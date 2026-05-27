Avertisment dur din partea serviciilor britanice de informații: „Rusia vizează infrastructura critică a Regatului Unit”

Anne Keast-Butler, directoarea serviciului de informații britanic GCHQ, a declarat că Rusia amenință în mod deliberat infrastructura critică, procesele democratice, lanțurile de aprovizionare și încrederea publicului în Regatul Unit. Potrivit BBC, în primul său discurs public, Keast-Butler a prezentat amenințările cu care se confruntă Regatul Unit și măsurile pe care le consideră necesare pentru a le contracara.

Moscova a fost acuzată de o serie de comploturi de spionaj pe teritoriul britanic și, mai recent, de desfășurarea unui război hibrid nedeclarat împotriva Regatului Unit și a altor țări NATO. Kremlinul neagă acuzațiile.

Keast-Butler a declarat că GCHQ lucrează neîncetat pentru a respinge atacurile cibernetice și a contracara ceea ce ea a descris drept „sabotaje nesăbuite și tentative de asasinat”.

„În fața unei astfel de agresiuni și a unui astfel de haos, GCHQ colaborează neîncetat cu partenerii din domeniul informațiilor și al apărării pentru a diminua și reduce amenințarea rusă”, a adăugat ea. Potrivit agenției, aproape 500.000 de soldați ruși au fost uciși de la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022.

GCHQ - prescurtarea de la Government Communications Headquarters (n.r. Centrul de Comunicații al Guvernului) - este cea mai mare dintre cele trei agenții de informații ale Regatului Unit, alături de MI5 și MI6.

Cu sediul în Cheltenham și găzduită într-o clădire circulară masivă cunoscută sub numele de The Doughnut, GCHQ se concentrează pe securitatea cibernetică și supravegherea aeriană. Datorită accentului pus pe tehnologiile avansate, agenția primește o parte semnificativă din bugetul de informații al Regatului Unit.

Marți, 26 mai, Regatul Unit a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând rețelele de criptomonede utilizate pentru a eluda sancțiunile britanice. Pe 20 mai, guvernul britanic a introdus, de asemenea, o derogare de la sancțiunile împotriva Rusiei, care permite importul de motorină și combustibil pentru aviație produse din țiței rusesc în țări terțe.

