Autoritățile ruse au oprit complet internetul în Moscova și Sankt Petersburg. Rușii nu mai pot trimite nici măcar SMS

Autoritățile au început să blocheze internetul mobil în Moscova și Sankt Petersburg, pe fondul pregătirilor pentru Ziua Victoriei. Potrivit datelor Downdetector, numărul plângerilor privind imposibilitatea de a accesa internetul în aceste orașe a început să crească după ora 7:00. Utilizatorii semnalează că nu pot deschide aplicațiile și site-urile web și că se înregistrează probleme cu plata serviciilor.

În același timp, în Moscova nu funcționează nici măcar „listele albe” de resurse, care ar trebui să rămână accesibile în cazul întreruperilor. De asemenea, în capitală nu se trimit SMS-uri, lucru despre care s-a avertizat cu o zi înainte într-un comunicat adresat serviciilor de transport.

MTS a răspuns la plângerile moscoviților afirmând că lipsa conexiunii se datorează „interferențelor radio externe” și a numit acest lucru „forță majoră”, pentru care operatorul nu poartă vina. T2 a explicat restricțiile prin măsuri de securitate în ajunul sărbătorilor, care nu depind de funcționalitatea rețelelor.

În Sankt Petersburg se deschid doar site-urile și aplicațiile din „lista albă”. În același timp, internetul mobil din oraș a fost, de asemenea, oprit pentru câteva ore în jurul miezului nopții din cauza atacului dronelor ucrainene. În total, în decurs de 24 de ore, au fost primite 3,2 mii de plângeri privind problemele de conexiune din Moscova și 3,8 mii din Sankt Petersburg.

În acest context, „Sber” și-a avertizat clienții cu privire la restricțiile de funcționare ale serviciilor sale în perioada sărbătorilor. În comunicat se menționează că, în perioada 5-9 mai, pot apărea dificultăți în ceea ce privește plățile electronice, accesul la serviciile băncii, primirea de SMS-uri și utilizarea terminalelor. La rândul său, „Yandex” a anunțat existența unor probleme cu comandarea taxiurilor. „Serviciul ar putea funcționa incorect. Nu toți șoferii vor putea intra în serviciu și accepta comenzi”, au menționat reprezentanții companiei.

Cu o zi înainte, operatorii de telefonie mobilă „Beeline”, MTS, „Megafon” și T2 au trimis, de asemenea, locuitorilor din Moscova și Sankt Petersburg avertismente privind întreruperile de serviciu în ajunul Zilei Victoriei. O sursă a The Moscow Times din cadrul uneia dintre serviciile de transport din capitală a informat că autoritățile vor întrerupe internetul mobil și serviciile SMS în zilele de 5, 8 și 9 mai, între orele 7:00 și 12:00 (ora Moscovei). Vor rămâne disponibile doar apelurile telefonice.

