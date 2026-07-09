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Video Avertisment de la Varșovia: Rusia ar putea pune la cale o provocare împotriva Poloniei. Ministrul Radoslaw Sikorski: „Știm ce plănuiți”

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Radosław Sikorski
Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Foto: Profimedia
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Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat că Rusia ar putea pregăti o provocare împotriva Poloniei, afirmând că Varșovia deține informații privind planurile Moscovei, anunță TVP World.

Vorbind alături de omologul său francez, Jean-Noel Barrot, invitat de onoare la Conferința șefilor de misiuni din Polonia, Sikorski a subliniat ceea ce a numit activități ostile ale Rusiei, inclusiv atacuri cibernetice, sabotaj, incendii provocate, atacuri asupra infrastructurii feroviare, incidente cu drone și utilizarea flotei fantomă a Rusiei pentru cartografierea infrastructurii critice.

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Declarațiile sale vin în contextul în care Polonia, stat de primă linie al NATO și nod cheie pentru ajutorul militar occidental acordat Ucrainei, a avertizat în repetate rânduri că Moscova ar putea recurge la operațiuni hibride pentru a testa alianța fără a declanșa un război pe scară largă.

Sikorski a semnalat anterior riscul unei operațiuni sub fals pavilion, avertizând că Rusia ar putea inventa un pretext pentru escaladare și făcând o paralelă directă cu incidentul nazist de la Gleiwitz din 1939, un atac înscenat asupra unei stații de radio germane pe care Hitler l-a folosit pentru a justifica invazia Poloniei.

„Știm ce plănuiești. Nu o face”, i-a spus Sikorski public Moscovei. „Scopul acestor avertismente este de a-i descuraja să pună în aplicare aceste provocări.”

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Editor : C.A.

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