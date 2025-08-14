Proiectul ucrainean OSINT DeepState a raportat luni că forțele ruse au străpuns liniile defensive din apropierea orașului Dobropillia, din regiunea Donețk, în estul Ucrainei, avansând spre orașele Kramatorsk și Sloviansk. Analiștii independenți, citați de Meduza, avertizează că încă nu există confirmări vizuale ale acestor afirmații, dar, dacă se confirmă, breșa ar marca una dintre cele mai mari avansări ale Rusiei din ultimele luni. Totuși, trupele trimise de Kremlin nu și-au consolidat, deocamdată, câștigurile și nu și-au stabilit o poziție în zonă, astfel că unii analiști spun că este puțin probabil ca actuala ofensivă să se transforme, în curând, într-o breșă la nivel operațional.

Pe 11 august, DeepState a raportat că forțele ruse au avansat cu opt până la zece kilometri la nord de Pokrovsk, ajungând în satele Kucheriv Yar și Zolotyi Kolodyaz, unde adună trupe pentru noi atacuri. De la Kucheriv Yar, s-au deplasat către satul Vesele din apropiere, unde se aflau aproximativ 20 de soldați ruși, potrivit proiectului OSINT.

Potrivit DeepState, care are legături strânse cu Ministerul Apărării din Ucraina, armata rusă încearcă, de asemenea, să stabilească poziții în apropierea autostrăzii Dobropillia-Kramatorsk, concentrându-se în jurul satelor Novovodyane și Petrivka.

DeepState a declarat că trupele ruse „au căutat puncte slabe pentru a avansa mai departe” și că lucrează pentru a se întări rapid și a-și consolida forțele în vederea continuării ofensivei. A adăugat că comandanții ucraineni „fie nu înțeleg pe deplin gravitatea problemei, fie prezintă situația ca fiind «sub control»”.

Potrivit grupului OSINT, forțele ucrainene au construit noi fortificații în jurul localităților Zolotyi Kolodyaz, Shakhove și așezărilor din apropiere - poziții pe care trupele ruse „le ocolesc calm și pe care le vor ocupa și utiliza ulterior pentru propria apărare”. Dacă Rusia va captura în totalitate Zolotyi Kolodyaz, Kucheriv Yar, Vesele și alte sate din apropiere, Ucraina „ar putea să se confrunte cu o situație în care Dobropillia va cădea mai repede decât Pokrovsk”, a avertizat DeepState.

În aceeași zi, Pasi Paroinen, analist militar al grupului Black Bird din Finlanda, a declarat că situația din nordul Pokrovskului „se deteriorează rapid”. Potrivit acestuia, trupele ruse au avansat cu aproximativ 17 kilometri dincolo de liniile defensive ucrainene între 9 și 11 august. „Unitățile ruse din prima linie ar fi ajuns la drumul T0514 Dobropillia-Kramatorsk, iar grupuri de infiltrare ruse au fost semnalate și în apropierea localității Dobropillia”, a scris Paroinen pe platforma X.

La sfârșitul lunii iulie, Ukrainska Pravda a raportat că forțele ruse au avansat cu mai mult de 10 kilometri de-a lungul autostrăzii Pokrovsk-Kostiantynivka din luna mai, creând amenințarea de încercuire a aglomerării Pokrovsk-Myrnohrad. Potrivit sursei de știri, expansiunea Rusiei către Zolotyi Kolodyaz și Novovodyane „înseamnă, de fapt, pierderea definitivă a acelui drum”, care era considerat principala linie de aprovizionare a Pokrovskului. Traseul a fost închis pentru civili în iunie din cauza atacurilor cu drone rusești.

Reacții în Ucraina

Grupul strategic operațional „Dnipro” din Ucraina a declarat că, în ciuda pierderilor suferite, forțele rusești își folosesc avantajul numeric și „încearcă să se infiltreze în grupuri mici dincolo de prima linie a pozițiilor ucrainene”. Cu toate acestea, trupele rusești nu controlează teritoriul, a afirmat grupul. Descriind situația ca fiind dificilă, „Dnipro” a declarat că cele mai aprige lupte de pe front au loc în apropierea localităților Dobropillia și Pokrovsk, adăugând că trupele ucrainene „distrug” unitățile rusești.

Pe 12 august, Statul Major General al Ucrainei a declarat într-un comunicat că forțele sale „iau măsuri eficiente” pentru a opri avansul Rusiei în sectoarele Dobropillia și Pokrovsk.

Unitățile noastre sunt angajate în lupte defensive intense împotriva forțelor inamice superioare. Numai în sectorul Pokrovsk, ocupanții au concentrat un grup de peste 110.000 de soldați. (...) Situația este dificilă și fluidă, dar forțele de apărare iau toate măsurile necesare pentru a identifica și distruge grupurile ostile.

Luptătorii din Brigada Azov au preluat recent o secțiune a liniei defensive de pe frontul Pokrovsk, în apropiere de Dobropillia și autostrada Dobropillia-Kramatorsk, a raportat Ukrainska Pravda pe 12 august. Azov a declarat că forțele sale au blocat trupele ruse „într-o anumită zonă”.

Sectorul era anterior sub responsabilitatea grupului tactic „Pokrovsk” al Forțelor Armate Ucrainene, care, potrivit personalului militar care a vorbit cu Ukrainska Pravda, „nu reușea deloc să apere această parte a frontului”.

Bogdan Krotevici, fostul șef de stat major al Azov, a declarat într-un apel adresat președintelui Volodimir Zelenski că linia Pokrovsk-Kostiantynivka este „fără exagerare, un dezastru total” și că situația se înrăutățește pe zi ce trece. „De fapt, nu există o linie de contact fixă”, a spus Krotevici. El a adăugat că Pokrovsk și Myrnohrad sunt aproape încercuite, Kostiantinivka este „pe jumătate încercuită”, iar forțele ruse avansează spre Kramatorsk și Druzhkivka.

Taras Chmut, șeful Come Back Alive, o organizație caritabilă care sprijină personalul militar ucrainean, a avertizat că situația din regiunea Donețk din Ucraina ar putea permite grupurilor blindate ruse să pătrundă în spatele liniilor ucrainene. „Și harta va începe să se „schimbe” din nou, așa cum s-a întâmplat în 2022 - cu zeci, chiar sute de kilometri pătrați pe zi”, a spus el.

Utilizatorul platformei X, Tatarigami_UA, care se descrie ca fiind ofițer de rezervă ucrainean, a susținut că „situația actuală este gravă, dar departe de colapsul sugerat de unii”. El a menționat că „atât în 2014, cât și în 2015, Rusia a lansat ofensive majore înaintea negocierilor pentru a câștiga avantaje”.

Reacții în Rusia

Canalele Telegram pro-război din Rusia susțin că grupuri rusești de sabotaj și recunoaștere s-au infiltrat în zona din jurul Dobropillia. „Unitățile noastre avansate avansează într-adevăr în această direcție, dar este încă dificil să se evalueze amploarea reală sau forțele pe care armata rusă le-a angajat în ofensivă”, a declarat canalul Two Majors.

Canalul Rybar, care are legături cu Ministerul Apărării din Rusia, a declarat că este prea devreme pentru a afirma că forțele rusești au asigurat poziții în apropierea Dobropillia. „Până nu vedem imagini de la sistemele de control obiectiv, este dificil să vorbim despre o străpungere pe scară largă”, au remarcat autorii săi.

Analistul politic pro-Kremlin Serghei Markov a declarat că trupele ruse au reușit să străpungă frontul datorită „unei prăbușiri parțiale a frontului ucrainean din cauza lipsei de trupe”. „Avansul este un cadou pentru Putin și Trump înaintea negocierilor și spune că Zelenski și Europa trebuie să cedeze tot Donbasul ca schimb teritorial - altfel armata rusă îl va lua cu forța”, a spus Markov.

Consecințele potențiale

Forțele rusești nu vor reuși, probabil, să transforme câștigurile tactice obținute în jurul localității Dobropillia într-o breșă la nivel operațional în viitorul apropiat, au scris analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit ISW, trupele rusești nu au reușit până în prezent să aducă întăriri pentru a fortifica teritoriul capturat în timpul avansului și vor întâmpina probabil o rezistență puternică din partea Ucrainei dacă vor încerca acest lucru. Statul Major al Ucrainei a anunțat deja că comandanții au trimis forțe suplimentare în zonă.

Până în prezent, unități mici de sabotaj și recunoaștere au efectuat avansul în sectorul Dobropillia, au remarcat analiștii. Aceste grupuri au pătruns în spatele Ucrainei, căutând puncte slabe în apărarea acesteia înainte de a încerca să-și consolideze forțele și să atace în efortul de a câștiga un punct de sprijin. Avansul din apropierea Dobropillia a fost mai rapid și mai amplu decât de obicei, dar „capacitatea Rusiei de a transforma aceste avansuri tactice într-o breșă la nivel operațional în viitorul apropiat nu este sigură”.

ISW a afirmat că ceea ce ar putea părea un avans brusc al Rusiei a fost, de fapt, rezultatul unor luni de pregătiri care au implicat „cheltuieli semnificative de resurse” pentru Rusia. The Wall Street Journal, citând un ofițer al Brigăzii Azov care servește în zonă, a raportat că trupele ruse au găsit un punct slab în liniile ucrainene după câteva săptămâni de atacuri de sondare și au folosit rezerve mari de forță de muncă pentru a le străpunge.

Într-o postare pe platforma X, Michael Kofman, analist militar și cercetător principal la Carnegie Endowment for International Peace, a descris avansul ca fiind „un simptom al provocărilor și problemelor” cu care se confruntă armata ucraineană - și anume unități cu efective insuficiente și absența unor linii defensive continue.

În același timp, Kofman a remarcat că, deși linia defensivă pare clar încălcată atunci când se privește harta, în practică acest lucru nu înseamnă mare lucru, deoarece „acesta nu este un război de tranșee ținut de infanterie, ci de poziții bine camuflate pentru vehicule și grupuri mici de infanterie, cu spații mari între ele”. El a spus că situația forțelor ucrainene s-ar putea înrăutăți, având în vedere avansul actual al Rusiei, dar este încă prea devreme pentru a trage concluzii.

ISW a subliniat, de asemenea, că mulți bloggeri ruși pro-război proeminenți - care adesea „exagerează avansul rus” - au fost mai rezervați de data aceasta, spunând că este prea devreme pentru a vorbi despre o străpungere a liniilor inamice pe scară largă, deoarece forțele ruse nu și-au consolidat încă pozițiile.

