Live TV

Armata rusă va avea dreptul legal să elibereze cetăţenii închişi în străinătate. „Intervenţiile vor necesita autorizarea lui Putin”

Data publicării:
Vladimir Putin
Foto: Profimedia

Parlamentul Rusiei a adoptat miercuri un amendament legislativ anunţat încă din martie, conform căruia armata rusă va avea pe viitor dreptul să elibereze cetăţenii ruşi închişi în străinătate, transmite dpa.

Intervenţiile respective vor necesita autorizarea de către preşedintele Vladimir Putin. Acesta trebuie să aprobe mai întâi modificarea legii, iar ulterior să emită un ordin pentru fiecare operaţiune militară.

Preşedintele camerei inferioare a parlamentului, Viaceslav Volodin, a declarat că " 'justiţia' occidentală s-a transformat într-o maşină de represiune pentru înăbuşirea celor care nu sunt de acord cu deciziile impuse de oficialii europeni. În aceste condiţii, este important să facem tot ce putem pentru a-i proteja pe cetăţenii noştri din străinătate".

Promulgarea noii forme a legii este considerată o simplă formalitate, afirmă dpa. Agenţia apreciază că Putin ar urmări să îşi asigure o protecţie mai bună pentru el însuşi, în condiţiile în care este urmărit de Tribunalul Penal Internaţional de la Haga pentru crime de război în Ucraina.

Intervenţia armatei pentru eliberarea sa ori a altor cetăţeni ruşi în caz de detenţie nejustificată din punctul de vedere al Moscovei va fi posibilă de acum înainte într-un cadru legal.

Unii experţi ruşi independenţi din domeniul judiciar sunt de părere, conform dpa, că amendamentele legislative sunt doar un mijloc de descurajare; ei nu se aşteaptă ca noua formă a legii să fie folosită în practică.

Putin a promulgat deja o lege care prevede că deciziile instanţelor străine nu vor fi puse în aplicare dacă sunt în conflict cu interesele Rusiei. De exemplu, Moscova nu mai respectă hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului şi nu recunoaşte Tribunalul Penal Internaţional.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
3
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Zelenskyy visit
4
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
Digi Sport
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
José Manuel Albares
Spania către Trump: Nu puteți folosi bazele noastre pentru războiul cu Iranul. „Toată lumea din Europa spune exact ceea ce spunem noi”
President of Lithuania Gitanas Nauseda arrives to attend the European Political Community summit at Blenheim Palace in Woodstock, Oxfordshire. Picture date: Thursday July 18, 2024.
Președintele Lituaniei, Gitana Nauseda: Putin nu se teme de Europa. Trebuie să cooperăm strâns cu SUA în toate demersurile
tgv italia
Călătorii mai simple cu trenul în UE: Comisia Europeană propune reguli noi
sarmat
Rusia anunță un test reușit al rachetei „apocalipsei” Sarmat, după ani de lansări eșuate. Imagini publicate de Kremlin
vladimir putin la birou
„Trebuie să știm când să ne oprim”. Propaganda rusă face scenarii pentru încheierea războiului din Ucraina
Recomandările redacţiei
INSTNAT_SUMMIT_B9_DECLATII_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki, după Summitul B9: Rusia e...
conf b9
Ce înseamnă NATO 3.0. Explicațiile lui Mark Rutte și cele ale lui...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Cine este liberalul care a sunat-o pe Lia Olguța Vasilescu: „Era...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Ce a răspuns Grindeanu, întrebat despre închiderea comentariilor pe...
Ultimele știri
Trump pune oprirea programului nuclear al Iranului mai presus de problemele financiare ale americanilor: „Nu mă gândesc la nimeni”
Victimele infracțiunilor vor fi anunțate când făptașii sunt eliberați din închisoare, evadează sau sunt internați. Legea, adoptată
Cum văd Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki decizia SUA de a retrage soldați din Germania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii primesc vestea pe care o așteptau de multă vreme. Mercur și Jupiter aduc noroc și mai multă...
Cancan
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Fanatik.ro
O anomalie climatică îi șochează pe experți. Cele mai fierbinți 50 de orașe din lume, concentrate într-o...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
De ce s-a rejucat, de fapt, prima finală a Cupei României. Meciul care a produs 700.000 de euro, în banii de...
Adevărul
România, în pragul colapsului energetic după oprirea reactoarelor de la Cernavodă: „Cea mai scumpă energie...
Playtech
Ce salariu are Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei şi soţia, vizită importantă la Bucureşti pentru...
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: de la UEFA Champions League, la retrogradare! N-au mai câștigat nimic de 18 meciuri
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
„Halucinațiile” AI la ANAF. Fiscul motivează respingerea contestațiilor cu articole de lege inexistente...
Newsweek
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Patru greșeli frecvente când călătorești cu animalul de companie. Una dintre ele te poate costa o amendă...
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...