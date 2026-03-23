Un rezervor de combustibil din portul Primorsk de la Marea Baltică, cel mai mare centru exportator de petrol din vestul Rusiei, a luat foc după un atac cu drone, a declarat luni, prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, guvernatorul regional Alexander Drozdenko, informează Reuters.

Portul, care poate exporta peste 1 milion de barili de țiței pe zi, este o piață majoră de export pentru țițeiul Urals, produs de Rusia, și pentru motorina de înaltă calitate.

Conform surselor, exporturile de motorină din port au ajuns la 16,8 milioane de tone metrice anul trecut.

Ucraina și-a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, lovind instalațiile de exportare a petrolului și rafinăriile de petrol, în încercarea de a submina economia de război a Moscovei.

Primorsk a fost, de asemenea, atacat în septembrie, când încărcările de petrol au fost întrerupte.

Guvernatorul a declarat că 35 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad în atacuri recente, în timp ce ministerul Apărării a transmis că 249 de drone au fost interceptate și distruse deasupra Rusiei peste noapte.

