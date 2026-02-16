„Armele-minune” ale lui Putin și-au ratat ținta. De ce „super-torpila nucleară” și „Cernobîlul zburător” nu ajută cu nimic Rusia

Vladimir Putin se laudă că Rusia a dezvoltat arme de ultimă generație cu capacități tehnice și tactice de neegalat, precum racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, poreclită „Cernobîlul zburător”, sau „super-torpila nucleară” Poseidon, însă aceste sisteme au o valoare practică foarte limitată, iar testele au demonstrat că eficiența lor a fost mult exagerată sau că sunt complet inutilizabile. În realitate, „armele-minune” ale lui Putin subminează securitatea națională a Rusiei pe termen lung și încurajează Statele Unite să dezvolte arme încă și mai performante.

În discursurile sale, Putin vorbește deseori despre arme „fără precedent” ce fac parte din arsenalul armatei ruse. Lista include nume precum Burevestnik, Poseidon, Avangard, Sarmat, Kinjal, Zircon și cea mai nouă armă, Oreșnik.

Folosirea rachetelor Oreșnik și Kinjal în Ucraina nu a avut niciun impact semnificativ asupra războiului, iar alte arme nici nu există încă sub forma unor sisteme ce pot fi testate sau folosite în luptă, potrivit unor rapoarte citate de The Insider.

Însă, chiar și în această stare, „armele-minune” ale Rusiei prezintă un pericol pe care Statele Unite și Europa nu îl pot ignora.

Despre racheta balistică cu rază intermediară de acțiune Oreșnik, Putin a spus că deține o putere cinetică comparabilă cu cea a unui „meteorit la fel de fierbinte ca Soarele”.

„Știm din istorie cum și unde au căzut meteoriți și ce consecințe au fost”, a spus Putin în timpul unui discurs susținut în 2024. „A fost destul să creeze întregi lacuri, nu-i așa? Care a fost rezultatul incidentului Tunguska? Este bine cunoscut.”

Folosirea rachetei Oreșnik împotriva Ucrainei poate fi văzută drept lovitura de deschidere într-o nouă cursă a înarmării în Europa care ar putea dura zeci de ani. Colaj foto: Profimedia Images

Racheta „invincibilă” care încalcă legile fizicii

Cu toate că liderul de la Kremlin a spus că racheta Oreșnik poate provoca distrugeri până la o adâncime de „trei sau patru, poate chiar mai multe, etaje sub nivelul solului” și că „forța impactului este colosală”, când a fost folosită în Ucraina, asupra fabricii de rachete „Pivdenmaș” din orașul Dnipro, nu au fost observate pagube însemnate.

În orice caz, nicio imagine din satelit cu locul impactului nu arată vreun lac, clădiri transformate în cenușă sau alte urmări de genul celor menționate de Putin când descria forța de distrugere a rachetei Oreșnik.

Racheta a fost folosită din nou, la începutul acestui an, într-un atac asupra orașului Liov. La fel ca în primul caz, nu au fost raportate pagube critice la fabrica de reparații avioane care a fost lovită.

Oreșnik are capacități de luptă limitate într-o configurație non-nucleară din cauza costurilor mari de utilizare și a preciziei scăzute. Lansatoarele mobile ale acestor rachete nu dețin infrastructura necesară pentru a fi utilizate în afara poligoanelor de testare, precum cel din Kapustin Iar.

Până acum, racheta Burevestnik a reprezentat o amenințare doar pentru populația Rusiei, după ce în august 2019, în timpul testării unității de propulsie nucleară, o explozie a ucis cel puțin șapte persoane. Foto: Profimedia Images

Racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik a fost descrisă de multe ori drept o „rachetă cu o rază de acțiune nelimitată”. Putin a spus că este „invincibilă în fața tuturor sistemelor de apărare antiaeriană și anti-rachetă existente și viitoare”.

Însă, conform calculelor, un sistem care ar avea parametrii vehiculați în cazul acestei rachete ar încălca legile fizicii, potrivit The Insider. Un proiect similar dezvoltat de SUA în anii ‘60, Pluto, a fost anulat pentru că racheta era prea scumpă și complexă pentru a fi utilizată.

Până acum, racheta Burevestnik a reprezentat o amenințare doar pentru populația Rusiei, după ce în august 2019, în timpul testării unității de propulsie nucleară, o explozie a ucis cel puțin șapte persoane: cinci au murit pe loc, iar doi au murit mai târziu din cauza expunerii la radiații.

Din cele 13 teste desfășurate în perioada 2016-2019, doar două au fost „parțial reușite”, potrivit estimărilor Statelor Unite.

Propagandiștii ruși visează să transforme Marea Britanie într-un „deșert radioactiv”

Sistemul Poseidon este un vehicul subacvatic autonom cu propulsie nucleară ce poate fi dotat atât cu focoase convenționale, cât și nucleare. Această „armă-minune” a fost invocată de mai multe ori de propaganda rusă pentru a amenința Occidentul.

Una dintre cele mai memorabile amenințări a fost cea lansată de propagandistul și prezentatorul TV Dmitri Kiseliov în 2022, prin care descria cum Marea Britanie se va scufunda într-un „abis oceanic”.

„O explozie a acestei torpile termonucleare în largul coastei Marii Britanii ar înălța un val gigantic – un tsunami de până la 500 de metri înălțime”, a spus Kiseliov. „Un astfel de zid de apă ar livra doze extreme de radiație. Măturând Insulele Britanice, ar transforma orice ar mai rămâne din acestea într-un deșert radioactiv ce nu ar mai putea fi folosit în niciun fel pentru o lungă perioadă de timp.”

Torpilele Poseidon, denumite și „arma Apocalipsei”, sunt de 30 de ori mai mari decât unele obișnuite și au o rază de acțiune de 10.000 de kilometri. Rusia are un singur submarin capabil să le lanseze. Foto: Profimedia Images

Cel mai probabil, Kremlinul chiar crede că o astfel de „super-torpilă nucleară” ar putea produce pagube de proporții uriașe. Totuși, o explozie nucleară subacvatică nu ar putea provoca tsunamiuri radioactive catastrofale, potrivit rapoartelor citate.

În același timp, proiectul pare a fi unul dintre cele mai costisitoare din istoria modernă a industriei de apărare a Rusiei, fiind descris de multe ori drept un „megaproiect care risipește bani la nesfârșit”.

Mai mult, Poseidon nu poate fi lansat decât de submarine nucleare uriașe construite special în acest sens. Până acum, Rusia are un singur submarin de acest tip, BS-329 Belgorod, iar alte două sunt în construcție.

„Armele-minune” ale lui Putin au fost inutile în războiul din Ucraina

Până acum, atacurile demonstrative cu Oreșnik și lansarea rachetelor hipersonice Kinjal și Zircon nu au produs nici pe departe un efect destul de puternic pentru a putea afecta în mod decisiv cursul războiului din Ucraina. Celelalte tipuri de „arme-minune” ale lui Putin nu sunt compatibile deloc cu un conflict convențional.

Odată cu expirarea tratatului New START, aceste „super-arme” vor reprezenta un obstacol major în calea semnării unui nou acord între Moscova și Washington pentru limitarea arsenalelor lor nucleare, ceea ce va afecta negativ securitatea națională a Rusiei pe termen lung.

În loc să sporească puterea militară și capacitatea de descurajare a Rusiei, aceste invenții rusești, care ridică multe semne de întrebare legate de presupusele lor capacități tehnice, vor împinge Statele Unite într-o situație în care vor fi forțate să se pregătească din nou de testarea armelor sale nucleare.

Editor : Raul Nețoiu