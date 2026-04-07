Avertisment sumbru din Rusia: „Un dezastru în Golf ar putea depăși tragedia de la Cernobîl”

Situaţia din Orientul Mijlociu se deteriorează rapid şi riscă să scape complet de sub control, dar există încă şanse pentru o soluţionare politico-diplomatică a conflictului, a declarat luni Ministerul de Externe rus, citat de agenţia de presă Xinhua și preluat de Agerpres.



Rusia îşi exprimă îngrijorarea profundă cu privire la atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalaţiilor nucleare şi a siturilor de patrimoniu cultural, precum şi cu privire la numărul extrem de mare de victime civile, potrivit unei declaraţii publicate pe site-ul MAE rus.



Moscova îşi manifestă îndeosebi preocuparea în legăturile cu atacurile din ce în ce mai frecvente asupra centralei nucleare de la Bushehr, care - potrivit MAE rus - ar fi provocat deja victime în rândul personalului uzinei, existând riscul unui dezastru radioactiv în Golful Persic, mai grav decât accidentul nuclear de la Cernobîl, conform comunicatului citat.

„Cerem insistent încă o dată să se pună capăt ostilităţilor. Salutăm eforturile depuse de o serie de state, între care Pakistan, Turcia şi China pentru dezescaladarea în jurul Iranului, cu scopul de a iniţia un dialog privind o normalizare pe termen lung şi durabilă a situaţiei din Orientul Mijlociu”, declară MAE de la Moscova.



Rusia consideră că încă mai există şanse pentru o soluţionare politico-diplomatică, dar, pentru a evita subminarea acestora, părţile trebuie să renunţe la ameninţări, ultimatumuri şi acţiuni care ar putea duce la escaladarea conflictului, se mai arată în comunicat.



Cinismul Rusiei este o insultă la adresa bunului simţ, au declarat responsabili de la Kiev, reacţionând la acest comunicat al diplomaţiei ruse, amintind că, încă de la începutul invaziei sale ilegale în Ucraina, Rusia a fost cât pe ce să provoace un al doilea Cernobîl în Europa, potrivit portalului Unn.ua. Şi este vorba nu numai de centrala nucleară din Zaporojie, capturată de forţele ruse în martie 2022 şi luată practic ostatică de Moscova, cu care aceasta şantajează atât Ucraina, cât şi întreaga Europă, ci chiar de centrala atomo-electrică de la Cernobîl.



În noaptea de 13 spre 14 februarie 2025, o dronă rusească s-a prăbuşit asupra sarcofagului reactorului nr.4 de la Cernobîl, cel care a explodat în 26 aprilie 1986, provocându-i pagube semnificative, potrivit Kievului. Moscova a negat ca de obicei, la fel cum neagă că bombardează obiective civile în Ucraina, de la blocuri de locuit, la biserici şi situri culturale.



Chiar recent, în 24 martie, forţele ruse au lansat un atac cu drone asupra oraşului Liov (n.r. din vestul Ucrainei), avariand clădiri din centrul istoric al oraşului, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Înregistrări video cu acest atac în momentul în care loveau o mănăstire din Liov au făcut înconjurul lumii, în timp ce Moscova susţinea că a lovit o infrastructură militară, potrivit Unn.ua.

