„Avem nevoie de răspunsuri!”. Rudele echipajului dispărut de pe „Moskva” încep să-și strige disperarea, în lipsa oricăror informații

Câteva zile după ce crucișătorul „Moskva” s-a scufundat în Marea Neagră, Iulia Țivova a căutat cu disperare informații despre fiul ei, Andrei. La fel ca altor sute de familii ale membrilor echipajului, nu i s-a spus nimic despre soarta tânărului marinar, în condițiile în care Moscova susține că evenimentul nu s-a soldat cu victime. Apoi, luni dimineață, Iulia a primit un telefon de la Ministerul rus al Apărării. Fiul ei era mort, relatează „The Guardian”.

„Avea doar 19 ani, era recrut”, a povestit Iulia Țivova, plângând la telefon. „Nu mi-au spus nimic altceva, nicio informație despre când va avea loc înmormântarea. Sunt sigură că nu este singurul care a murit”, a declarat femeia corespondentului The Guardian.

Un secret de stat

Rudele marinarilor care au servit la bordul crucișătorului „Moskva” cer răspunsuri, în condițiile în care Ministerul rus al Apărării a încercat să păstreze tăcerea despre ce s-a întâmplat cu echipajul navei, estimat la 510 persoane. Numărul total de morți, răniți și dispăruți rămâne un secret de stat.

Autoritățile ruse nu recunosc că nava-amiral a Flotei ruse la Marea Neagră ar fi fost lovită de rachete ucrainene, așa cum susține Kievul, și spun că la bord a avut loc un incendiu accidental, care a dus apoi la detonarea unor muniții aflate la bord, ceea ce a provocat avarii ale fuselajului. În cele din urmă, nava s-a scufundat în timp ce era tractată către portul Sevastopol din Crimeea, iar autoritățile ruse spun că asta s-a întâmplat din cauza unei furtuni pe mare, deși aplicațiile de monitorizare a vântului nu au indicat astfel de condiții meteo în momentul scufundării navei.

Moscova susține, de asemenea, că nu a înregistrat victime în rândul echipajului și că toți marinarii de la bord - al căror număr nu este cunoscut oficial - au fost evacuați la timp. Ca să convingă, Ministerul rus al Apărării a publicat sâmbătă imagini cu zeci de bărbați îmbrăcați în uniforme de marină, despre care a spus că ar fi chiar echipajul crucișătorului „Moskva”. Ei s-au întâlnit la Sevastopol cu șeful Marinei ruse, care le-a spus că vor servi în continuare în cadrul forțelor navale, deși nu mai au un vas.

Încep să apară dovezi

Luni, la aproape patru zile de la incident, au apărut fotografii și o înregistrare video care ar arăta nava „Moskva” înclinată, cu puțin timp înainte de a se scufunda. Imaginile, a căror proveniență nu a fost stabilită, arată că au fost lansate bărcile de salvare, fiind dat probabil ordinul de abandonare a navei.

Moartea tânărului Andrei Țivov este deja a doua confirmare că pe nava de război au existat victime. Mama unui alt marinar aflat la bord, citată de „Novaia Gazeta. Evropa” a declarat că fiul ei i-a spus într-un apel telefonic că „Moskva” a fost lovită de trei rachete venite dinspre uscat, de pe teritoriul ucrainean, a relatat BBC. „M-a sunat și plângea din cauza a ceea ce a văzut. A fost terifiant”, a povestit ea, adăugând că ea însăși a așteptat îngrozită vești despre fiul ei. El i-a spus că nu vrea să îi dea detalii, pentru că ceea ce a văzut a fost oribil. Mulți dintre răniți și-au pierdut membrele din cauza exploziilor.

Între timp, alte trei familii au făcut public faptul că nu își găsesc fiii care se aflau la bordul navei, scrie The Guardian.

Un nărav vechi

Relatările din presă sugerează că numărul victimelor atacului ar fi mult mai mare, iar eforturile Kremlinului de a suprima informațiile despre decese le-a reamintit multora de tragedia submarinului Kursk, care a provocat moartea a 118 marinari și a lovit prestigiul tânărului - pe atunci - președinte Vladimir Putin, în anul 2000.

„Acest regim nu a fost niciodată foarte transparent în ceea ce privește victimele”, spune Aleksandr Gabuev, cercetător senior la Centrul Carnegie, amintind de operațiunile militare ale Rusiei în Ucraina și Siria sau de investigațiile privind atacurile de la Beslan și de la teatrul Dubrovka. „Există precedente și nu este ceva foarte nou sau foarte surprinzător”, a comentat analistul.

Un detaliu stânjenitor: recruții

Pe de altă parte, pe măsură ce vor apărea informații despre tineri marinari care au murit, ele vor fi noi dovezi despre folosirea recruților în luptă, lucru pe care Putin l-a negat în mod explicit la începutul războiului. Ulterior, Ministerul Apărării a fost nevoit să recunoască că a trimis și recruți în Ucraina, după ce unii au fost capturați în primele săptămâni ale războiului. Ministerul Apărării a dat însă asigurări că recruții nu vor mai fi folosiți în luptă.

Mai mulți părinți ai membrilor echipajului de pe „Moskva” au declarat, însă, pentru The Guardian că fiii lor aflați la bordul navei erau într-adevăr recruți și nu soldați profesioniști, pe bază de contract. Unele familii spun că au reușit să dea de ei, având confirmarea că sunt în viață.

Eskender Djeparov a declarat că l-a recunoscut pe fratele său Akbar într-o înregistrare video difuzată de Ministerul Apărării, care arată marinarii de pe Moskva întâlnindu-se cu un amiral de rang înalt în Sevastopol după ce nava s-a scufundat. „Am fost foarte fericiți când l-am văzut în filmul cu echipajul din Sevastopol. A doua zi după tragedie, el a sunat-o pe mama și i-a spus că este teafăr, că nu ar trebui să ne facem griji pentru el. Nu ne-a spus ce s-a întâmplat, nu spune prea multe. Ne sună de pe numere diferite. Este recrut, a început în iulie anul trecut. Cu siguranță nu a semnat niciodată un contract”, a declarat Djeparov.

„Ne-am uitat la fiecare copil ars”

Dar mulți alții au fost mai puțin norocoși. Un tată spune că și-a găsit fiul, care era recrut, bucătar pe navă, pe o listă cu militari „dispăruți în acțiune”. Soția sa a declarat pentru ediția în rusă a site-ului The Insider că a văzut aproximativ 200 de marinari răniți la un spital militar din Crimeea în timp ce își căutau fiul. „Ne-am uitat la fiecare copil ars. Nu vă pot spune cât de greu a fost, dar nu l-am găsit pe al meu. Erau doar 200 de persoane, iar la bordul crucișătorului erau peste 500. Unde erau ceilalți? Am căutat în Krasnodar și peste tot, am sunat în toate locurile, dar nu l-am găsit”, a povestit cu durere femeia.

Alte familii au contactat familia Șkrebets în speranța că vor afla mai multe. „Am fost contactați de trei familii din Ialta, Alupka și Sankt Petersburg, ai căror copii sunt de asemenea dispăruți, tot recruți și ei”, a scris luni soțul ei, adăugând că au depus o cerere scrisă pentru mai multe informații la biroul local de înrolare. „Avem nevoie de răspunsuri scrise la întrebările noastre, vrem să ne găsim copiii, nu avem nevoie de mesaje cu poze și rugăciuni”, a spus el.

Alți părinți se tem să vorbească despre ce îi frământă. Uliana Tarasova din Sankt Petersburg a scris pe o rețea socială: „Fiul meu, Tarasov Mark, este dat dispărut în misiune la bordul crucișătorului Moskva”. Câteva ore mai târziu, postarea ei dispăruse. Alte persoane care au vorbit cu presa rusă au cerut să rămână anonime, de teamă că vor fi pedepsite de autorități.

