Live TV

Avertisment sumbru din Rusia: „Un dezastru în Golf ar putea depăși tragedia de la Cernobîl”

Data publicării:
ucrainenii inspectează locul în care o dronă rusească a lovit structura de izolare a reactorului 4 din centrala nucleară Cernobîl
Rușii au bombardat mai multe instalații nucleare din Ucraina în cei peste trei ani de război, inclusiv centrala de la Cernobîl. Captură foto: X

Situaţia din Orientul Mijlociu se deteriorează rapid şi riscă să scape complet de sub control, dar există încă şanse pentru o soluţionare politico-diplomatică a conflictului, a declarat luni Ministerul de Externe rus, citat de agenţia de presă Xinhua și preluat de Agerpres.

Rusia îşi exprimă îngrijorarea profundă cu privire la atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalaţiilor nucleare şi a siturilor de patrimoniu cultural, precum şi cu privire la numărul extrem de mare de victime civile, potrivit unei declaraţii publicate pe site-ul MAE rus.

Moscova îşi manifestă îndeosebi preocuparea în legăturile cu atacurile din ce în ce mai frecvente asupra centralei nucleare de la Bushehr, care - potrivit MAE rus - ar fi provocat deja victime în rândul personalului uzinei, existând riscul unui dezastru radioactiv în Golful Persic, mai grav decât accidentul nuclear de la Cernobîl, conform comunicatului citat.

Cerem insistent încă o dată să se pună capăt ostilităţilor. Salutăm eforturile depuse de o serie de state, între care Pakistan, Turcia şi China pentru dezescaladarea în jurul Iranului, cu scopul de a iniţia un dialog privind o normalizare pe termen lung şi durabilă a situaţiei din Orientul Mijlociu, declară MAE de la Moscova.

Rusia consideră că încă mai există şanse pentru o soluţionare politico-diplomatică, dar, pentru a evita subminarea acestora, părţile trebuie să renunţe la ameninţări, ultimatumuri şi acţiuni care ar putea duce la escaladarea conflictului, se mai arată în comunicat.

Cinismul Rusiei este o insultă la adresa bunului simţ, au declarat responsabili de la Kiev, reacţionând la acest comunicat al diplomaţiei ruse, amintind că, încă de la începutul invaziei sale ilegale în Ucraina, Rusia a fost cât pe ce să provoace un al doilea Cernobîl în Europa, potrivit portalului Unn.ua. Şi este vorba nu numai de centrala nucleară din Zaporojie, capturată de forţele ruse în martie 2022 şi luată practic ostatică de Moscova, cu care aceasta şantajează atât Ucraina, cât şi întreaga Europă, ci chiar de centrala atomo-electrică de la Cernobîl.

În noaptea de 13 spre 14 februarie 2025, o dronă rusească s-a prăbuşit asupra sarcofagului reactorului nr.4 de la Cernobîl, cel care a explodat în 26 aprilie 1986, provocându-i pagube semnificative, potrivit Kievului. Moscova a negat ca de obicei, la fel cum neagă că bombardează obiective civile în Ucraina, de la blocuri de locuit, la biserici şi situri culturale.

Chiar recent, în 24 martie, forţele ruse au lansat un atac cu drone asupra oraşului Liov (n.r. din vestul Ucrainei), avariand clădiri din centrul istoric al oraşului, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Înregistrări video cu acest atac în momentul în care loveau o mănăstire din Liov au făcut înconjurul lumii, în timp ce Moscova susţinea că a lovit o infrastructură militară, potrivit Unn.ua.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Cornel Dinu vine cu noi detalii. Ce i-a spus Mircea Lucescu, într-o discuție purtată recent
Digi Sport
Cornel Dinu vine cu noi detalii. Ce i-a spus Mircea Lucescu, într-o discuție purtată recent
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
serghei lavrov
Rusia avertizează din nou împotriva desfășurării de forțe occidentale în Ucraina. Laude pentru Trump: „Unul dintre puținii politicieni”
Russian President Vladimir Putin's working trip to Iran.
Prima reacție a Rusiei la atacul Israelului asupra Iranului
Clădirea principală a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei.
Rusia expulzează un diplomat moldovean, după ce a amenințat cu represalii R. Moldova. Reacția MAE de la Chișinău
World Youth Festival on the Federal Territory "Sirius". Discussion program "The language of dialogue in conditions of disagreement."
Rusia denunță „un atentat terorist sângeros” care a avut loc la Moscova. „Întreaga comunitate internaţională trebuie să-l condamne!”
Barack Obama cu mâinile încrucișate lângă steagul SUA
MAE rus i-a interzis lui Barack Obama intrarea pe teritoriul Rusiei
Recomandările redacţiei
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă...
nicusor dan sorin grindeanu
Nicușor Dan, despre amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare...
Viktor Orban, în vizită la Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Viktor Orban era dispus să facă totul pentru a fi pe placul lui...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu spune că nu îl interesează funcția de premier, dar vine cu...
Ultimele știri
Motorina fără acciză pentru fermieri, blocată în Guvern. Florin Barbu: Riscăm pierderi de 3,7 miliarde de euro. Falimentăm agricultura
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50%, în contextul inflației ridicate și al riscurilor economice
„Președintele vă iubește, la fel ca și mine”. Viktor Orban i-a mulțumit lui JD Vance pentru că SUA nu mai ajută Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii riscă totul pentru iubire, în luna aprilie. Capricornii pot întâlni pe cineva care să le dea...
Cancan
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Fanatik.ro
Benzină la 7 lei și motorină la 7,5 lei „prin forță”. Tarifele de rechiziție impuse de stat sunt cu mult sub...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!”
Adevărul
Coiful de la Coțofenești nu este singular în România. Face parte dintr-o serie limitată de coifuri princiare...
Playtech
Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu în benzinării după ieftinirea carburanților. Cât au economisit șoferii la un...
Digi FM
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Pro FM
Raluka și iubitul ei cu 22 de ani mai mare, dans pe plajă și un moment rar de intimitate lăsat la vedere...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
De ce aduce ouă un iepure? Povestea neașteptată din spatele iepurașului de Paște
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...