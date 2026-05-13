Armata rusă va avea dreptul legal să elibereze cetăţenii închişi în străinătate. „Intervenţiile vor necesita autorizarea lui Putin”

Parlamentul Rusiei a adoptat miercuri un amendament legislativ anunţat încă din martie, conform căruia armata rusă va avea pe viitor dreptul să elibereze cetăţenii ruşi închişi în străinătate, transmite dpa.

Intervenţiile respective vor necesita autorizarea de către preşedintele Vladimir Putin. Acesta trebuie să aprobe mai întâi modificarea legii, iar ulterior să emită un ordin pentru fiecare operaţiune militară.

Preşedintele camerei inferioare a parlamentului, Viaceslav Volodin, a declarat că " 'justiţia' occidentală s-a transformat într-o maşină de represiune pentru înăbuşirea celor care nu sunt de acord cu deciziile impuse de oficialii europeni. În aceste condiţii, este important să facem tot ce putem pentru a-i proteja pe cetăţenii noştri din străinătate".

Promulgarea noii forme a legii este considerată o simplă formalitate, afirmă dpa. Agenţia apreciază că Putin ar urmări să îşi asigure o protecţie mai bună pentru el însuşi, în condiţiile în care este urmărit de Tribunalul Penal Internaţional de la Haga pentru crime de război în Ucraina.

Intervenţia armatei pentru eliberarea sa ori a altor cetăţeni ruşi în caz de detenţie nejustificată din punctul de vedere al Moscovei va fi posibilă de acum înainte într-un cadru legal.

Unii experţi ruşi independenţi din domeniul judiciar sunt de părere, conform dpa, că amendamentele legislative sunt doar un mijloc de descurajare; ei nu se aşteaptă ca noua formă a legii să fie folosită în practică.

Putin a promulgat deja o lege care prevede că deciziile instanţelor străine nu vor fi puse în aplicare dacă sunt în conflict cu interesele Rusiei. De exemplu, Moscova nu mai respectă hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului şi nu recunoaşte Tribunalul Penal Internaţional.

Editor : Sebastian Eduard