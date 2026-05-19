Armata rusă efectuează exerciții nucleare timp de trei zile, cu Putin plecat în China: vor fi mobilizați 65.000 de militari

Burevestnik cruise missile
Racheta nucleară rusească Burevestnik, supranumită „Cernobîlul zburător”. Foto: Profimedia

Armata rusă începe marţi trei zile de exerciţii şi antrenamente cu arme nucleare, mobilizând mii de soldaţi în ţară, a anunţat Ministerul rus al Apărării, în momentul în care preşedintele Vladimir Putin se află în vizită în China, relatează AFP.

„În perioada 19-21 mai, forţele armate ale Federaţiei Ruse desfăşoară un exerciţiu de pregătire şi utilizare a armamentului nuclear în caz de ameninţare de agresiune”, a anunţat Ministerul Apărării, notează News.ro.

Pe tot parcursul ofensivei sale din Ucraina, care durează de mai bine de patru ani, Moscova a adus în discuţie puterea armelor sale nucleare şi a ameninţat în repetate rânduri că le va folosi.

Aceste exerciţii au loc după expirarea, în februarie, a tratatului New START, ultimul tratat care limita arsenalele nucleare ruseşti şi americane.

Vor fi mobilizaţi peste 65.000 de militari şi 7.800 de tipuri de echipamente şi arme, dintre care peste 200 de lansatoare de rachete, a menţionat Ministerul Apărării. Vor participa avioane, nave, submarine şi submarine nucleare. Sunt prevăzute lansări de testare ale rachetelor balistice şi de croazieră, a adăugat ministerul.

„Exerciţiul va aborda, de asemenea, aspecte legate de antrenamentul comun şi de utilizarea armelor nucleare desfăşurate pe teritoriul Republicii Belarus”, a precizat aceeaşi sursă.

Începutul exerciţiului fusese deja anunţat luni de către Belarus.

Autorităţile belaruse, aliate ale Moscovei, au asigurat că antrenamentul programat „nu este îndreptat împotriva ţărilor terţe şi nu constituie o ameninţare la adresa securităţii regionale”.

Anul trecut, armata rusă a desfăşurat Oreşnik, cea mai recentă rachetă hipersonică având capacitate nucleară, pe teritoriul Belarusului, o ţară care se învecinează cu trei state membre ale Alianţei Nord-Atlantice - Polonia, Lituania şi Letonia -, precum şi cu Ucraina.

Sâmbătă, Rusia a suferit unul dintre cele mai masive atacuri cu drone din partea Ucrainei de la începutul conflictului, ca răspuns la bombardamentele ruseşti mortale asupra Kievului de acum trei zile.

