Video Atac rusesc cu drone asupra unei piețe din Ucraina: cinci morți și peste 20 de răniți

Atac masiv cu rachete și drone în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Un atac cu drone rusești asupra unei piețe din sudul Ucrainei a provocat moartea a cinci persoane și rănirea a 21, printre care și o fată de 14 ani, potrivit Parchetului General. Atacul a avut loc în orașul Nikopol, situat pe malul celălalt al râului Dnipro, față de teritoriile ocupate de Rusia de la invazia pe scară largă, din februarie 2022, anunță BBC.

Imaginile publicate de procurorul regional arată chioșcuri distruse, acoperite de resturi de metal și sticlă.

Acest incident survine după ce cel puțin 15 civili au fost uciși vineri în urma unor atacuri cu drone și rachete în toată Ucraina.

Între timp, un atac cu drone și rachete lansat de Ucraina asupra orașului rus Taganrog, din sudul țării, a ucis cel puțin o persoană și a rănit grav alte patru, a declarat Rusia.

Orașul ucrainean Nikopol este frecvent ținta atacurilor, iar aproape jumătate din cei 100.000 de locuitori ai orașului au plecat de mult timp pentru a se pune la adăpost.

Însă aceste drone au lovit în mijlocul dimineții de sâmbătă – într-o zonă aglomerată – iar numărul victimelor este ridicat.

Doi bărbați au fost răniți într-un al doilea atac asupra aceleiași locații, a declarat procurorul, adăugând că atacurile sunt investigate ca fiind crime de război.

Rusia a lansat din nou aproape 300 de drone împotriva Ucrainei în timpul nopții, au declarat autoritățile ucrainene, iar victime au fost raportate și în orașul Harkov din nord-est și în regiunea Sumî din nord.

Între timp, Moscova a declarat că a doborât 85 de drone ucrainene.

Guvernatorul regional al Rostovului, Yuri Slyusar, a declarat că atacul din Taganrog a provocat izbucnirea unui incendiu în incinta unei companii de logistică din oraș.

Un oficial al Ministerului Apărării din Ucraina a atribuit victimele „operațiunilor ruse de apărare aeriană”.

De asemenea, Kievul a raportat două atacuri asupra unor fabrici despre care a afirmat că erau utilizate de complexul militar-industrial rus.

Oficialul din domeniul apărării a declarat că a avut loc un „atac de amploare” asupra unei fabrici din Togliatti care producea cauciuc sintetic și materii prime petrochimice.

Ulterior, Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat că atacurile cu drone au oprit producția la uzina metalurgică din Alchevsk, situată într-o zonă ocupată de Rusia din regiunea Luhansk a Ucrainei.

Ca urmare a atacului, al doilea într-o lună, furnalele, atelierele de producție și alte zone cheie ale fabricii au fost avariate, a declarat agenția.

Președintele Volodimir Zelenski i-a propus Rusiei o armistițiu pentru sărbătorile de Paște. Însă, până în prezent, Moscova ignoră această propunere.

