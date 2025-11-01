Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe are apartament de lux în Moscova pe numele Rusiei

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a acumulat în secret, de la începutul războiului din Ucraina, milioane de ruble în proprietăți și venituri care depășesc cu mult câștigurile sale oficiale, scrie publicația de investigații Explainer, preluată de The Moscow Times.

Ancheta Explainer susține că veniturile Mariei Zaharova în 2024 au totalizat aproximativ 11 milioane de ruble (137.800 de dolari), aproape dublu față de salariul său oficial de la ministerul de externe, care a fost de 6 milioane de ruble (75.100 de dolari) în acel an.

Diferența ar proveni din plăți efectuate de mass-media de stat și din drepturi de autor pentru compozițiile sale muzicale.

Veniturile Mariei Zaharova sunt ținute la secret în temeiul unui ordin din 2014 semnat de ministrul de externe Serghei Lavrov, care o scutește de obligațiile de a-și face publică declarația de avere, care se aplică majorității diplomaților de rang înalt.

Apartament în centrul Moscovei pe numele Rusiei

Potrivit Explainer, Zaharova a cumpărat un apartament de lux în centrul Moscovei în decembrie 2022, la un preț de aproximativ 17 ori mai mare decât venitul său anual din funcția publică: adică peste 100 de milioane de ruble (1,2 milioane de dolari).

Documentele publice au înregistrat proprietatea de 151 de metri pătrați ca aparținând „Federației Ruse”, se arată în raport. În 2023, apartamentul a fost transferat unei alte entități, de asemenea înregistrată ca „Federația Rusă”.

Explainer relatează că a obținut documente interne ale registrului imobiliar Rosreestr, în care Zaharova era menționată ca fiind cumpărătorul real, iar tatăl ei ca fiind ultimul proprietar al apartamentului.

Firma soțului, contracte cu statul

Publicația a declarat că l-a identificat și pe soțul ei, Andrei Mahrov, ca fiind un director executiv al unei firme de cercetare geofizică și de foraj, care primește contracte guvernamentale în valoare de milioane de ruble de la companii energetice și miniere de stat.

Raportul sugerează că firma lui Mahrov, Severo-Zapad, cu sediul la Moscova, a profitat de contracte mari cu statul în timpul boom-ului economic din timpul războiului.

Ministerul de externe nu a răspuns solicitărilor Explainer de a comenta.

The Moscow Times nu a putut verifica în mod independent afirmațiile Explainer.

Explainer se descrie ca un canal de investigații nou înființat, axat pe munca cu date deschise, care a luat naștere din canalul de știri Telegram Mozhem Obyasnit.

Editor : B.P.