Live TV

Video Atac cu drone asupra celui mai mare port rusesc pentru exportul de petrol de la Marea Baltică

Data actualizării: Data publicării:
Explozie in portul Primorsk
Explozie în portul Primorsk. Foto: Captură video X

Un rezervor de combustibil din portul Primorsk de la Marea Baltică, cel mai mare centru exportator de petrol din vestul Rusiei, a luat foc după un atac cu drone, a declarat luni, prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, guvernatorul regional Alexander Drozdenko, informeaReuters.

Portul, care poate exporta peste 1 milion de barili de țiței pe zi, este o piață majoră de export pentru țițeiul Urals, produs de Rusia, și pentru motorina de înaltă calitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Conform surselor, exporturile de motorină din port au ajuns la 16,8 milioane de tone metrice anul trecut.

Ucraina și-a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești, lovind instalațiile de exportare a petrolului și rafinăriile de petrol, în încercarea de a submina economia de război a Moscovei.

Primorsk a fost, de asemenea, atacat în septembrie, când încărcările de petrol au fost întrerupte.

Guvernatorul a declarat că 35 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad în atacuri recente, în timp ce ministerul Apărării a transmis că 249 de drone au fost interceptate și distruse deasupra Rusiei peste noapte.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Medicii i-au pus durerile pe seama unei întinderi musculare, dar diagnosticul de la 22 de ani a dărâmat-o...
Cancan
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Fanatik.ro
Mihai Stoica, dezvăluiri despre transferurile din vară de la FCSB: „Trei-patru jucători trebuie să vină. Pe...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Dezvăluiri-bombă din dosarul ”paralel” al lui Călin Georgescu. Cine e fostul senator PSD chemat să rezolve...
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Regula de la trecerea de pietoni pe care mulți șoferi o greșesc. Când ești obligat să oprești, de fapt
Digi FM
Cum a ajuns Ceaușescu la curtea Reginei ca să cumpere un avion „expirat”. Povestea ROMBAC 1-11, mândria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
78.000 de oameni la unison! Simona Țăranu: ”Recunosc! Mi s-a făcut pielea de găină”
Pro FM
Imagini virale cu Justin Timberlake în arest: „Mă tratați ca pe un criminal”. Artistul a făcut o serie de...
Film Now
Cine l-a salvat pe Chuck Norris când și-a pierdut „sufletul” la Hollywood: „A fost un exemplu de credință și...
Adevarul
The Economist: războiul din Iran îl face pe Donald Trump mai slab și mai imprevizibil
Newsweek
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Filmul care înregistrează cel mai profitabil debut al anului la box office. Scor de 95% pe Rotten Tomates
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...