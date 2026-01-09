Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, modalitatea prin care Putin încearcă să-și reafirme autoritatea: „O acțiune de PR”

Atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei în Ucraina, în apropierea frontierei cu UE, are ca scop intimidarea aliaților occidentali ai Kievului și semnalează nemulțumirea lui Vladimir Putin față de recentele eșecuri în politica externă, inclusiv în Venezuela, au declarat vineri analiștii, relatează The Moscow Times.

La câteva zile după ce negociatorii europeni și americani au dezvăluit un plan de menținere a păcii postbelice pentru Ucraina, Rusia a țintit în noaptea de joi spre vineri o infrastructură din regiunea vestică a țării, Liov, cu racheta balistică cu rază medie de acțiune (IRBM) Oreșnik, capabilă să transporte arme nucleare.

Se crede că aceasta este doar a doua utilizare cunoscută a armei în luptă.

În timp ce Moscova a declarat că atacul a fost o reacție la un presupus atac cu drone asupra reședinței liderului de la Kremlin în decembrie, la aproape patru ani după invazia Rusiei în Ucraina, analiștii au afirmat că această mișcare a fost menită să transmită un mesaj clar liderilor occidentali și să îi sperie pe europenii obișnuiți.

„Vladimir Putin folosește acest lucru pentru a comunica cu Occidentul, deoarece ar putea, fără îndoială, să obțină aceleași efecte operaționale și fără această rachetă”, a declarat pentru AFP Cyrille Bret, expert în Rusia la Institutul Montaigne din Paris.

„Pe măsură ce europenii își dezvoltă capacitățile de apărare aeriană, aceasta este o modalitate de a le reaminti vulnerabilitatea”, a adăugat el.

Kremlinul a promovat Oreșnik ca fiind o armă „de ultimă generație”, care se deplasează cu viteze hipersonice, poate lovi ținte din întreaga Europă și nu poate fi interceptată.

Într-o convorbire telefonică vineri, liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei au declarat că utilizarea rachetei de către Rusia este o „escaladare inacceptabilă”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a guvernului britanic. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a afirmat că Rusia folosește „acuzații fabricate pentru a justifica atacul”, potrivit purtătoarei de cuvânt. Ucraina a negat că ar fi vizat reședința lui Putin.

Primarul orașului Liov, Andrii Sadovi, a declarat pe Facebook că atacul reprezintă „un nou nivel de amenințare — nu numai pentru Ucraina, ci și pentru securitatea Europei”.

Racheta a fost lansată pentru prima dată asupra orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, în 2024. Alegerea unei noi ținte situate la aproximativ 70 de kilometri de granița cu Uniunea Europeană a fost semnificativă, au afirmat observatorii.

„Este mult mai aproape de granițele UE”, a declarat Etienne Marcuz, membru asociat al Fundației pentru Cercetare Strategică, un grup de reflecție francez, pe X.

„Probabil că acest lucru ar trebui interpretat ca un mesaj adresat țărilor europene”, a afirmat el, adăugând că rezultatul atacului a fost „probabil mai mult psihologic decât operațional”.

Unii observatori au considerat atacul ca fiind o încercare a lui Putin de a-și reafirma autoritatea după o serie de eșecuri, printre care capturarea de către Washington a liderului venezuelean Nicolas Maduro, confiscarea unei nave sub pavilion rus în Atlanticul de Nord și noi demonstrații în Iran care contestă autoritățile aliate Moscovei.

„Este o armă psihologică – un instrument al războiului cognitiv al lui Putin împotriva Ucrainei și Occidentului – mai degrabă decât o armă de distrugere fizică în masă”, a scris Mick Ryan, general-maior în rezervă al armatei australiene și analist al războiului din Ucraina.

El a afirmat că utilizarea rachetei Oreșnik este „semnul unui lider temător și îngrijorat, și nu al unuia încrezător și care anticipează victoria”. Această mișcare nu a putut ascunde faptul că Rusia avea putere redusă „de a influența evenimentele sau de a răspunde la situații militare neprevăzute care implicau aliații și prietenii săi din afara granițelor sale”, a adăugat el.

Timothy Ash, un economist specializat în piețele emergente, cu accent pe Rusia, a exprimat o opinie similară, subliniind daunele relativ limitate la fața locului după atacul cu rachete.

„Oreșnik este extrem de eficient, dar și foarte costisitor, iar din punctul de vedere al analizei cost-beneficiu, nu are niciun sens să fie utilizat în Ucraina”, a scris el.

„Utilizarea Oreșnik pare mai degrabă o acțiune de PR, poate menită să transmită administrației Trump nemulțumirea Rusiei față de situația mondială în general”, a adăugat el.

În timp ce Rusia numește Oreșnik o rachetă hipersonică, analiștii occidentali din domeniul apărării spun că nu este o armă revoluționară.

„Cel mai probabil NU este o rachetă hipersonică”, a spus Marcuz, adăugând că Europa dispune de mijloace de interceptare a rachetelor balistice cu rază medie de acțiune (IRBM). „Focosele multiple ale rachetei Oreshnik ar putea reprezenta o problemă, în funcție de momentul în care sunt lansate”, a adăugat el.

În decembrie, aliatul lui Putin, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că arma a fost amplasată în țara sa, care se învecinează cu flancul estic al NATO.

