform procedurii actuale, dacă un soldat sau un ofițer este suspectat că se află în stare de ebrietate, acesta trebuie trimis la o examinare medicală la un dispensar de toxicomanie, la un spital regional, de județ sau de district.

Cu toate acestea, după cum s-a menționat la Ministerul Apărării, uneori este dificil să se transporte rapid și în siguranță un militar la control, iar echipajele de poliție militară care participă la escortarea acestuia sunt distrase de la muncă pentru o perioadă îndelungată. În schimb, ministerul propune testarea militarilor pentru alcool la fața locului, cu ajutorul unor mijloace speciale.

Responsabili pentru astfel de verificări vor fi funcționarii autorizați, a căror listă va fi prevăzută în regulamentul general al armatei. Motivele pentru efectuarea testului vor fi prezența mirosului de alcool, instabilitatea posturii, tulburări de vorbire, înroșirea feței, comportament inadecvat. Examinarea va fi efectuată în prezența a două persoane care înțeleg limba sau cu ajutorul unei înregistrări video.

Îndeplinirea îndatoririlor militare în stare de ebrietate, precum și refuzul de a se supune unui examen medical constituie abateri disciplinare grave, a reamintit Vladimir Gruzdev, președintele consiliului de administrație al Asociației Avocaților.

Potrivit acestuia, dacă un militar refuză verificarea la fața locului, acesta va fi trimis în mod obligatoriu la o instituție medicală pentru examinare. Aceeași procedură se va aplica dacă persoana nu este de acord cu rezultatele verificării operative sau dacă alcooltestul arată un rezultat negativ, iar cei care efectuează verificarea au motive suficiente să creadă că militarul este totuși în stare de ebrietate.

Modificările sunt necesare în contextul războiului împotriva Ucrainei, deoarece cerința de a transporta militarul la o unitate medicală este adesea imposibil de îndeplinit, spune expertul militar Viktor Litovkin. „Pentru comandant este extrem de important să aibă posibilitatea de a evalua rapid starea subordonatului. În cazul unui rezultat pozitiv al testului rapid, militarul trebuie îndepărtat imediat de la îndeplinirea sarcinilor de luptă sau de la manipularea armelor”, a subliniat expertul.

Anterior, propagandista Z Anastasia Kașevarova a relatat despre recrutarea în armata rusă a unor persoane cu dependență de alcool. Potrivit acesteia, aceștia semnează contracte prin intermediul unor „recrutori neoficiali”.

Astfel de intermediari trimit pe front persoane cu dependențe și boli grave, inclusiv HIV și hepatită, uneori în stare de ebrietate, după care își însușesc plățile care le revin, a explicat Kașevarova. Ea a legat, de asemenea, ceea ce se întâmplă de planurile stabilite privind recrutarea soldaților contractuali în regiuni, care sunt îndeplinite cu ajutorul „oricui”.

În același timp, statisticile de stat au înregistrat o creștere bruscă a vânzărilor de alcool în regiunile ocupate ale Ucrainei. Astfel, în ianuarie-februarie 2026, în „RPD”, „LNR”, precum și în regiunile Zaporijia și Herson, s-au înregistrat aproximativ 2,7% din totalul vânzărilor de vodcă de pe piața rusă (299,78 mii decilitri), 3,6% din vânzările de coniac (73,38 mii decilitri) și 1,26% din vânzările de produse licorice (41,14 mii decilitri).

