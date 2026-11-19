Vladimir Putin a afirmat că Rusia, Statele Unite și China au un „interes comun” în soluționarea conflictelor internaționale, inclusiv a războiului din Ucraina. Liderul de la Kremlin a susținut că, la inițiativa lui Donald Trump, situația din Ucraina a beneficiat de o atenție deosebită în cadrul discuțiilor trilaterale. Putin a pledat, totodată, pentru cooperare între cele trei mari puteri, invocând responsabilitatea lor comună pentru menținerea păcii și securității internaționale, potrivit France24.

Vladimir Putin a afirmat că, la inițiativa lui Trump, o atenție deosebită a fost acordată conflictului din Ucraina în timpul discuțiilor.

Președintele rus a susținut că toate cele trei state au un interes comun în găsirea unei soluții pentru război și a invocat responsabilitatea lor comună în menținerea păcii și securității internaționale.

Putin a afirmat, de asemenea, că Rusia, China și Statele Unite pot contribui la consolidarea stabilității globale dacă aleg să coopereze în mod constructiv.

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Liderul de la Kremlin a susținut că Rusia, China și Statele Unite au responsabilitatea de a consolida sistemul dreptului internațional, în calitate de membri fondatori ai Organizației Națiunilor Unite.

Potrivit TASS, Putin a afirmat că cele trei țări sunt unite nu doar de statutul de puteri învingătoare în cel de-al Doilea Război Mondial, ci și de responsabilitatea pe care o au în menținerea păcii internaționale.

Președintele rus a mai spus că liderii celor trei state ar trebui să discute despre probleme globale și regionale, precum și despre securitatea energetică.

Anterior, Kremlinul a anunțat că războiul din Ucraina a fost tema principală a întâlnirii neprogramate dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care a avut loc joi dimineață.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că președintele rus a ieșit de la întrevederea cu liderul american „într-o dispoziție excelentă”.

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Editor : C.A.