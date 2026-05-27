Avertisment dur din partea serviciilor britanice de informații: „Rusia vizează infrastructura critică a Regatului Unit”

Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Anne Keast-Butler, directoarea serviciului de informații britanic GCHQ, a declarat că Rusia amenință în mod deliberat infrastructura critică, procesele democratice, lanțurile de aprovizionare și încrederea publicului în Regatul Unit. Potrivit BBC, în primul său discurs public, Keast-Butler a prezentat amenințările cu care se confruntă Regatul Unit și măsurile pe care le consideră necesare pentru a le contracara.

În discurs, ea indică Rusia drept un stat care „vizează infrastructura critică, procesele democratice, lanțurile de aprovizionare și încrederea publicului”.

Moscova a fost acuzată de o serie de comploturi de spionaj pe teritoriul britanic și, mai recent, de desfășurarea unui război hibrid nedeclarat împotriva Regatului Unit și a altor țări NATO. Kremlinul neagă acuzațiile.

Keast-Butler a declarat că GCHQ lucrează neîncetat pentru a respinge atacurile cibernetice și a contracara ceea ce ea a descris drept „sabotaje nesăbuite și tentative de asasinat”.

„În fața unei astfel de agresiuni și a unui astfel de haos, GCHQ colaborează neîncetat cu partenerii din domeniul informațiilor și al apărării pentru a diminua și reduce amenințarea rusă”, a adăugat ea. Potrivit agenției, aproape 500.000 de soldați ruși au fost uciși de la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022.

GCHQ - prescurtarea de la Government Communications Headquarters (n.r. Centrul de Comunicații al Guvernului) - este cea mai mare dintre cele trei agenții de informații ale Regatului Unit, alături de MI5 și MI6.

Cu sediul în Cheltenham și găzduită într-o clădire circulară masivă cunoscută sub numele de The Doughnut, GCHQ se concentrează pe securitatea cibernetică și supravegherea aeriană. Datorită accentului pus pe tehnologiile avansate, agenția primește o parte semnificativă din bugetul de informații al Regatului Unit.

Marți, 26 mai, Regatul Unit a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând rețelele de criptomonede utilizate pentru a eluda sancțiunile britanice. Pe 20 mai, guvernul britanic a introdus, de asemenea, o derogare de la sancțiunile împotriva Rusiei, care permite importul de motorină și combustibil pentru aviație produse din țiței rusesc în țări terțe.

Șantajul gazului. Cum încearcă Rusia să blocheze drumul Armeniei către Uniunea Europeană

