Atac de amploare al Ucrainei asupra unor regiuni rusești: cel puțin patru morți și peste 500 de drone doborâte

Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Cel puțin patru persoane au murit în urma unui atac de amploare cu drone ucrainene asupra unor regiuni rusești, printre care Moscova, care s-a confruntat cu cel mai puternic atac de peste un an. Trei persoane au murit în regiunea Moscovei și una în regiunea Belgorod, au anunțat duminică autoritățile, relatează Reuters.

Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că o femeie a murit în urma lovirii unei locuințe în orașul Himki, situat la nord de capitală, adăugând că echipele de salvare caută o altă persoană printre dărâmături. Doi bărbați au murit în satul Pogorelki, din districtul Mîtișci. Mai multe blocuri de locuințe și obiective de infrastructură au fost avariate, a precizat acesta.

Apărarea antiaeriană a distrus 81 de drone care se îndreptau spre Moscova începând de la miezul nopții, a raportat TASS, citându-l pe primarul Serghei Sobianin, acesta fiind cel mai mare atac asupra capitalei din ultimul an.

Sobianin a declarat că 12 persoane au fost rănite, în special în apropierea intrării în rafinăria de petrol din Moscova, iar trei case au fost avariate. „Tehnologia” rafinăriei nu a fost afectată, a adăugat el.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că 556 de drone au fost doborâte deasupra țării în timpul nopții și până dimineața.

Cel mai mare aeroport al țării – Sheremetyevo din Moscova – a declarat că resturi de drone au căzut pe teritoriul său fără a provoca pagube.

Informația vine în contextul în care, în noaptea de miercuri spre joi, Rusia a lansat un atac masiv combinat cu peste 670 de drone de atac și 56 de rachete asupra Ucrainei, soldat cu un mort și peste 31 de răniți, a declarat Volodimir Zelenski.

Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”

Momentul în care rușii au luat la țintă un vehicul al ONU, apoi au publicat imaginile. „Și-au documentat propria crimă de război”

