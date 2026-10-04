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Atac cu drone asupra unei baze aeriene din Rusia. Un incendiu uriaș a izbucnit la aerodromul care găzduiește avioane Su-34 și Su-35

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Avioane de luptă Su-35, Su-34 și Su-30. Foto: Profimedia
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Drone de atac ucrainene au vizat duminică dimineață, 4 octombrie, aerodromul militar Hanskaia, situat în apropierea orașului Maikop, în Republica Adîgheia din Caucazul de Nord al Rusiei, provocând un incendiu de amploare, relatează Kyiv Post.

Localnicii au relatat că atacul cu drone a început la scurt timp după ora locală 01:00 și a continuat în primele ore ale dimineții. Canalele regionale de monitorizare au semnalat treceri repetate ale dronelor și activitatea apărării antiaeriene în zona orașului Maikop.

Imagini geolocalizate publicate pe rețelele sociale au confirmat existența unui incendiu la aerodromul militar, situat la aproximativ șase kilometri de Maikop și la circa 500 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina.

Anomaliile termice de la aerodrom au fost confirmate independent și de sistemul FIRMS (Fire Information for Resource Management System) al NASA, care a detectat semnături termice asociate unor incendii de temperatură ridicată în perimetrul operațional al bazei aeriene.

Aerodromul găzduiește Baza 272 de Aviație pentru Instruire a Forțelor Aerospațiale Ruse, înființată după desființarea, în 2009, a Regimentului 761 de Aviație pentru Instruire.

În pofida statutului său de bază de instruire, forțele ruse folosesc în mod activ instalația și ca centru operațional pentru logistică, desfășurarea forțelor și realimentare, în sprijinul unităților de aviație tactică implicate în atacuri cu rachete și bombe planante asupra teritoriului ucrainean.

Imagini din satelit realizate în ultimele luni au arătat mai multe aeronave de luptă și de sprijin desfășurate la bază, printre care avioane de atac Su-24, avioane de luptă multirol Su-30, Su-34 și Su-35S, avioane de antrenament L-39, elicoptere utilitare Mi-8 și aeronave militare de transport.

Baza a mai fost vizată de atacuri ucrainene cu rază lungă de acțiune în luna decembrie.

Atacul din cursul nopții asupra bazei Hanskaia reprezintă a doua lovitură consecutivă cu rază lungă de acțiune asupra unei infrastructuri importante a aviației și a sistemelor de lansare rusești într-un interval de 24 de ore.

Sâmbătă dimineață, 3 octombrie, drone de atac ucrainene au lovit baza de drone Țîmbulovo din regiunea Oriol, în vestul Rusiei, provocând mai multe incendii la instalații de depozitare și lansare identificate prin informații din surse deschise și cu ajutorul senzorilor termici ai NASA.

Complexul din Oriol este folosit drept principal centru de lansare al Moscovei pentru munițiile de tip Geran-4 și Geran-5, propulsate de motoare turboreactoare și utilizate în atacurile asupra Kievului.

Monitorizarea prin satelit efectuată pe parcursul lunii septembrie a indicat lucrări rapide de extindere a bazei Țîmbulovo, inclusiv construirea a opt adăposturi consolidate cu formă de cupolă, a unor noi platforme pavate pentru lansări și a 14 hangare.

De asemenea, au fost observate lucrări pentru transformarea unor spații de depozitare de la suprafață în buncăre subterane, cu scopul de a le proteja împotriva atacurilor cu drone.

Editor : Ș.A.

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